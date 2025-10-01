Quảng Trị: Nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm thuyền viên mất tích

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Nguyễn Thuấn
01/10/2025, 09:52
Giữa đêm tối, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích tại khu vực biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh.
Trong đêm 30/9, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại xã Bắc Trạch để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên biển.
Cùng tham gia chỉ đạo tại hiện trường có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.
Động viên các lực lượng tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức tìm kiếm đồng bộ trên biển và dọc ven bờ, tranh thủ từng giờ, từng phút với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông cũng yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ, đồng thời quan tâm, hỗ trợ gia đình các thuyền viên gặp nạn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý các lực lượng chức năng, trong quá trình trục vớt, cẩu kéo tàu cá bị nạn lên bờ cần bố trí các phao chống tràn dầu xung quanh tàu để tránh xảy ra sự cố tràn dầu, ảnh hưởng đến môi trường biển; khẩn trương liên lạc với đơn vị từng sửa chữa tàu để nắm bắt kết cấu thân tàu nhằm xác định vị trí thuận lợi giúp đẩy nhanh việc trục vớt tàu. Đặc biệt, đồng chí cũng yêu cầu chính quyền xã Bắc Trạch phối hợp với các đơn vị liên quan cùng chủ tàu nắm bắt, lên phương án hỗ trợ cho các thuyền viên gặp nạn.
Trong đêm 30/9 và rạng sáng 1/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai tìm kiếm tại khu vực bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch. Giữa đêm tối, các lực lượng tổ chức trục vớt tàu cá, dùng đèn pha, đèn pin chiếu sáng để rà soát dọc bờ biển.
Tuy nhiên, đến 7 giờ sáng 1/10, vẫn chưa tìm thấy thêm thuyền viên mất tích. Công tác tìm kiếm hiện vẫn đang được gấp rút triển khai.
Bộ Nội vụ dự báo, với mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 7,2% từ đầu năm 2026, chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng bình quân khoảng 0,5% - 0,6%, trong đó ngành dệt may, da giày tăng khoảng 1,1% - 1,2%. Khi thực hiện mức lương tối thiểu mới, chủ yếu chỉ làm tăng chi phí đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc...
Sáng 1/10, nhiều giờ sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường như Trịnh Văn Bô, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long... ùn ứ do ngập, người dân khó khăn vượt tắc đường để đi làm...
Theo Bộ Y tế, việc phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị...
Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1101/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: