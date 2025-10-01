Thứ Tư, 01/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Quảng Trị: Nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm thuyền viên mất tích

Nguyễn Thuấn

01/10/2025, 09:52

Giữa đêm tối, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích tại khu vực biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường

Trong đêm 30/9, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại xã Bắc Trạch để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên biển.

Cùng tham gia chỉ đạo tại hiện trường có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.

Động viên các lực lượng tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức tìm kiếm đồng bộ trên biển và dọc ven bờ, tranh thủ từng giờ, từng phút với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông cũng yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ, đồng thời quan tâm, hỗ trợ gia đình các thuyền viên gặp nạn.

Các lực lượng chức năng tiến hành trục vớt tàu cá bị chìm tại bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch
Các lực lượng chức năng tiến hành trục vớt tàu cá bị chìm tại bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý các lực lượng chức năng, trong quá trình trục vớt, cẩu kéo tàu cá bị nạn lên bờ cần bố trí các phao chống tràn dầu xung quanh tàu để tránh xảy ra sự cố tràn dầu, ảnh hưởng đến môi trường biển; khẩn trương liên lạc với đơn vị từng sửa chữa tàu để nắm bắt kết cấu thân tàu nhằm xác định vị trí thuận lợi giúp đẩy nhanh việc trục vớt tàu. Đặc biệt, đồng chí cũng yêu cầu chính quyền xã Bắc Trạch phối hợp với các đơn vị liên quan cùng chủ tàu nắm bắt, lên phương án hỗ trợ cho các thuyền viên gặp nạn.

Các lực lượng nỗ lực cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm thuyền viên mất tích 
Các lực lượng nỗ lực cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm thuyền viên mất tích 

Trong đêm 30/9 và rạng sáng 1/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai tìm kiếm tại khu vực bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch. Giữa đêm tối, các lực lượng tổ chức trục vớt tàu cá, dùng đèn pha, đèn pin chiếu sáng để rà soát dọc bờ biển.

Tuy nhiên, đến 7 giờ sáng 1/10, vẫn chưa tìm thấy thêm thuyền viên mất tích. Công tác tìm kiếm hiện vẫn đang được gấp rút triển khai.

