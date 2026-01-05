Thứ Hai, 05/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Du lịch Ninh Bình bứt tốc năm 2025, thu hơn 21.000 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

05/01/2026, 08:27

Năm 2025 đánh dấu bước tăng tốc rõ nét của du lịch Ninh Bình khi lượng khách và doanh thu cùng tăng trưởng hai con số. Đặc biệt là thị trường khách quốc tế, tạo động lực lan tỏa cho các ngành dịch vụ, thương mại...

Ninh Bình luôn là điểm đến hấp dẫn đối khách du lịch quốc tế.
Ninh Bình luôn là điểm đến hấp dẫn đối khách du lịch quốc tế.

Năm 2025, du lịch Ninh Bình ghi nhận kết quả nổi bật với hơn 19,4 triệu lượt khách, tăng 26,61% so với năm trước và vượt 7,79% so với kế hoạch. Trong tổng số này có trên 2,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng tới 60,91% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế và sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Ninh Bình.

HẠ TẦNG LƯU TRÚ PHÁT TRIỂN, THỜI GIAN LƯU TRÚ TĂNG

Cùng với tăng trưởng về lượng khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 21.238 tỷ đồng, tăng 36,72% so với năm 2024 và vượt 17,98% so với kế hoạch năm. Kết quả này phản ánh xu hướng mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, khẳng định du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực lan tỏa cho các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và việc làm.

Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn được đầu tư mở rộng, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Toàn tỉnh hiện có 1.460 cơ sở lưu trú với hơn 32.400 phòng nghỉ, đa dạng từ khách sạn 1–5 sao đến homestay, bungalow, căn hộ du lịch và các mô hình lưu trú đặc thù. Tổng vốn đầu tư cho cơ sở lưu trú du lịch đạt hơn 12.897 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 8.000 lao động.

Phân khúc lưu trú chất lượng cao tiếp tục được chú trọng nhằm phục vụ khách quốc tế, khách có mức chi tiêu cao và các sự kiện lớn. Hiện Ninh Bình có 3 cơ sở 5 sao với 639 phòng; 5 cơ sở 4 sao với 828 phòng; 22 cơ sở từ 1–3 sao với 965 phòng, góp phần nâng cao năng lực đón tiếp và sức cạnh tranh của điểm đến.

Hoạt động lưu trú năm 2025 đạt kết quả khả quan. Số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 4,25 triệu lượt, tăng 26,65% so với năm trước. Tổng số ngày khách lưu trú đạt trên 4,84 triệu ngày, tăng 23,4%, cho thấy xu hướng du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và trải nghiệm sâu hơn các sản phẩm du lịch của địa phương.

XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ VÀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều sự kiện du lịch, văn hóa quy mô lớn được tổ chức xuyên suốt trong năm như Tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”, Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2025, Lễ hội Ẩm thực và Sáng tạo Tràng An, Liên hoan Ẩm thực Du lịch Ninh Bình… thu hút đông đảo người dân và du khách, đồng thời góp phần định vị thương hiệu điểm đến.

Khách du lịch quốc tế thăm quan Di tích Lịch sử văn hoá Cố đô Hoa Lư
Khách du lịch quốc tế thăm quan Di tích Lịch sử văn hoá Cố đô Hoa Lư

Hình ảnh du lịch Ninh Bình, đặc biệt là Di sản thế giới Tràng An, được quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế như CNN, Đài Truyền hình Việt Nam, các tạp chí chuyên ngành du lịch và hàng không, qua đó nâng cao mức độ nhận diện và uy tín của điểm đến.

Song song với quảng bá, ngành du lịch tập trung làm mới và đa dạng hóa sản phẩm. Trên nền tảng giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên đặc sắc, nhiều sản phẩm như du lịch xanh, du lịch MICE, du lịch ẩm thực từng bước khẳng định thương hiệu.

Các tuyến du lịch văn hóa gắn với di sản, di tích, làng nghề và không gian sáng tạo tiếp tục được phát triển. Nổi bật là định hướng xây dựng Tam Cốc theo mô hình “du lịch bốn mùa”, kết hợp bảo tồn di sản với đa dạng hóa trải nghiệm, hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng được mở rộng tại nhiều địa phương, mang đến cho du khách những trải nghiệm gắn với đời sống làng quê và thiên nhiên sinh thái. Việc tổ chức Hội nghị Vườn Di sản ASEAN và Lễ vinh danh Vườn Quốc gia Xuân Thủy là Vườn Di sản ASEAN năm 2025 tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Năm 2025, du lịch Ninh Bình được nhiều tổ chức, chuyên trang du lịch uy tín trong nước và quốc tế đánh giá cao, với hàng loạt danh hiệu như điểm đến nổi bật, top 10 thành phố hiếu khách nhất Việt Nam, “Điểm đến hàng đầu châu Á”, “Best of the Best” của TripAdvisor… Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Bước sang năm 2026, Ninh Bình đặt mục tiêu đón khoảng 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục nâng cao đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch tập trung đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến gắn với Di sản thế giới Tràng An; mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các thị trường khách có mức chi tiêu cao; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, vận hành hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Cùng với đó, Ninh Bình ưu tiên phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch bền vững, gắn khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa với bảo tồn di sản và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương. 

Du lịch Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để bứt phá

09:51, 30/12/2025

Du lịch Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để bứt phá

Huế rộn ràng đón những vị khách đầu tiên năm 2026

09:42, 02/01/2026

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch tạo đà cho du lịch Quảng Ninh trong năm 2026

10:27, 29/12/2025

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch tạo đà cho du lịch Quảng Ninh trong năm 2026

Từ khóa:

di sản thế giới Tràng An du lịch du lịch Ninh Bình 2025 khách du lịch quốc tế Ninh Bình Vneconomy

Đọc thêm

Cửa hàng tiện lợi: Địa điểm du lịch

Cửa hàng tiện lợi: Địa điểm du lịch "hot" nhất tại Nhật Bản

Kể từ khi các chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và Lawson từ Bắc Mỹ đặt chân tới Nhật Bản vào những năm 1970, đất nước này đã làm điều quen thuộc với các sản phẩm ngoại nhập: “Nhật Bản hóa” chúng và nâng tầm chất lượng...

Núi Everest quá tải du lịch, chính phủ Nepal đã vào cuộc

Núi Everest quá tải du lịch, chính phủ Nepal đã vào cuộc

Núi Everest đang đối mặt với tình trạng quá tải du lịch nghiêm trọng đến mức chính phủ Nepal đã phải vào cuộc bằng cách hướng sự chú ý đến các đỉnh núi khác.

Huế rộn ràng đón những vị khách đầu tiên năm 2026

Ngày 01/01/2026, thành phố Huế tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng những du khách đầu tiên đến bằng đường hàng không và đường hàng hải, mở đầu cho năm mới với kỳ vọng bứt phá của ngành du lịch.

Lạng Sơn đón đoàn du khách quốc tế “xông đất” đầu năm 2026

Lạng Sơn đón đoàn du khách quốc tế “xông đất” đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - điểm giao thoa quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đã đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” trong năm mới. Hơn 40 du khách Trung Quốc là những vị khách đầu tiên làm thủ tục nhập cảnh vào Lạng Sơn trong không khí trang trọng, thân thiện và ấm áp, mở ra một mùa du lịch mới với nhiều kỳ vọng khởi sắc...

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đón 3.000 du khách quốc tế ngày đầu năm

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đón 3.000 du khách quốc tế ngày đầu năm

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đã đón tàu Celebrity Solstice với hơn 3.000 du khách quốc tế vào ngày đầu năm mới 2026…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

eMagazine

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

eMagazine

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kiến tạo không gian phát triển mới, mở đường cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế

eMagazine

2

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

eMagazine

3

Thị trường chứng khoán năm 2026: Khởi đầu kỳ đầu tư mới

Chứng khoán

4

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ để phát triển thị trường carbon

Kinh tế xanh

5

Bitcoin "bất ngờ" leo giá lên hơn 91.000 USD

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy