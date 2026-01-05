Xuất hiện điện thoại bàn phím “dáng dấp” BlackBerry

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 05/01/2026
Hạ Chi
05/01/2026, 07:37
Trong bối cảnh thị trường điện thoại ngày càng bão hòa, sự xuất hiện của Clicks Communicator đang thu hút nhiều sự chú ý khi khai thác một phân khúc ngách – nơi người dùng tìm lại trải nghiệm bàn phím vật lý...
Clicks, công ty từng gây chú ý với bàn phím QWERTY gắn rời cho iPhone, mới đây đã giới thiệu sản phẩm điện thoại thông minh đầu tiên, mang tên Clicks Communicator.
Thiết kế của Clicks Communicator được nhiều người nhận xét gợi nhớ đến những chiếc BlackBerry một thời thống lĩnh phân khúc điện thoại dành cho doanh nhân.
Clicks Communicator được định vị không phải để giải trí, mà là thiết bị phục vụ giao tiếp. Theo nhà sản xuất, sản phẩm có thể xem như điện thoại phụ, phục vụ những người thường xuyên nhắn tin, gửi email và muốn hạn chế xao nhãng từ mạng xã hội.
Về phần cứng, máy sở hữu màn hình OLED 4 inch nhỏ gọn, kích thước hiếm gặp trong bối cảnh thiết kế điện thoại ngày càng lớn. Bên cạnh đó, Clicks Communicator cũng giữ lại nhiều chi tiết đang dần biến mất trên điện thoại hiện đại, như giắc cắm tai nghe 3,5 mm hay khe cắm thẻ nhớ microSD, cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ lên tới 2TB.
Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 và được trang bị nút vật lý riêng ở cạnh bên, gọi là “phím nhắc”. Nút này cho phép kích hoạt nhanh các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, ghi âm hoặc phiên âm.
Điểm nhấn đáng chú ý của máy là bàn phím QWERTY vật lý. Ngoài chức năng nhập liệu, bàn phím còn hỗ trợ cảm ứng để cuộn nội dung trong hộp thư, tin nhắn hay trang web. Cảm biến vân tay được tích hợp ngay trên phím cách, đi kèm đèn LED thông báo có thể tùy chỉnh theo từng liên hệ hoặc ứng dụng. Đây được xem như chi tiết gợi lại tinh thần BlackBerry trước đây.
Clicks Communicator được trang bị bộ nhớ trong 256GB, camera sau 50MP và camera trước 24MP. Máy hỗ trợ cả SIM vật lý và eSIM, sử dụng pin dung lượng 4.000mAh và có sạc không dây chuẩn Qi. Về kết nối, thiết bị hỗ trợ đầy đủ mạng 4G và 5G.
Theo kế hoạch, Clicks Communicator sẽ được mở bán trước tiên tại thị trường Mỹ với ba màu sắc gồm Smoke, Clover và Onyx. Giá bán dự kiến là 499 USD.
Diễn biến của Bitcoin (BTC) trong hơn một ngày qua cho thấy phản ứng khá khác thường…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 01-2026 phát hành ngày 05/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 3345/QĐ-UBND, ngày 31/12/2025 phê duyệt Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo”, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thành phố bền vững.
Giá chip A20 Pro sắp được sử dụng trên các sản phẩm mới của Apple như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, có giá lên tới 280 USD, cao hơn 87% so với giá chip A19 Pro (150 USD) cho dòng iPhone 17 Pro và iPhone Air...
Morgan Stanley và JPMorgan ước tính cuộc đua xây dựng hạ tầng AI có thể khiến các tập đoàn công nghệ vay thêm tới 1.500 tỷ USD trong vài năm tới. Trong khi đó, UBS dự báo riêng năm 2026, số nợ mới có thể lên tới 900 tỷ USD...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: