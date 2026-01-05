Thứ Hai, 05/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Xuất hiện điện thoại bàn phím “dáng dấp” BlackBerry

Hạ Chi

05/01/2026, 07:37

Trong bối cảnh thị trường điện thoại ngày càng bão hòa, sự xuất hiện của Clicks Communicator đang thu hút nhiều sự chú ý khi khai thác một phân khúc ngách – nơi người dùng tìm lại trải nghiệm bàn phím vật lý...

Clicks Communicator có cảm biến vân tay được tích hợp vào phím cách - Ảnh: Clicks.
Clicks Communicator có cảm biến vân tay được tích hợp vào phím cách - Ảnh: Clicks.

Clicks, công ty từng gây chú ý với bàn phím QWERTY gắn rời cho iPhone, mới đây đã giới thiệu sản phẩm điện thoại thông minh đầu tiên, mang tên Clicks Communicator. 

Thiết kế của Clicks Communicator được nhiều người nhận xét gợi nhớ đến những chiếc BlackBerry một thời thống lĩnh phân khúc điện thoại dành cho doanh nhân.

Clicks Communicator được định vị không phải để giải trí, mà là thiết bị phục vụ giao tiếp. Theo nhà sản xuất, sản phẩm có thể xem như điện thoại phụ, phục vụ những người thường xuyên nhắn tin, gửi email và muốn hạn chế xao nhãng từ mạng xã hội.

Về phần cứng, máy sở hữu màn hình OLED 4 inch nhỏ gọn, kích thước hiếm gặp trong bối cảnh thiết kế điện thoại ngày càng lớn. Bên cạnh đó, Clicks Communicator cũng giữ lại nhiều chi tiết đang dần biến mất trên điện thoại hiện đại, như giắc cắm tai nghe 3,5 mm hay khe cắm thẻ nhớ microSD, cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ lên tới 2TB.

Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 và được trang bị nút vật lý riêng ở cạnh bên, gọi là “phím nhắc”. Nút này cho phép kích hoạt nhanh các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, ghi âm hoặc phiên âm.

Điểm nhấn đáng chú ý của máy là bàn phím QWERTY vật lý. Ngoài chức năng nhập liệu, bàn phím còn hỗ trợ cảm ứng để cuộn nội dung trong hộp thư, tin nhắn hay trang web. Cảm biến vân tay được tích hợp ngay trên phím cách, đi kèm đèn LED thông báo có thể tùy chỉnh theo từng liên hệ hoặc ứng dụng. Đây được xem như chi tiết gợi lại tinh thần BlackBerry trước đây.

Clicks Communicator được trang bị bộ nhớ trong 256GB, camera sau 50MP và camera trước 24MP. Máy hỗ trợ cả SIM vật lý và eSIM, sử dụng pin dung lượng 4.000mAh và có sạc không dây chuẩn Qi. Về kết nối, thiết bị hỗ trợ đầy đủ mạng 4G và 5G.

Theo kế hoạch, Clicks Communicator sẽ được mở bán trước tiên tại thị trường Mỹ với ba màu sắc gồm Smoke, Clover và Onyx. Giá bán dự kiến là 499 USD.

Từ khóa:

công ty Clicks điện thoại thông minh hệ điều hành Android kinh tế số

Đọc thêm

Bitcoin

Bitcoin "bất ngờ" leo giá lên hơn 91.000 USD

Diễn biến của Bitcoin (BTC) trong hơn một ngày qua cho thấy phản ứng khá khác thường…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 01-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 01-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 01-2026 phát hành ngày 05/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Gần 7.300 tỷ để thực hiện đề án

Gần 7.300 tỷ để thực hiện đề án "Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo"

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 3345/QĐ-UBND, ngày 31/12/2025 phê duyệt Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo”, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thành phố bền vững.

Giá chip leo thang, iPhone đứng trước áp lực tăng giá

Giá chip leo thang, iPhone đứng trước áp lực tăng giá

Giá chip A20 Pro sắp được sử dụng trên các sản phẩm mới của Apple như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, có giá lên tới 280 USD, cao hơn 87% so với giá chip A19 Pro (150 USD) cho dòng iPhone 17 Pro và iPhone Air...

Hạ tầng AI có khả năng kích hoạt sóng vay nợ 1,5 nghìn tỷ USD của các tập đoàn công nghệ

Hạ tầng AI có khả năng kích hoạt sóng vay nợ 1,5 nghìn tỷ USD của các tập đoàn công nghệ

Morgan Stanley và JPMorgan ước tính cuộc đua xây dựng hạ tầng AI có thể khiến các tập đoàn công nghệ vay thêm tới 1.500 tỷ USD trong vài năm tới. Trong khi đó, UBS dự báo riêng năm 2026, số nợ mới có thể lên tới 900 tỷ USD...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

eMagazine

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

eMagazine

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kiến tạo không gian phát triển mới, mở đường cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế

eMagazine

2

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

eMagazine

3

Thị trường chứng khoán năm 2026: Khởi đầu kỳ đầu tư mới

Chứng khoán

4

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ để phát triển thị trường carbon

Kinh tế xanh

5

Bitcoin "bất ngờ" leo giá lên hơn 91.000 USD

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy