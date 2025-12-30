"Không có chính sách tốt, không thể giữ chân nhân tài"

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Nội vụ cần tham mưu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để tiếp tục thu hút, giữ chân và sử dụng nhân tài. Bởi nếu không có chính sách tốt không thể giữ chân được đội ngũ này, dẫn đến lãng phí nguồn lực rất lớn cho phát triển...

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của ngành Nội vụ chiều 29/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, năm 2026 là một năm có ý nghĩa quan trọng, năm khởi đầu của một nhiệm kỳ mới và cũng là năm khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tăng tốc, bứt phá, phát triển với nhiều yêu cầu đòi hỏi rất cao.

Theo Phó Thủ tướng, chúng ta đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về hành trang cho kỷ nguyên mới, trong đó có việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy trong hệ thống chính trị để đáp ứng cho các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Bộ máy mới trong tình hình mới có đáp ứng được các yêu cầu hay không, điều này phụ thuộc rất lớn vào Bộ Nội vụ.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục có những đóng góp tích cực, thiết thực hơn trong công tác tổ chức vận hành bộ máy chính quyền mới, nhất là chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành ngày càng tốt hơn, trơn tru hơn. Bộ máy chính quyền 2 cấp phải phục vụ nhân dân tốt hơn, sự hài lòng của người dân chính là thước đo hiệu quả của chính quyền 2 cấp.

Đồng thời, ngành cần nhanh chóng khắc phục được những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bởi trong thời gian ngắn, rất gấp gáp, chúng ta phải bố trí đội ngũ, lực lượng, xây dựng cơ chế, chính sách, nên đâu đó còn có những điều bất hợp lý, nhất là trong vấn đề về phân cấp, phân quyền… Những bất cập này cần phải tiếp tục được rà soát, xử lý và hoàn thiện.

Trong tổ chức bộ máy cũng có những nội dung cần đánh giá tổng thể lại để triển khai tổ chức bộ máy cho hợp lý và theo hướng ngày một tốt hơn.

Một nội dung quan trọng nữa được lãnh đạo Chính phủ đề cập là địa vị pháp lý của chính quyền cấp xã hiện nay khác hẳn với xã trước đây. Bên cạnh yêu cầu gần dân, sát dân, cấp xã có thêm trọng trách quản trị kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, năng lực của cấp xã cần nâng lên và hoạt động ngày càng tốt hơn.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Hội đồng dân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ lớn của toàn hệ thống chính trị, song cũng là nhiệm vụ quan trọng của ngành.

Vì vậy, ngành Nội vụ cần triển khai quyết liệt, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác này, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, lựa chọn được những đại biểu thực sự tâm huyết, đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Hội đồng nhân dân các cấp và tại Quốc hội.

Cùng với đó là tiếp tục chú trọng thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách về thủ tục hành chính; xây dựng nền hành chính tinh gọn; hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của ngành Nội vụ.

Bộ Nội vụ cũng cần tham mưu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để tiếp tục thu hút, giữ chân và sử dụng nhân tài, bởi nếu không có chính sách tốt không thể giữ chân được nhân tài; năng lực của người lao động Việt Nam được thế giới nhìn nhận, đánh giá rất cao, có thể đáp ứng được ở các lĩnh vực mà nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới khan hiếm. Vì vậy, nếu không thu hút, giữ chân và sử dụng được nhân tài, chúng ta sẽ để lãng phí đi nguồn lực rất lớn cho phát triển.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần đặc biệt quan tâm đến tham mưu cho Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách về đánh giá năng lực cán bộ cho thật chính xác, khoa học, khách quan.

Phó Thủ tướng lưu ý, cần nhận thức rõ quan điểm rằng chỉ có thể bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý trên cơ sở có đánh giá tốt, đánh giá đúng về thực trạng và năng lực của cán bộ; người được sử dụng, người được đề bạt phải thực sự có năng lực tốt. “Làm sao để người tài, để cán bộ được đề bạt tâm phục, khẩu phục, tránh để những người không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, lo quan hệ tốt thì vượt lên trong khi người cống hiến lại không được ghi nhận”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ phải làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực này để có chính sách khoa học trong đánh giá cán bộ, mục tiêu đề ra là phải đánh giá cho thật chính xác năng lực của cán bộ.