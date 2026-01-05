Du lịch Ninh Bình bứt tốc năm 2025, thu hơn 21.000 tỷ đồng

Năm 2025 đánh dấu bước tăng tốc rõ nét của du lịch Ninh Bình khi lượng khách và doanh thu cùng tăng trưởng hai con số. Đặc biệt là thị trường khách quốc tế, tạo động lực lan tỏa cho các ngành dịch vụ, thương mại...

Năm 2025, du lịch Ninh Bình ghi nhận kết quả nổi bật với hơn 19,4 triệu lượt khách, tăng 26,61% so với năm trước và vượt 7,79% so với kế hoạch. Trong tổng số này có trên 2,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng tới 60,91% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế và sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Ninh Bình.

HẠ TẦNG LƯU TRÚ PHÁT TRIỂN, THỜI GIAN LƯU TRÚ TĂNG

Cùng với tăng trưởng về lượng khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 21.238 tỷ đồng, tăng 36,72% so với năm 2024 và vượt 17,98% so với kế hoạch năm. Kết quả này phản ánh xu hướng mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, khẳng định du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực lan tỏa cho các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và việc làm.

Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn được đầu tư mở rộng, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Toàn tỉnh hiện có 1.460 cơ sở lưu trú với hơn 32.400 phòng nghỉ, đa dạng từ khách sạn 1–5 sao đến homestay, bungalow, căn hộ du lịch và các mô hình lưu trú đặc thù. Tổng vốn đầu tư cho cơ sở lưu trú du lịch đạt hơn 12.897 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 8.000 lao động.

Phân khúc lưu trú chất lượng cao tiếp tục được chú trọng nhằm phục vụ khách quốc tế, khách có mức chi tiêu cao và các sự kiện lớn. Hiện Ninh Bình có 3 cơ sở 5 sao với 639 phòng; 5 cơ sở 4 sao với 828 phòng; 22 cơ sở từ 1–3 sao với 965 phòng, góp phần nâng cao năng lực đón tiếp và sức cạnh tranh của điểm đến.

Hoạt động lưu trú năm 2025 đạt kết quả khả quan. Số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 4,25 triệu lượt, tăng 26,65% so với năm trước. Tổng số ngày khách lưu trú đạt trên 4,84 triệu ngày, tăng 23,4%, cho thấy xu hướng du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và trải nghiệm sâu hơn các sản phẩm du lịch của địa phương.

XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ VÀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều sự kiện du lịch, văn hóa quy mô lớn được tổ chức xuyên suốt trong năm như Tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”, Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2025, Lễ hội Ẩm thực và Sáng tạo Tràng An, Liên hoan Ẩm thực Du lịch Ninh Bình… thu hút đông đảo người dân và du khách, đồng thời góp phần định vị thương hiệu điểm đến.

Khách du lịch quốc tế thăm quan Di tích Lịch sử văn hoá Cố đô Hoa Lư

Hình ảnh du lịch Ninh Bình, đặc biệt là Di sản thế giới Tràng An, được quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế như CNN, Đài Truyền hình Việt Nam, các tạp chí chuyên ngành du lịch và hàng không, qua đó nâng cao mức độ nhận diện và uy tín của điểm đến.

Song song với quảng bá, ngành du lịch tập trung làm mới và đa dạng hóa sản phẩm. Trên nền tảng giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên đặc sắc, nhiều sản phẩm như du lịch xanh, du lịch MICE, du lịch ẩm thực từng bước khẳng định thương hiệu.

Các tuyến du lịch văn hóa gắn với di sản, di tích, làng nghề và không gian sáng tạo tiếp tục được phát triển. Nổi bật là định hướng xây dựng Tam Cốc theo mô hình “du lịch bốn mùa”, kết hợp bảo tồn di sản với đa dạng hóa trải nghiệm, hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng được mở rộng tại nhiều địa phương, mang đến cho du khách những trải nghiệm gắn với đời sống làng quê và thiên nhiên sinh thái. Việc tổ chức Hội nghị Vườn Di sản ASEAN và Lễ vinh danh Vườn Quốc gia Xuân Thủy là Vườn Di sản ASEAN năm 2025 tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Năm 2025, du lịch Ninh Bình được nhiều tổ chức, chuyên trang du lịch uy tín trong nước và quốc tế đánh giá cao, với hàng loạt danh hiệu như điểm đến nổi bật, top 10 thành phố hiếu khách nhất Việt Nam, “Điểm đến hàng đầu châu Á”, “Best of the Best” của TripAdvisor… Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Bước sang năm 2026, Ninh Bình đặt mục tiêu đón khoảng 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục nâng cao đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch tập trung đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến gắn với Di sản thế giới Tràng An; mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các thị trường khách có mức chi tiêu cao; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, vận hành hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Cùng với đó, Ninh Bình ưu tiên phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch bền vững, gắn khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa với bảo tồn di sản và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.