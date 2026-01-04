Chủ Nhật, 04/01/2026

Bitcoin "bất ngờ" leo giá lên hơn 91.000 USD

Bạch Dương

04/01/2026, 17:09

Diễn biến của Bitcoin (BTC) trong hơn một ngày qua cho thấy phản ứng khá khác thường…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tính đến 15 giờ ngày 4/1, giá BTC hiện đang được giao dịch quanh giá 91.500 USD. Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đồng tiền điện tử này đã chính thức vượt ngưỡng 91.000 USD. 

Thông thường, các biến động chính trị sẽ khiến thị trường tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử thường phản ứng bằng các nhịp giảm mạnh khi nhà đầu tư tìm cách thu hẹp rủi ro hoặc chuyển sang các kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, diễn biến của Bitcoin trong hơn một ngày qua đang cho thấy phản ứng khá khác thường.

Bên cạnh đó, tâm lý của thị trường hiện đang ghi nhận ở trạng thái ổn định, với Chỉ số Sợ hãi & Tham lam đạt 40 điểm.  

VnEconomy

Trong ngày thứ bảy, bất chấp xảy ra căng thẳng chính trị, giá Bitcoin vẫn được giao dịch quanh ngưỡng 90.000 USD. Đồng tiền điện tử lớn nhất thị trường chỉ thoáng lùi xuống dưới mốc này trong thời gian ngắn, trước khi nhanh chóng phục hồi và quay trở lại vùng giá trên 90.000 USD. Thậm chí, giá BTC tính đến thời điểm bài viết còn đang có xu hướng đi lên, góp phần kéo vốn hoá toàn thị trường tăng khoảng 1% lên 3,11 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, ông Michaël van de Poppe cho biết Bitcoin hiện vẫn giao dịch phía trên đường MA 21 ngày. Theo ông, nếu giá tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn này, xu hướng tăng có thể được duy trì và mở ra triển vọng tích cực hơn trong tháng Một này.

Trong khi đó, theo đánh giá từ các nhà quan sát, phản ứng của các thị trường tài chính cho đến nay chưa ghi nhận những biến động mạnh mang tính lan tỏa.

Theo nhà phân tích thị trường tiền điện tử Lennaert Snyder, sự “bình lặng” hiện tại có thể chỉ mang tính tạm thời. “Căng thẳng địa chính trị đang gia tăng, và khi các nhà đầu tư lớn quay trở lại thị trường trong tuần tới, Bitcoin nhiều khả năng sẽ đối mặt với mức biến động cao hơn”, ông nhận định.

Giới quan sát cũng lưu ý rằng phần lớn các nhà đầu tư tổ chức trong thị trường tài chính truyền thống thường không giao dịch vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ. Do đó, phản ứng thực sự của dòng vốn tổ chức trước những diễn biến địa chính trị lớn nhiều khả năng sẽ chỉ xuất hiện khi các tổ chức tài chính trở lại hoạt động vào thứ hai. Khi đó, các động thái tái cơ cấu danh mục hoặc bán ra phòng ngừa rủi ro có thể khiến thị trường xuất hiện biến động, bao gồm cả Bitcoin. 

VnEconomy