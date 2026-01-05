Oriental Square by OSI: Tòa nhà văn phòng đầu tiên của khu vực Starlake chính thức đi vào hoạt động

Trong bối cảnh thị trường văn phòng Hà Nội dịch chuyển ra khỏi khu trung tâm truyền thống, Starlake – Tây Hồ Tây dần khẳng định vai trò của một trung tâm mới. Việc Oriental Square by OSI chính thức đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu tòa nhà văn phòng đầu tiên tại Starlake, mà còn mở ra giai đoạn hình thành CBD mới phía Tây Bắc Thủ đô.

DẤU ẤN TIÊN PHONG TẠI STARLAKE

Theo báo cáo quý 3/2025 của Savills Việt Nam, nguồn cung văn phòng toàn thị trường đạt khoảng 2,3 triệu m2 sàn, tập trung ở khu vực nội thành, phản ánh xu hướng doanh nghiệp tìm kiếm văn phòng ngoài trung tâm truyền thống. Nhu cầu dịch chuyển được thúc đẩy bởi việc tối ưu chi phí thuê và nâng cấp không gian làm việc theo hướng hiện đại, linh hoạt, thân thiện với nhân viên.

Starlake nổi bật nhờ quy hoạch đồng bộ, kết nối sân bay – trung tâm – khu hành chính và sự hiện diện của các công trình biểu tượng như Lotte Mall West Lake, Westlake Square Hanoi, khu ngoại giao đoàn và trường quốc tế.

Giữa bối cảnh đó, Oriental Square by OSI đi vào vận hành trong quý 4/2025, trở thành tòa nhà văn phòng đầu tiên khai thác thương mại tại khu vực, đóng vai trò “viên gạch mở đầu” cho trục không gian làm việc mới.

Oriental Square tọa lạc tại khu vực Starlake Tây Hồ Tây.

Vị trí trung tâm giúp kết nối nhanh các trục Võ Chí Công – Phạm Văn Đồng – Nguyễn Văn Huyên, rút ngắn thời gian di chuyển tới sân bay và lõi đô thị, mang lại lợi thế cho doanh nghiệp quốc tế và nhóm ngành tài chính – công nghệ – tư vấn.

Nhóm FIRE: Tài chính – Bảo hiểm – Bất động sản (Finance, Insurance, Real Estate) tiếp tục dẫn đầu nhu cầu thuê, ưu tiên các tòa nhà mới, chuẩn vận hành cao hơn, trong khi mặt bằng khu trung tâm truyền thống duy trì ở mức cao.

THIẾT KẾ LINH HOẠT – TỐI ƯU CHO MỌI MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP

Oriental Square được phát triển theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A, hướng tới linh hoạt tối đa cho mọi mô hình: từ tập đoàn đa quốc gia, công ty tài chính – công nghệ, đến startup sáng tạo.

Mặt sàn không cột cùng trần cao 2.850–4.500 mm giúp tối ưu công năng và ánh sáng tự nhiên. Kính Low-E Saint-Gobain hạn chế 80% tia UV, kết hợp hệ thống chiếu sáng thông minh Schneider và điều hòa trung tâm linh hoạt, tạo môi trường làm việc hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Không gian văn phòng tại Oriental Square kết hợp thiết kế mở, ánh sáng tự nhiên và mảng xanh nội khu, tạo cảm giác thông thoáng.

Hệ thống sàn nâng 100 mm và cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến cho phép lắp đặt thiết bị công nghệ dễ dàng, tiết kiệm chi phí fit-out và vận hành lâu dài.

Toàn bộ tòa nhà quản lý qua hệ thống BMS, giúp kiểm soát chi phí chủ động. Dự án cũng đạt LEED Gold, vừa tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí bảo trì, vừa thu hút nhân sự chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp quan tâm đến môi trường và bền vững.

TIỆN ÍCH TRỌN GÓI, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRUYỀN CẢM HỨNG

Không gian làm việc tại Oriental Square đi kèm các tiện ích nội khu như vườn sân thượng, sân golf mini, phòng trà tầng cao, khu gym – yoga, nhà hàng nội khu. Hệ thống cây xanh và cấp khí tươi 30 m3/h/người, kết hợp lọc UV, than hoạt tính và cảm biến CO2, đảm bảo không khí trong lành, nâng cao năng suất và sức khỏe nhân viên.

Các tiện ích được vận hành qua nền tảng thông minh, sử dụng tiện ích hay kiểm tra bãi đỗ xe bằng thẻ từ hoặc ứng dụng. Bãi đỗ xe cùng trạm sạc EV tại tầng trệt và hầm, sẵn sàng đáp ứng xu hướng giao thông xanh.

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ LỢI THẾ CHIẾN LƯỢC

Oriental Square nằm tại trung tâm Starlake – nơi hội tụ nhiều tập đoàn quốc tế và cơ quan trung ương. Vị trí này giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới, tiếp cận khách hàng và hình thành cộng đồng chuyên nghiệp từ những ngày đầu.

Với việc chính thức vận hành trong quý 4/2025, Oriental Square kích hoạt dòng chảy doanh nghiệp đầu tiên tại CBD mới Starlake, mở ra chu kỳ phát triển sôi động cho khu vực Tây Bắc Hà Nội, nơi các hoạt động kinh tế, doanh nghiệp và dòng chảy thương mại bắt đầu hình thành rõ nét.