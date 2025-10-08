Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

PVcomBank “nhân đôi” ưu đãi tri ân khách hàng thân thiết

Thu Ngân

08/10/2025, 08:59

Với mong muốn tri ân các khách hàng thân thiết, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình khuyến mại “Niềm tin song hành, X2 ưu đãi” - nhân đôi giá trị quà tặng E-voucher dành cho khách hàng đổi điểm PVOne trên ứng dụng PVConnect từ nay đến hết ngày 31/10/2025.

Mỗi trải nghiệm giao dịch đều sẽ trở thành cột mốc đáng nhớ trên hành trình gắn kết giữa PVcomBank và các khách hàng thân thiết. Theo đó, khách hàng đổi điểm trên trang đổi quà PVOne tại ứng dụng PVConnect - mục “Đổi 1 nhận 2” sẽ được hưởng ưu đãi nhân đôi giá trị quà tặng E-voucher, áp dụng cho 02 mệnh giá: 50.000 điểm PVOne quy đổi được E-voucher 100.000 đồng và 100.000 điểm PVOne quy đổi được E-voucher 200.000 đồng.

PVcomBank “nhân đôi” ưu đãi tri ân khách hàng thân thiết.
PVcomBank “nhân đôi” ưu đãi tri ân khách hàng thân thiết.

Đặc biệt, PVcomBank cũng không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi đối với mỗi khách hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình, giúp các khách hàng không chỉ tối ưu lợi ích mà còn thoải mái đổi quà tặng E-voucher trên hệ sinh thái PVOne ở đa dạng lĩnh vực như mua sắm, ăn uống, tiện ích để trải nghiệm các dịch vụ chất lượng từ nhiều thương hiệu uy tín (Starbucks, Highland, Shopee, Gogi House, Kichi Kichi, WinMart, Xanh SM, Viettel…).

Không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mỗi giao dịch cùng hệ sinh thái PVOne còn trở thành dấu ấn trên hành trình gắn kết giữa PVcomBank và các khách hàng thân thiết. Với giá trị quà tặng được nhân đôi, hành trình này sẽ càng trở nên trọn vẹn, ý nghĩa hơn, giúp khách hàng chạm đến những trải nghiệm tối ưu cùng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa tiện ích của PVcomBank.

Chương trình PVOne đã triển khai thường niên được 5 năm với cơ chế tích điểm hấp dẫn theo giá trị giao dịch, ghi nhận hàng triệu lượt đổi quà từ các khách hàng. Bên cạnh nhiều chương trình ưu đãi nhằm gia tăng lợi ích cho người dùng, với số điểm tích lũy được từ việc thực hiện giao dịch (chi tiêu thẻ tín dụng, duy trì số dư tài khoản thanh toán, gửi tiết kiệm, bảo hiểm…), khách hàng cũng có thể đổi lấy nhiều phần quà hấp dẫn trong kho quà tặng đa dạng, bao gồm: Quà tặng tài chính (tiền mặt, miễn phí thường niên thẻ tín dụng…); quà tặng hiện vật (đồ công nghệ, chăm sóc sức khỏe…); các loại E-voucher (mua sắm, ẩm thực, du lịch, thẩm mỹ…); quà đối tác (trải nghiệm phòng chờ sân bay PVcomBank Premier Lounge); hoặc quà từ thiện ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

Thời gian vừa qua, PVcomBank cũng triển khai thành công thêm hai tính năng tặng điểm PVOne và tặng quà E-voucher - cho phép người dùng tương tác trong hệ sinh thái PVOne, gia tăng trải nghiệm trên nền tảng số.

Với mong muốn nâng cao chất lượng trải nghiệm cho khách hàng bằng những giải pháp tài chính toàn diện, PVcomBank không ngừng đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, phát triển năng lực công nghệ nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tới các phân khúc khách hàng.

Từ khóa:

PVcomBank

Đọc thêm

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi bảo hiểm lớn nhất năm

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi bảo hiểm lớn nhất năm

Từ ngày nay đến ngày 25/11, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi “Tiết kiệm hơn – Bảo vệ nhiều hơn”, giúp khách hàng giảm chi phí đến 30% đồng thời gia tăng lớp bảo vệ toàn diện cho sức khỏe, tài sản và gia đình.

Tín dụng bất động sản được siết chặt, ưu tiên dòng vốn vào nhà ở xã hội

Tín dụng bất động sản được siết chặt, ưu tiên dòng vốn vào nhà ở xã hội

Tại Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt dòng vốn vào bất động sản và hướng dòng vốn vào phân khúc nhà ở xã hội và các dự án phục vụ nhu cầu thật của người dân để ổn định thị trường và bảo đảm an sinh…

Tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đến hết năm 2025

Tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đến hết năm 2025

Quyết định số 2216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước đến hết năm 2025. Quyết định nhằm bảo đảm sự thống nhất và liên tục trong công tác sắp xếp, thoái vốn...

Giá vàng chạm 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust “án binh bất động”

Giá vàng chạm 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust “án binh bất động”

Đà tăng của giá vàng duy trì dù đồng USD phục hồi mạnh ngày thứ hai liên tiếp...

Bộ Tài chính đề xuất tạm hoãn thu thuế cổ tức ngay tại thời điểm chi trả

Bộ Tài chính đề xuất tạm hoãn thu thuế cổ tức ngay tại thời điểm chi trả

Bộ Tài chính cho biết trước mắt sẽ chưa sửa quy định thu thuế thu nhập cá nhân với cổ tức, thưởng bằng chứng khoán tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, nhằm tránh tác động đến doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh chuẩn bị nâng hạng thị trường chứng khoán…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Kinh tế xanh

2

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Xuất khẩu gạo 9 tháng: Sản lượng tăng nhẹ, giá trị giảm mạnh

Thị trường

4

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Chứng khoán

5

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Mưa lớn gây thiệt hại nhưng không có thương vong

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy