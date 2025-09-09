Quảng Ninh phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI ngày 9/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Quảng Ninh cần tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Ngày 9/9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2025 - 2030) với chủ đề “Thi đua đổi mới sáng tạo, tăng tốc, bứt phá xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật đồng tâm đã được hun đúc từ nhiều thế hệ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, năng lực điều hành của chính quyền các cấp.

Tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo Quảng Ninh cần tích cực hoàn thiện văn kiện và các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tỉnh tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Trung ương về thi đua yêu nước, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện các phong trào, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, các khâu đột phá đảm bảo phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, huy động sự tham gia và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, tỉnh đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm bảo công tác khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, khách quan, có tính giáo dục, nêu gương. Địa phương chú trọng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân ở cơ sở, người trực tiếp công tác, chiến đấu; quan tâm việc khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức công tác ở cơ sở.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương; đồng thời là dịp để trao đổi các kinh nghiệm, nêu gương, lan tỏa các điển hình tiên tiến...

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh phát triển.

Thời gian qua, Quảng Ninh được đánh giá là một trong số các tỉnh, thành phố có sự phát triển mạnh mẽ, thành công mang tính đột phá. Những thành tích đạt được trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội của Quảng Ninh trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại những kết quả thiết thực, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Quảng Ninh đã và đang khẳng định vị thế của mình, trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thứ 4 cả nước và thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng. Y tế, giáo dục và nhiều ngành, lĩnh vực đều được xếp ở thứ hạng cao trong cả nước. Quốc phòng an ninh được đảm bảo và củng cố vững chắc.

Tại Đại hội, Quảng Ninh đã phát động phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đến năm 2045 là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp này, 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.