Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội Việt Nam là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các đại biểu Quốc hội; các đại sứ, đại biện, đại diện các đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội…

Trình bày Diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày 6/1/1946 là mốc son chói lọi mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế, là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ kế thừa phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV hoạt động trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Quốc hội đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chủ động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế, quyết định những vấn đề khó, những việc chưa có tiền lệ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Quốc hội đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Mỗi đại biểu Quốc hội thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: phải ra sức giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục bằng được hạn chế; tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trước mắt cần tích cực góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

“Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng thuận, ủng hộ cao của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; cùng với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quốc hội xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.