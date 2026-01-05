Chủ tịch ANV muốn bán hết 0,34% vốn

Giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 07/01 đến 05/02/2026 qua phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Sau giao dịch, ông Nghiệp sẽ không còn sở hữu cổ phiếu nào tại Nam Việt.

Theo đó, ông Đỗ Lập Nghiệp, Chủ tịch HĐQT ANV đăng ký bán toàn bộ 900.000 cổ phiếu, chiếm 0,34% vốn tại ANV để phục vụ mục đích cá nhân.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/12/2025, giá cổ phiếu này giảm 2,84% về còn 25.700 đồng/cổ phiếu. Ước tính Chủ tịch HĐQT ANV có thể thu về hơn 23 tỷ đồng nếu bán thành công.

Cùng chiều bán, ông Nguyễn Văn Vỹ, Phó tổng giám đốc Navico, cũng đăng ký bán 100.000 cổ phiếu ANV vì mục đích cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ 26/12/2025 - 24/01/2026, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của ông Vỹ xuống còn 800.000 cổ phiếu, tương ứng 0,3% vốn điều lệ ANV.

Kết thúc quý 3/2025, doanh thu thuần của ANV đạt 2,000 tỷ đồng (tăng 49% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số đạt 283 tỷ đồng (tăng gấp 10 lần cùng kỳ).

Theo BSC nhận định, doanh thu thuần tăng 49% so với cùng kỳ năm trước nhờ cá tra xuất khẩu đạt 39.3 triệu USD (+27.8% so với cùng kỳ năm trước) tương đương khoảng 1,037 tỷ đồng trong đó (1) sản lượng xuất khẩu đạt 20.35 nghìn tấn (+18.9% so với cùng kỳ năm trước); giá xuất khẩu bình quân là 1.93 nghìn USD/tấn (+7.4% so với cùng kỳ năm trước), nhờ thâm nhập vào các thị trường giá cao (Mỹ, Brazil,…) thay thế và bù đắp cho thị trường châu Á giá thấp truyền thống; Mảng cá rô phi duy trì sản lượng xuất tích cực vào thị trường Mỹ ước tính đạt 2.8 nghìn tấn (cùng kỳ lượng xuất không đáng kể) cao hơn đáng kể so với mức kỳ vọng 0.5 – 0.6 nghìn tấn/tháng trước đó của BSC khi Mỹ tiếp tục đánh thuế thêm vào 1 đối tác nhập khẩu cá rô phi lớn khác là Brazil trong quý 3/2025.

Lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số x10 lần cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận gộp đạt 24% cải thiện 11% so với cùng kỳ nhờ giá bán cải thiện +7.4% so với cùng kỳ năm trước; giá thức ăn chăn nuôi ước tính -5% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp của mảng cá rô phi mới với biên lợi nhuận tốt hơn so với mảng cá tra truyền thống.

Mặt khác, chi phí tài chính đạt 17 tỷ đồng (-41% so với cùng kỳ năm trước) nhờ lãi vay giảm -21% so với cùng kỳ năm trước khi ANV giảm vay nợ ngắn hạn so với cùng kỳ; giảm lỗ tỷ giá.

Như vậy, so với báo cáo trước đó, BSC đánh giá kết quả kinh doanh quý 3/2025 là cao hơn khoảng 8% so với kỳ vọng của BSC do sản lượng xuất khẩu cá rô phi cao 0.35 nghìn tấn/tháng so với kỳ vọng; sản lượng xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc cao hơn 38% so với dự phóng.

Lũy kế 9 tháng 2025, ANV đã hoàn thành lần lượt 82%/78% dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số của BSC.

Về triển vọng quý 4/2025 - 2026: BSC bảo lưu quan điểm kết quả kinh doanh của ANV sẽ hồi phục so với cùng kỳ nhờ đa dạng hóa thị trường sang các thị trường giá cao (Mỹ, Brazil,…) thay thế cho các thị trường Châu Á giá thấp truyền thống (Trung Quốc, Thái Lan,…), ngoài ra, mảng cá rô phi mới sẽ củng cố thêm tăng trưởng cho phần còn lại của năm 2025 và 2026, dựa trên so với cập nhật trước đó, diễn biến xuất khẩu của ANV trong tháng 10 vẫn tiếp tục đi theo kỳ vọng của BSC cụ thể: giá trị xuất khẩu 21 ngày tháng 10 đạt 11.8 triệu USD (+54% yoy) trong đó đóng góp chính từ 2 thị trường Mỹ và Brazil với tổng cộng khoảng 4 triệu USD (x2 cùng kỳ) chiếm 34% cơ cấu xuất khẩu. Ngoài ra, các thị trường khác như Nga (mới phát triển trong quý 3/2025), Colombia, Malaysia,… cũng cho kết quả tương đối tích cực.

BSC kỳ vọng xu hướng trên sẽ tiếp tục được duy trì trong phần còn lại của 2025 và 2026 nhờ ký kết hợp tác chiến lược với AV09 đơn vị nhập khẩu thực phẩm lớn của Brazil trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ Tướng vào T7 vừa rồi; trong khi đó, hợp tác với Costco và mức thuế CBPG 0% sẽ đảm bảo triển vọng tại thị trường Mỹ. Ngoài ra, BSC cho rằng nhu cầu sẽ bắt đầu ấm trở lại từ 2H.2026 khi người tiêu dùng bắt đầu quen với mặt bằng giá mới (sau thuế đối ứng) hỗ trợ nhu cầu hồi phục tại thị trường Mỹ.

Do vậy, BSC bảo lưu quan điểm và dự phóng về giá xuất khẩu cá tra trong báo cáo trước đó khi diễn biến hiện tại vẫn phù hợp với kỳ vọng. Đối với, triển vọng sản lượng xuất khẩu BSC kỳ vọng sẽ điều chỉnh tăng do sản lượng xuất khẩu đi Trung Quốc cao hơn kỳ vọng và ANV bắt đầu xuất sang các thị trường mới phát triển trong quý 3/2025 như Nga, Malaysia,…