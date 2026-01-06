Giá bán vàng miếng SJC tăng hơn 5 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu năm

Trong hai phiên (5-6/1/2026), giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận mức tăng phổ biến là 5,2 triệu đồng/lượng mỗi lượng, niêm yết ở mức 158 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào tăng từ 5,2 triệu đến 5,7 triệu đồng/lượng…

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, ở mức 155,4 triệu – 157,4 triệu đồng/lượng.

Một giờ sau, SJC tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua ở mức 156 triệu và giá bán ở mức 158 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Sau khi tăng hơn 4 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (5/1/2026), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay (6/1/2026). Mức tăng phổ biến ở mức 900 nghìn đồg/lượng mỗi chiều.

Cùng thời điểm, mức giá trên cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Phú Quý, giá mua vàng miếng tại thương hiệu này tăng 1,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 155,5 triệu – 157,4 triệu đồng/lượng. Sau chưa đầy 10 phút, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 156,1 triệu – 158 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng miếng vẫn không đổi.

Trong phiên sáng nay, Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá mua, bán vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giữ nguyên chiều bán, niêm yết tại 155,9 triệu – 157,1 triệu đồng/lượng. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Mi Hồng tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 156,8 triệu – 158 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 6/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát diễn biến thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống cũng tiếp tục điều chỉnh tăng, dao động từ 700 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có 1 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149 triệu – 152, triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 5/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn không đổi.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận biên độ điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng giá vàng nhẫn bán ra cao nhất cao hơn hẳn mặt bằng chung.

Trong phiên giao dịch sáng 6/1/2026, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị niêm yết giá vàng miếng bán ra bằng giá vàng nhẫn bán ra, cùng ở mức 158 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các đơn vị còn lại đều ghi nhận giá vàng nhẫn thấp hơn từ 2 triệu – 6 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng.

Sau khi giữ nguyên ở mức 154,3 triệu – 157,3 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên sáng, hai thương hiệu trên tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt ở mức 155 triệu – 158 triệu đồng/lượng. Tính đến đến 10 giờ 30 phút ngày 6/1/2026, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,4 triệu – 153,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua.

Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn duy trì ổn định.

Tương tự, tại DOJI, thương hiệu này cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng đối với giá giao dịch vàng nhẫn.

Giá mua, bán vàng nhẫn mở cửa phiên sáng đặt ở mức 152 triệu – 155 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua. Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Câp nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn duy trì ở mức 152,5 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 6/1 so với phiên 5/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tính đến 10 giờ 30 phút, PNJ vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 152 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 155 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/1, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này mở cửa phiên sáng niêm yết ở mức 152 triệu – 155 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua. Chỉ trong vòng 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này ghi nhận 2 lần điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá giao dịch vàng nhẫn.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 153 triệu – 156 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 5/1, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.