Xuất hiện điện thoại bàn phím “dáng dấp” BlackBerry

Trong bối cảnh thị trường điện thoại ngày càng bão hòa, sự xuất hiện của Clicks Communicator đang thu hút nhiều sự chú ý khi khai thác một phân khúc ngách – nơi người dùng tìm lại trải nghiệm bàn phím vật lý...

Clicks, công ty từng gây chú ý với bàn phím QWERTY gắn rời cho iPhone, mới đây đã giới thiệu sản phẩm điện thoại thông minh đầu tiên, mang tên Clicks Communicator.

Thiết kế của Clicks Communicator được nhiều người nhận xét gợi nhớ đến những chiếc BlackBerry một thời thống lĩnh phân khúc điện thoại dành cho doanh nhân.

Clicks Communicator được định vị không phải để giải trí, mà là thiết bị phục vụ giao tiếp. Theo nhà sản xuất, sản phẩm có thể xem như điện thoại phụ, phục vụ những người thường xuyên nhắn tin, gửi email và muốn hạn chế xao nhãng từ mạng xã hội.

Về phần cứng, máy sở hữu màn hình OLED 4 inch nhỏ gọn, kích thước hiếm gặp trong bối cảnh thiết kế điện thoại ngày càng lớn. Bên cạnh đó, Clicks Communicator cũng giữ lại nhiều chi tiết đang dần biến mất trên điện thoại hiện đại, như giắc cắm tai nghe 3,5 mm hay khe cắm thẻ nhớ microSD, cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ lên tới 2TB.

Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 và được trang bị nút vật lý riêng ở cạnh bên, gọi là “phím nhắc”. Nút này cho phép kích hoạt nhanh các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, ghi âm hoặc phiên âm.

Điểm nhấn đáng chú ý của máy là bàn phím QWERTY vật lý. Ngoài chức năng nhập liệu, bàn phím còn hỗ trợ cảm ứng để cuộn nội dung trong hộp thư, tin nhắn hay trang web. Cảm biến vân tay được tích hợp ngay trên phím cách, đi kèm đèn LED thông báo có thể tùy chỉnh theo từng liên hệ hoặc ứng dụng. Đây được xem như chi tiết gợi lại tinh thần BlackBerry trước đây.

Clicks Communicator được trang bị bộ nhớ trong 256GB, camera sau 50MP và camera trước 24MP. Máy hỗ trợ cả SIM vật lý và eSIM, sử dụng pin dung lượng 4.000mAh và có sạc không dây chuẩn Qi. Về kết nối, thiết bị hỗ trợ đầy đủ mạng 4G và 5G.

Theo kế hoạch, Clicks Communicator sẽ được mở bán trước tiên tại thị trường Mỹ với ba màu sắc gồm Smoke, Clover và Onyx. Giá bán dự kiến là 499 USD.