Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Quảng Ninh phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua

Việt An

09/09/2025, 15:43

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI ngày 9/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Quảng Ninh cần tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Ngày 9/9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2025 - 2030) với chủ đề “Thi đua đổi mới sáng tạo, tăng tốc, bứt phá xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật đồng tâm đã được hun đúc từ nhiều thế hệ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, năng lực điều hành của chính quyền các cấp.

Tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo Quảng Ninh cần tích cực hoàn thiện văn kiện và các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tỉnh tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Trung ương về thi đua yêu nước, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện các phong trào, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, các khâu đột phá đảm bảo phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, huy động sự tham gia và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, tỉnh đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm bảo công tác khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, khách quan, có tính giáo dục, nêu gương. Địa phương chú trọng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân ở cơ sở, người trực tiếp công tác, chiến đấu; quan tâm việc khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức công tác ở cơ sở.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương; đồng thời là dịp để trao đổi các kinh nghiệm, nêu gương, lan tỏa các điển hình tiên tiến...

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh phát triển.

Thời gian qua, Quảng Ninh được đánh giá là một trong số các tỉnh, thành phố có sự phát triển mạnh mẽ, thành công mang tính đột phá. Những thành tích đạt được trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội của Quảng Ninh trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại những kết quả thiết thực, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Quảng Ninh đã và đang khẳng định vị thế của mình, trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thứ 4 cả nước và thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng. Y tế, giáo dục và nhiều ngành, lĩnh vực đều được xếp ở thứ hạng cao trong cả nước. Quốc phòng an ninh được đảm bảo và củng cố vững chắc.

Tại Đại hội, Quảng Ninh đã phát động phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đến năm 2045 là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp này, 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Từ khóa:

Đại hội thi đua yêu nước quảng ninh

Đọc thêm

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Tại dự thảo sửa đổi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn quy trình lập quy hoạch, chỉ còn hai cấp là quy hoạch chung (bao gồm nội dung phân khu) và quy hoạch chi tiết gắn với dự án…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Cho ý kiến đối với 9 dự án Luật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ pháp luật phải bảo đảm tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc; đảm bảo thông thoáng để quản lý được, nhưng kiến tạo cho sự phát triển.

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên và Phú Thọ để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8419/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính liên quan đến công tác tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh...

Chính phủ dự kiến tăng nợ vay trên 139 nghìn tỷ đồng trong năm 2025

Chính phủ dự kiến tăng nợ vay trên 139 nghìn tỷ đồng trong năm 2025

Theo Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 8/9/2025, tổng mức vay của Chính phủ trong năm 2025 được nâng lên 815,238 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với kế hoạch năm 2024. Phần lớn nguồn vốn vay tiếp tục dành cho cân đối ngân sách trung ương, trong bối cảnh nhu cầu chi đầu tư công, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày càng tăng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ tăng mạnh

Thế giới

2

Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm

Thị trường

3

Triển khai khuyến mãi tập trung để kích cầu cuối năm

Thị trường

4

Đề xuất thí điểm Đà Nẵng thành “Thành phố dữ liệu” đầu tiên của cả nước

Kinh tế số

5

“Sôi động” bức tranh hút vốn FDI tại Bắc Ninh

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: