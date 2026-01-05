Chuyển tiền điện tử USDT sang tiền pháp định VND tại Đà Nẵng như thế nào?

Khi nào thì sandbox dịch vụ chuyển tiền điện tử USDT sang VND sẽ có mặt trên thị trường, việc chuyển đổi này hướng đến đối tượng nào? Cơ chế bảo vệ tài sản (tiền và tài sản số) cho người dùng như thế nào? Việc kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá giữa tài sản số và tiền pháp định như thế nào?...

VnEconomy đã đặt hàng loạt câu hỏi trên tới ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc cho Công ty Cổ phần Dragon Lab, ngay sau khi công ty này được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với giải pháp công nghệ mới “Giải pháp MIMO – Trung gian chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND) và ngược lại theo cơ chế không lưu ký (non-custodial)” tại ba địa điểm ở Đà Nẵng.

DỰ KIẾN NGÀY 1/10 SẼ CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHUYỂN TIỀN USDT SANG VND

UBND thành phố Đà Nẵng vừa cấp phép thử nghiệm có kiểm soát cho Dragon Lab để triển khai giải pháp công nghệ mới (giải pháp MIMO) - trung gian chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND) và ngược lại theo cơ chế không lưu ký (non-custodial). Vậy ông có thể chia sẻ thêm thông tin về dự án, cụ thể công ty đã chuẩn bị như thế nào và đáp những điều kiện gì để được để được cấp phép?

Để được UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho giải pháp MIMO - trung gian chuyển đổi tài sản số USDT ↔ VND theo cơ chế không lưu ký (non-custodial), Dragon Lab đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện trong cả khía cạnh kỹ thuật, pháp lý và quản trị rủi ro.

Tất cả các chuyển đổi đều được ghi log, lưu vết và báo cáo định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định sandbox về phòng chống rửa tiền (AML) và quản lý chuyển đổi tài sản số.

Trước hết, công ty đã xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của MIMO, bao gồm hệ thống chuyển đổi tự động giữa USDT và VND, tích hợp với các giải pháp eKYC, AML quốc tế, cùng mô hình lưu trữ và xử lý dữ liệu tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Song song đó, Dragon Lab đã hoàn thiện bản thuyết minh chi tiết, minh chứng năng lực công nghệ và cơ chế kiểm soát an toàn, trình bày trước Hội đồng đánh giá liên ngành gồm các đại diện từ các sở ban ngành, cùng các chuyên gia blockchain tại Đà Nẵng.

Quá trình thẩm định kéo dài nhiều vòng, tập trung vào mức độ tuân thủ pháp lý, khả năng bảo vệ người dùng và rủi ro tài chính, và MIMO đã được đánh giá là giải pháp đầu tiên tại Việt Nam đủ điều kiện vận hành thử nghiệm an toàn, minh bạch và có giá trị thực tiễn cao trong việc chuyển đổi tài sản số hợp pháp.

Dự kiến khi nào thì việc chuyển tiền điện tử USDT sang tiền pháp định VND và ngược lại sẽ chính thức có mặt trên thị trường?

Dragon Lab dự kiến ra mắt MIMO vào ngày 10/1/2025 trong phạm vi được cấp phép gồm ba khu vực sandbox tại Đà Nẵng: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công viên phần mềm số 1 và số 2.

Khi chính thức cung cấp dịch vụ ra thị trường, ông có thể mô tả người dùng muốn sử dụng dịch vụ thì cần thực hiện những bước như thế nào?

Quy trình dành cho người dùng mới được thiết kế rất trực quan, theo các bước sau:

(1), Tải ứng dụng MIMO trên điện thoại hoặc truy cập trang web chính thức.

(2), Đăng ký và xác thực danh tính (eKYC) - đây là quy trình do các nhà mạng được Nhà nước cấp phép thực hiện, đảm bảo hợp pháp và bảo mật thông tin.

(3), Người dùng nhập tài khoản ngân hàng chính chủ và ví tiền điện tử (wallet) của mình, hệ thống sẽ tự động kiểm tra “độ sạch” của ví qua công cụ phân tích blockchain để đảm bảo ví không dính hoạt động rửa tiền hoặc lừa đảo.

(4), Khi muốn chuyển đổi từ VND sang USDT, người dùng chọn “Nạp USDT” → nhập số tiền cần đổi → hệ thống MIMO kiểm tra độ sạch của ví. Nếu vượt qua công cụ phân tích blockchain thì MIMO tạo mã QR ngân hàng → người dùng chuyển khoản VND vào tài khoản định danh. Sau khi xác thực chuyển đổi thành công, USDT sẽ được gửi thẳng về ví cá nhân của họ.

(5), Ở chiều ngược lại, khi muốn đổi USDT về VND, người dùng chọn “Rút VND” và gửi token từ ví cá nhân tới ví của hệ thống MIMO. Sau khi xác thực thành công, MIMO kiểm tra độ sạch của ví. Nếu vượt qua công cụ phân tích blockchain, thì VND sẽ tự động chuyển vào tài khoản ngân hàng chính chủ của người dùng.

Dự án sẽ được thực hiện tại ba địa điểm ở Đà Nẵng, gồm: Công viên phần mềm số 1; Công viên phần mềm số 2; và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng. Vậy dịch vụ chuyển đổi đồng tiền số USDT sang tiền pháp định VND và ngược lại sẽ hướng đến những đối tượng như thế nào? những lĩnh vực hay ngành nghề gì sẽ có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi này?

Dịch vụ chuyển đổi USDT ↔ VND trong khuôn khổ thử nghiệm của Dragon Lab được thiết kế hướng đến những đối tượng có nhu cầu chuyển đổi hợp pháp, minh bạch và thuận tiện trong môi trường số, đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng - trung tâm du lịch và sự kiện quốc tế lớn của Việt Nam. Cụ thể, nhóm người dùng chính bao gồm:

Một là, khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng, những người thường gặp khó khăn khi đổi ngoại tệ hoặc sử dụng thẻ quốc tế tại Việt Nam. Giải pháp chuyển đổi USDT ↔ VND giúp họ thanh toán nhanh, chi phí thấp, và không cần mang tiền mặt.

Hai là, các chuyên gia, diễn giả, nhà đầu tư nước ngoài tham dự các hội thảo, diễn đàn, sự kiện quốc tế thường xuyên được tổ chức tại Đà Nẵng - có thể dễ dàng nhận, quy đổi và sử dụng tài sản số hợp pháp trong thời gian lưu trú.

Ba là, bên cạnh nhóm khách du lịch và chuyên gia quốc tế, dự án cũng hướng đến cộng đồng sinh viên và giảng viên tại các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng - những người trẻ năng động, có nhu cầu tiếp cận và hiểu rõ về công nghệ tài sản số trong môi trường được giám sát hợp pháp.

Thông qua việc sử dụng ứng dụng MIMO trong khuôn khổ sandbox, sinh viên sẽ trực tiếp trải nghiệm cách chuyển đổi và quản lý tài sản số một cách an toàn, hiểu rõ hơn về quy trình KYC, AML và giao dịch on-chain, từ đó nâng cao kiến thức tài chính số và kỹ năng thực hành fintech. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận công nghệ tài chính tương lai ngay tại môi trường đại học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đà Nẵng trong tiến trình trở thành trung tâm tài chính – công nghệ số của khu vực.

Khi sử dụng giải pháp MIMO, tất cả người dùng phải xác thực eKYC do các nhà mạng được Nhà nước cấp phép thực hiện, đảm bảo hợp pháp và bảo mật thông tin và liên kết tài khoản ngân hàng chính chủ. Mọi ví tiền điện tử (wallet) của người dùng sẽ được hệ thống tự động kiểm tra “độ sạch” thông qua công cụ phân tích blockchain để đảm bảo ví không dính hoạt động rửa tiền hoặc lừa đảo.

Với ba khu vực thử nghiệm gồm Công viên phần mềm số 1, Công viên phần mềm số 2 và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án không chỉ phục vụ nhu cầu thực tế mà còn đóng vai trò nền tảng để thử nghiệm mô hình tài chính số phục vụ du lịch, hội nghị và kinh tế sáng tạo - ba trụ cột tăng trưởng quan trọng của Đà Nẵng.

"CHÚNG TÔI KHÔNG GIỮ TIỀN HAY TÀI SẢN SỐ CỦA NGƯỜI DÙNG"

Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường tài sản số, trong đó có hoạt động trung gian chuyển đổi USDT ↔ VND theo cơ chế không lưu ký (non-custodial) và ngược lại, đặc biệt khi Đà Nẵng được định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo hướng sáng tạo, hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như Fintech, tài sản số (crypto)...?

Đà Nẵng hiện là một trong những trung tâm du lịch và đổi mới sáng tạo năng động nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm cùng làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và tài chính số. Việc triển khai hoạt động trung gian chuyển đổi USDT ↔ VND theo cơ chế không lưu ký (non-custodial) một cách hợp pháp tại đây sẽ mở ra nhiều lợi ích rõ rệt.

Thứ nhất, giải pháp này nâng cao trải nghiệm du lịch thông minh, giúp du khách quốc tế có thể chuyển đổi nhanh, chi phí thấp, không cần mang theo tiền mặt nhưng vẫn dễ dàng thanh toán các dịch vụ tại Việt Nam.

Thứ hai, mô hình này tạo tiền đề thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực fintech, blockchain và token hóa tài sản, góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính số hiện đại và minh bạch.

Cuối cùng, khi hoạt động này được triển khai thành công và quản lý hiệu quả, Đà Nẵng sẽ có cơ hội định vị mình như một trung tâm tài sản số hàng đầu khu vực Đông Nam Á, nơi thử nghiệm và lan tỏa các mô hình tài chính số an toàn, hợp pháp và mang tính quốc tế hóa cao.

Vậy, cụ thể cách thức vận hành của mô hình non-custodial mà Dragon Lab sẽ triển khai trong hoạt động chuyển đổi USDT – VND là như thế nào? Cơ chế bảo vệ quyền sở hữu tài sản của người dùng được thiết kế ra sao?

MIMO là giải pháp được triển khai theo mô hình trung gian chuyển đổi tài sản số USDT ↔ VND không lưu ký (non-custodial). Điều này có nghĩa là, khác với các sàn giao dịch như Binance hay OKX - nơi người dùng phải nạp tiền vào ví của sàn, MIMO chỉ đứng giữa xác thực, kết nối và điều phối chuyển đổi một cách minh bạch, còn tài sản vẫn luôn nằm trong quyền kiểm soát của người dùng.

Tức là MIMO không giữ lại tiền hoặc token của người dùng, mà chỉ đóng vai trò trung gian kỹ thuật, xác thực và đảm bảo tuân thủ pháp lý.

Toàn bộ tài sản, bao gồm USDT và VND, đều nằm trong quyền kiểm soát trực tiếp của người dùng và chỉ di chuyển thông qua giao dịch on-chain được xác thực tức thời. Khi người dùng thực hiện chuyển đổi, hệ thống chỉ đóng vai trò trung gian kỹ thuật xác nhận chuyển đổi giữa ví blockchain và ngân hàng đối ứng, hoàn toàn không có quyền truy cập hay chiếm giữ tài sản.

Việc chuyển đổi tài sản số không thông qua lưu ký tập trung sẽ yêu cầu một nền tảng kỹ thuật ra sao? Dragon Lab đã chuẩn bị hạ tầng công nghệ và quy trình bảo mật như thế nào để đảm bảo tính an toàn và minh bạch cho giao dịch?

Mô hình hoạt động của MIMO được xây dựng theo nguyên tắc phi lưu ký hoàn toàn (non-custodial), nghĩa là MIMO không giữ tiền, không giữ tài sản số, và cũng không lưu trữ thông tin định danh (eKYC) của người dùng. Toàn bộ tài sản, bao gồm USDT và VND, đều nằm trong quyền kiểm soát trực tiếp của người dùng và chỉ di chuyển thông qua giao dịch on-chain được xác thực tức thời. Khi người dùng thực hiện chuyển đổi, hệ thống chỉ đóng vai trò trung gian kỹ thuật xác nhận chuyển đổi giữa ví blockchain và ngân hàng đối ứng, hoàn toàn không có quyền truy cập hay chiếm giữ tài sản.

Các quy trình định danh eKYC được ủy quyền cho bên thứ ba là Viettel và VNPT - hai đơn vị được cấp phép chính thức trong lĩnh vực định danh điện tử - nhằm đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân. MIMO chỉ nhận kết quả xác thực (pass/fail) chứ không lưu giữ bất kỳ hình ảnh, giấy tờ hoặc dữ liệu sinh trắc học nào.

Toàn bộ chuyển đổi và dữ liệu liên quan đều được ghi nhận on-chain, đảm bảo minh bạch, không thể chỉnh sửa và dễ dàng truy xuất khi cần kiểm tra. Đồng thời, MIMO có cơ chế báo cáo tự động đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền, bao gồm các chuyển đổi đáng ngờ theo quy định AML/KYC. Nhờ đó, nền tảng vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng, vừa tạo điều kiện để các cơ quan quản lý giám sát đầy đủ, minh bạch và theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

TỶ GIÁ ĐƯỢC "CỐ ĐỊNH TẠM THỜI"

Dragon Lab đã hoặc có hợp tác với các tổ chức trung gian nào như ngân hàng, ví điện tử, đối tác blockchain hay các đơn vị giám sát độc lập để thực hiện việc chuyển đổi VND sang USDT (và ngược lại) trong khuôn khổ thử nghiệm?

Trong khuôn khổ thử nghiệm được cấp phép, Dragon Lab đã thiết lập hợp tác với các ngân hàng đối ứng và đơn vị trung gian thanh toán (ví điện tử) nhằm thực hiện quy trình chuyển đổi USDT ↔ VND theo cơ chế không lưu ký (non-custodial). Theo mô hình này, MIMO không nắm giữ tiền hay tài sản số của người dùng mà chỉ đóng vai trò trung gian kỹ thuật đảm bảo chuyển đổi diễn ra an toàn, minh bạch và có thể truy xuất.

Cụ thể, khi người dùng chuyển USDT để đổi sang VND, hệ thống MIMO sẽ nhận chuyển đổi trên blockchain, xác thực thành công, sau đó tự động chuyển VND từ tài khoản ngân hàng đối ứng sang tài khoản ngân hàng chính chủ của người dùng. Ngược lại, khi người dùng muốn đổi VND sang USDT, MIMO chỉ tiếp nhận VND thông qua ngân hàng của khách hàng đã định danh và ngay lập tức chuyển USDT đến ví blockchain của người dùng.

Đà Nẵng được định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo hướng sáng tạo, hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như Fintech, tài sản số (crypto)...

Trong quá trình thử nghiệm, Dragon Lab kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá giữa tài sản số và tiền pháp định như thế nào để bảo vệ lợi ích người dùng cũng như đảm bảo tuân thủ quy định tài chính?

Trong quá trình thử nghiệm, Dragon Lab kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá giữa tài sản số (USDT) và tiền pháp định (VND) bằng cách tham chiếu và cập nhật liên tục tỷ giá theo thời gian thực từ các sàn giao dịch lớn và uy tín trên thế giới như Binance, OKX và MEXC. Hệ thống MIMO tự động tổng hợp dữ liệu giá từ nhiều nguồn khác nhau để tính toán tỷ giá trung bình động, đảm bảo mức chênh lệch được giữ ở biên độ ổn định và hợp lý.

Bên cạnh đó, mỗi chuyển đổi trên MIMO chỉ có hiệu lực trong vòng 15 phút - tức là tỷ giá được “cố định tạm thời” trong khoảng thời gian này - giúp người dùng tránh rủi ro do biến động ngắn hạn của thị trường. Khi giá USDT có biến động mạnh, hệ thống sẽ tạm ngưng chuyển đổi tự động để đảm bảo an toàn cho người dùng và tránh thiệt hại tài chính.

Hoạt động thử nghiệm có áp dụng các biện pháp KYC/AML (xác minh danh tính và chống rửa tiền) nào không, thưa ông?

Khi sử dụng giải pháp MIMO, tất cả người dùng phải xác thực eKYC do các nhà mạng được Nhà nước cấp phép thực hiện, đảm bảo hợp pháp và bảo mật thông tin và liên kết tài khoản ngân hàng chính chủ.

Mọi ví tiền điện tử (wallet) của người dùng sẽ được hệ thống tự động kiểm tra “độ sạch” thông qua công cụ phân tích blockchain để đảm bảo ví không dính hoạt động rửa tiền hoặc lừa đảo.

Với việc thử nghiệm này, theo ông, việc áp dụng mô hình non-custodial có thể trở thành xu hướng lâu dài cho hoạt động giao dịch tài sản số? Việc chuyển đổi đồng tiền số USDT sang VND và ngược lại có vai trò như thế nào trong trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng?

Non-custodial giúp tăng minh bạch, giảm rủi ro tập trung tài sản và xây dựng niềm tin cho người dùng. Tôi cho rằng, việc chuyển đổi USDT ↔ VND hợp pháp là bước đầu định hình hành lang pháp lý, kết nối tài sản số với nền kinh tế thật, đóng góp vào chiến lược trung tâm tài chính quốc tế sáng tạo tại Đà Nẵng.

Dự kiến lâu dài, mô hình này cụ thể là MIMO sẽ trở thành chuẩn mực vận hành cho các sàn/giải pháp tài sản số tại Việt Nam, giúp Đà Nẵng dẫn đầu khu vực về fintech và tài sản số.