Tài chính

PVcomBank trao tặng 10 chiếc xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế

P.V

29/09/2025, 14:58

Vừa qua, tại thành phố Huế, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Lễ trao tặng xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế.

Đây là hoạt động thiết thực, nối tiếp mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa PVcomBank và ngành y tế thành phố Huế, sau khi Ngân hàng cùng Sở Y tế Thành phố Huế ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 3/2025.

Những chiếc xe điện được PVcomBank trao tặng không chỉ giúp tăng cường phương tiện phục vụ nhu cầu di chuyển của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, điều phối công tác trong khuôn viên Bệnh viện mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện.

Đại diện hai đơn vị tại lễ tài trợ.
Đại diện hai đơn vị tại lễ tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện PVcomBank, ông Trương Việt Dũng - Giám đốc Phát triển Ngân hàng ưu tiên chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định y tế là lĩnh vực đặc biệt cần sự chung tay đồng hành. Sau thỏa thuận hợp tác với Sở Y tế Thành phố Huế, PVcomBank mong muốn tiếp tục góp phần hỗ trợ các bệnh viện trong địa bàn, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế - Trung tâm Y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước. Món quà nhỏ hôm nay là minh chứng cho cam kết đồng hành của PVcomBank, không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn trong những hỗ trợ thiết thực giúp cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.

Xe điện giúp nâng cao hiệu quả phục vụ người bệnh.
Xe điện giúp nâng cao hiệu quả phục vụ người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế, TS. BS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện - cho biết: “Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, sự đồng hành từ các doanh nghiệp như PVcomBank có ý nghĩa rất lớn đối với Bệnh viện. Những chiếc xe điện được PVcomBank trao tặng sẽ giúp chúng tôi cải thiện công tác vận hành, hỗ trợ kịp thời cho các khoa, phòng, từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ người bệnh. Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ này và tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ còn được mở rộng và phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

Trước đó, PVcomBank và Sở Y tế Thành phố Huế đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 3/2025, thống nhất triển khai nhiều giải pháp tài chính hiện đại, đặc biệt là các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, mang lại nhiều tiện ích cho bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ. Việc trao tặng 10 chiếc xe điện lần này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của PVcomBank trong việc đồng hành cùng ngành y tế, hướng tới mục tiêu phục vụ cộng đồng một cách thiết thực và bền vững.

Trong thời gian qua, PVcomBank đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, đồng hành cùng các bệnh viện và cơ sở y tế lớn trên cả nước. Thông qua những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, Ngân hàng mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia và cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

PVcomBank

VnEconomy