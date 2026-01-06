Giá bán vàng miếng SJC tăng hơn 5 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu năm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 06/01/2026
Mai Nhi
06/01/2026, 13:58
Trong hai phiên (5-6/1/2026), giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận mức tăng phổ biến là 5,2 triệu đồng/lượng mỗi lượng, niêm yết ở mức 158 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào tăng từ 5,2 triệu đến 5,7 triệu đồng/lượng…
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, ở mức 155,4 triệu – 157,4 triệu đồng/lượng.
Một giờ sau, SJC tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua ở mức 156 triệu và giá bán ở mức 158 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Sau khi tăng hơn 4 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (5/1/2026), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay (6/1/2026). Mức tăng phổ biến ở mức 900 nghìn đồg/lượng mỗi chiều.
Cùng thời điểm, mức giá trên cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Riêng tại Phú Quý, giá mua vàng miếng tại thương hiệu này tăng 1,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 1,2 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 155,5 triệu – 157,4 triệu đồng/lượng. Sau chưa đầy 10 phút, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 156,1 triệu – 158 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng miếng vẫn không đổi.
Trong phiên sáng nay, Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá mua, bán vàng miếng SJC.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giữ nguyên chiều bán, niêm yết tại 155,9 triệu – 157,1 triệu đồng/lượng. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Mi Hồng tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 156,8 triệu – 158 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Bám sát diễn biến thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống cũng tiếp tục điều chỉnh tăng, dao động từ 700 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có 1 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149 triệu – 152, triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 5/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn không đổi.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận biên độ điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng giá vàng nhẫn bán ra cao nhất cao hơn hẳn mặt bằng chung.
Trong phiên giao dịch sáng 6/1/2026, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị niêm yết giá vàng miếng bán ra bằng giá vàng nhẫn bán ra, cùng ở mức 158 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các đơn vị còn lại đều ghi nhận giá vàng nhẫn thấp hơn từ 2 triệu – 6 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng.
Sau khi giữ nguyên ở mức 154,3 triệu – 157,3 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên sáng, hai thương hiệu trên tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt ở mức 155 triệu – 158 triệu đồng/lượng. Tính đến đến 10 giờ 30 phút ngày 6/1/2026, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,4 triệu – 153,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua.
Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn duy trì ổn định.
Tương tự, tại DOJI, thương hiệu này cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng đối với giá giao dịch vàng nhẫn.
Giá mua, bán vàng nhẫn mở cửa phiên sáng đặt ở mức 152 triệu – 155 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua. Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Câp nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn duy trì ở mức 152,5 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút, PNJ vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 152 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 155 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/1, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này mở cửa phiên sáng niêm yết ở mức 152 triệu – 155 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua. Chỉ trong vòng 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này ghi nhận 2 lần điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá giao dịch vàng nhẫn.
Tính đến 10 giờ 30 phút, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 153 triệu – 156 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 5/1, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 6/1, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng nhẹ hơn 0,5%, tiến lên mốc 4.468 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 14,46 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 8,46 triệu – 14,46 triệu đồng/lượng.
Khép lại năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực với đà tăng trưởng ấn tượng. Với mức tăng 8,46% trong quý 4/2025, tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt 8,02%. Cùng với đó, tổng số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong năm 2025 đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm trước; trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lên tới 930,05 tỷ USD, tăng mạnh 18,2% so với năm trước...
Ngày 31/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) với tổng giá trị 3.105.110.280.000 đồng, nâng vốn điều lệ của ABBANK lên đạt 13.455.477.900.000 đồng sau khi hoàn tất chào bán.
Giá vàng thế giới tăng gần 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/1), đạt mức cao nhất 1 tuần, khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu tăng cao giữa bất ổn địa chính trị ở Venezuela...
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết dù ngân sách nhà nước tháng 12/2025 thâm hụt hơn 105 nghìn tỷ đồng nhưng cân đối cả năm vẫn thặng dư 248,6 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, thu nội địa áp đảo với tỷ trọng hơn 86% tổng thu...
Một kết quả khảo sát các tổ chức tín dụng vừa công bố cho thấy tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ vào cuối năm 2025 nhưng tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế vẫn khả quan. Năm 2026, triển vọng tích cực được duy trì nhưng các tổ chức tín dụng cho rằng lợi nhuận giảm so với năm trước...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: