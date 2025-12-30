Thứ Ba, 30/12/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Việt An

30/12/2025, 11:13

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát huy vai trò ngoại giao toàn diện, nâng cao vị thế đất nước trong bối cảnh quốc tế biến động mạnh...

hủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN.
hủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN.

Chiều 29/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Ngoại giao.

Hội nghị tập trung đánh giá công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025; xác định những định hướng lớn trong năm 2026 và thời gian tới để triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, nhất là cụ thể hóa quan điểm, chỉ đạo mới về vai trò “trọng yếu, thường xuyên” của đối ngoại và hội nhập quốc tế.

NHIỀU THÀNH TỰU QUAN TRỌNG TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ NHIỀU BIẾN ĐỘNG

Hội nghị đánh giá, năm 2025, ngành Ngoại giao đã triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, khó khăn hơn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trực tiếp, sâu sát, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, sự quyết tâm đồng lòng của các lực lượng đối ngoại, công tác đối ngoại năm 2025 tiếp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, khép lại nhiệm kỳ Đại hội XIII với nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó các quyết sách, định hướng chiến lược về nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các đối tác chủ chốt, củng cố quan hệ với các nước láng giềng, tăng cường quan hệ với các nước lớn, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, ứng phó kịp thời với các vấn đề mới nổi lên đã góp phần kiến tạo và giữ vững cục diện đối ngoại thuận lợi, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao được triển khai sôi động, rộng khắp, đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm 2025, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 75 hoạt động đối ngoại, tăng gần gấp 1,5 lần so với năm 2024, tạo định hướng chiến lược cho quan hệ với các đối tác.

Công tác ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao kinh tế với phương châm “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ” đã đem lại nhiều kết quả thực chất; đặc biệt đóng góp tích cực vào chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tranh thủ các động lực mới cho tăng trưởng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, FDI và ODA chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN.

Công tác xây dựng Ngành, xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của Ngành, với việc thực hiện giảm 17 trên tổng số 40 đầu mối, mở thêm mới 5 cơ quan đại diện, nâng số Cơ quan đại diện lên 99 cơ quan; tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Bộ và ngành Ngoại giao xác định, năm 2026 và giai đoạn 2025 - 2030 tới đặt ra cho Ngành những nhiệm vụ hết sức to lớn và vẻ vang. Phát huy truyền thống 80 năm của ngoại giao cách mạng Việt Nam, toàn Ngành quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tạo động lực thực chất, khơi dậy sức sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trong đó, Bộ và ngành Ngoại giao triển khai ngay, cụ thể hóa đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đề ra; củng cố môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh có nhiều biến động; đóng góp vào tạo đột phá trong phát triển kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và bền vững trong năm 2026; đóng góp cho các vấn đề chung của thế giới và giải quyết các vấn đề chung của thế giới. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 nói riêng và giai đoạn 2021-2025 nói chung, thế giới trải qua những thay đổi mang tính “thời đại” từ dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, cạnh tranh chiến lược, an ninh phi truyền thống, chính sách kinh tế…

Những yếu tố bất ngờ, bất thường, bất lợi, bất định đã ảnh hưởng tới sự phát triển đất nước, trong đó có công tác đối ngoại. Tuy nhiên, Việt Nam đã vượt qua “những cơn gió ngược” để đạt được những thành tựu quan trọng. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt và thấp hơn nhiều ngưỡng cho phép; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hóa - xã hội được chú trọng; đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Thủ tướng Chính phủ tóm tắt thành tựu ngoại giao bằng 24 từ khóa: “bộ máy tinh gọn, thích ứng kịp thời, sáng tạo hiệu quả, hợp tác mở rộng, vị thế nâng cao, kiến tạo phát triển”.

