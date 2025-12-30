Thủ tướng: Giữ vững ổn định vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô tập trung đánh giá kết quả điều hành giai đoạn 2021–2025, nhận diện thách thức năm 2026 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Chiều 29/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 2748/QĐ-TTg ngày 18/12/2025, là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp xử lý các vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo có chức năng tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

VƯỢT “GIÓ NGƯỢC”, KINH TẾ VIỆT NAM DUY TRÌ ĐÀ PHỤC HỒI TÍCH CỰC

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; thảo luận báo cáo về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trình bày; đồng thời cho ý kiến về kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP

Các thành viên Ban Chỉ đạo nhận định, giai đoạn 2021–2025, đặc biệt là năm 2025, kinh tế thế giới biến động nhanh, phức tạp, xung đột địa chính trị leo thang, chuỗi cung ứng đứt gãy cục bộ, trong khi thiên tai, mưa lũ diễn ra liên tiếp trong nước. Những yếu tố này tác động trực tiếp, đa chiều đến nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn.

Trong bối cảnh đó, kinh tế – xã hội Việt Nam vẫn duy trì xu hướng phục hồi và phát triển tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nền kinh tế thể hiện sức chống chịu và khả năng thích ứng cao, tạo nền tảng và niềm tin cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, có thặng dư; nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài được kiểm soát trong giới hạn cho phép.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt mức kỷ lục, gần 300 nghìn doanh nghiệp. Chính sách tiền tệ được điều hành cơ bản phù hợp với tình hình, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt kế hoạch; tiềm lực tài chính quốc gia tiếp tục được củng cố.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP

Thu ngân sách nhà nước vượt dự kiến, tăng gần 33%, với cơ cấu thu bền vững, chủ yếu từ thuế, trong khi vẫn thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô gần 242.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Công tác an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được bảo đảm.

PHỐI HỢP TÀI KHÓA – TIỀN TỆ, HƯỚNG DÒNG VỐN VÀO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo là nhằm có thêm công cụ và cơ chế để điều hành kinh tế vĩ mô bài bản, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chính sách, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực còn nhiều bất định và yêu cầu phát triển giai đoạn mới ngày càng cao.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát diễn biến trong nước và quốc tế, chủ động nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp lớn, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP

Về định hướng năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng bền vững; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài theo nghị quyết của Quốc hội.

Chính sách tiền tệ được yêu cầu điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp và hiệu quả; căn cứ tình hình cụ thể để điều hành room tín dụng theo thẩm quyền; kiểm soát tỷ giá, lãi suất phù hợp; hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng và lĩnh vực ưu tiên; khẩn trương đưa sàn giao dịch vàng quốc gia vào hoạt động.

Song song đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình; triển khai các chính sách thuế phù hợp; khai thác tối đa dư địa chính sách tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các nút thắt về thể chế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phân bổ vốn đầu tư công trung hạn cho dưới 3.000 dự án.

Đối với thị trường và giá cả, Bộ Xây dựng được giao thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; khẩn trương thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Ngân hàng Nhà nước triển khai hiệu quả gói tín dụng hỗ trợ người dưới 35 tuổi mua nhà.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm; trình ban hành các nghị định liên quan đến đất đai trước ngày 31/12. Bộ Công Thương quản lý chặt giá cả, thị trường, nhất là dịp Tết; bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy tiêu dùng trong nước; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cùng với đó, các bộ, ngành đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác hiệu quả thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, đẩy nhanh đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do; Bộ Tài chính khẩn trương đưa vào vận hành cơ chế một cửa quốc gia về đầu tư.