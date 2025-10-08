Với mong muốn tri ân các khách hàng thân thiết, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình khuyến mại “Niềm tin song hành, X2 ưu đãi” - nhân đôi giá trị quà tặng E-voucher dành cho khách hàng đổi điểm PVOne trên ứng dụng PVConnect từ nay đến hết ngày 31/10/2025.

Mỗi trải nghiệm giao dịch đều sẽ trở thành cột mốc đáng nhớ trên hành trình gắn kết giữa PVcomBank và các khách hàng thân thiết. Theo đó, khách hàng đổi điểm trên trang đổi quà PVOne tại ứng dụng PVConnect - mục “Đổi 1 nhận 2” sẽ được hưởng ưu đãi nhân đôi giá trị quà tặng E-voucher, áp dụng cho 02 mệnh giá: 50.000 điểm PVOne quy đổi được E-voucher 100.000 đồng và 100.000 điểm PVOne quy đổi được E-voucher 200.000 đồng.

PVcomBank “nhân đôi” ưu đãi tri ân khách hàng thân thiết.

Đặc biệt, PVcomBank cũng không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi đối với mỗi khách hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình, giúp các khách hàng không chỉ tối ưu lợi ích mà còn thoải mái đổi quà tặng E-voucher trên hệ sinh thái PVOne ở đa dạng lĩnh vực như mua sắm, ăn uống, tiện ích để trải nghiệm các dịch vụ chất lượng từ nhiều thương hiệu uy tín (Starbucks, Highland, Shopee, Gogi House, Kichi Kichi, WinMart, Xanh SM, Viettel…).

Không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mỗi giao dịch cùng hệ sinh thái PVOne còn trở thành dấu ấn trên hành trình gắn kết giữa PVcomBank và các khách hàng thân thiết. Với giá trị quà tặng được nhân đôi, hành trình này sẽ càng trở nên trọn vẹn, ý nghĩa hơn, giúp khách hàng chạm đến những trải nghiệm tối ưu cùng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa tiện ích của PVcomBank.

Chương trình PVOne đã triển khai thường niên được 5 năm với cơ chế tích điểm hấp dẫn theo giá trị giao dịch, ghi nhận hàng triệu lượt đổi quà từ các khách hàng. Bên cạnh nhiều chương trình ưu đãi nhằm gia tăng lợi ích cho người dùng, với số điểm tích lũy được từ việc thực hiện giao dịch (chi tiêu thẻ tín dụng, duy trì số dư tài khoản thanh toán, gửi tiết kiệm, bảo hiểm…), khách hàng cũng có thể đổi lấy nhiều phần quà hấp dẫn trong kho quà tặng đa dạng, bao gồm: Quà tặng tài chính (tiền mặt, miễn phí thường niên thẻ tín dụng…); quà tặng hiện vật (đồ công nghệ, chăm sóc sức khỏe…); các loại E-voucher (mua sắm, ẩm thực, du lịch, thẩm mỹ…); quà đối tác (trải nghiệm phòng chờ sân bay PVcomBank Premier Lounge); hoặc quà từ thiện ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

Thời gian vừa qua, PVcomBank cũng triển khai thành công thêm hai tính năng tặng điểm PVOne và tặng quà E-voucher - cho phép người dùng tương tác trong hệ sinh thái PVOne, gia tăng trải nghiệm trên nền tảng số.

Với mong muốn nâng cao chất lượng trải nghiệm cho khách hàng bằng những giải pháp tài chính toàn diện, PVcomBank không ngừng đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, phát triển năng lực công nghệ nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tới các phân khúc khách hàng.