Đưa ra các dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho mệnh đề trên, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà ngành Ngoại giao đã đạt được trong năm 2025 và nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế như: chưa thực sự khai thác hết tiềm năng của các khuôn khổ quan hệ; công tác phối hợp giữa một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu mới, nhất là các lĩnh vực hợp tác mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo…

TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT 3 VẤN ĐỀ LỚN

Nêu 3 bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải kiên trì, kiên định về đường lối; tính mềm dẻo, linh hoạt với phương châm “đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để củng cố niềm tin”; phải hiểu sâu, nắm chắc tình hình; cán bộ ngoại giao phải nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ, có tâm – đức – tài.

Phân tích, dự báo tình hình thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ khái quát 3 vấn đề lớn nổi lên gồm sự điều chỉnh chính sách của các nước rất nhanh, mạnh và quyết liệt; xung đột, bất ổn diễn ra ngày càng nhiều, tác động ngày càng lớn, nguy cơ va chạm có thể xảy ra tại các điểm nóng; xuất hiện những xu hướng, trào lưu mới về chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, tác động đa chiều, sâu rộng đến nền kinh tế trong nước.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trong bối cảnh tình hình nêu trên, Đảng và Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ phát huy vai trò “tiên phong, trọng yếu, thường xuyên”, “đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo; tiếp tục là trụ cột quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN.

Yêu cầu Bộ và ngành Ngoại giao phải quán triệt phương châm với 24 từ khóa: “tham mưu chính xác, thích ứng linh hoạt, xoay chuyển kịp thời, chuyển đổi hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng, ổn định phát triển”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung thực hiện hiệu quả 3 nội dung trọng tâm.

Trong đó, phải củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ và những biến động của tình hình thế giới; tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đặc biệt, đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác.

Ngành nâng tầm “sứ mệnh quốc tế”, đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển và giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới, góp phần xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để tăng trưởng nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh mềm quốc gia, lan tỏa hình ảnh Việt Nam “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc” tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Cho rằng, công tác đối ngoại là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vất vả nhưng cũng rất vẻ vang và đáng tự hào, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cán bộ ngoại giao phải phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ: “Trung thành, tận tụy; tự tin, sáng tạo; bản lĩnh, linh hoạt; đàm phán thuyết phục; hiệu quả hàng đầu; Tổ quốc trên hết”; tin tưởng, phát huy bề dày truyền thống vẻ vang 80 năm qua, ngành Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa, góp phần phát triển đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc; với kết quả, thành tựu năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, kỷ nguyên mới tốt hơn kỷ nguyên vừa qua.

Từ khóa:

công tác đối ngoại Việt Nam đường lối đối ngoại Hội nghị tổng kết ngành Ngoại giao năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính

VnEconomy

"Không có chính sách tốt, không thể giữ chân nhân tài"

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Nội vụ cần tham mưu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để tiếp tục thu hút, giữ chân và sử dụng nhân tài. Bởi nếu không có chính sách tốt không thể giữ chân được đội ngũ này, dẫn đến lãng phí nguồn lực rất lớn cho phát triển...

Ngành y tế cần huy động sự tham gia thực chất hơn của khu vực tư nhân

Ngành y tế cần huy động sự tham gia thực chất hơn của khu vực tư nhân

Dự hội nghị tổng kết công tác y tế, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị ngành cần có cơ chế, giải pháp hiệu quả huy động sự tham gia thực chất, hiệu quả hơn nữa của khu vực kinh tế tư nhân, các nguồn lực xã hội, y tế tư nhân vào công tác chăm sóc sức khỏe...

Thủ tướng: Giữ vững ổn định vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Thủ tướng: Giữ vững ổn định vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô tập trung đánh giá kết quả điều hành giai đoạn 2021–2025, nhận diện thách thức năm 2026 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng đời sống của nhân dân…

Khẩn trương hoàn thiện Trung tâm Báo chí, sẵn sàng cho Đại hội XIV của Đảng

Khẩn trương hoàn thiện Trung tâm Báo chí, sẵn sàng cho Đại hội XIV của Đảng

Các nhiệm vụ chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm và được yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm Trung tâm Báo chí vận hành thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy