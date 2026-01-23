Quảng Trị: Phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu dịp cận Tết

Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc với số lượng lớn...

Ngày 23/1, theo Công an tỉnh Quảng Trị, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Cụ thể, sáng 21/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với công an xã Ái Tử tổ chức tuần tra trên địa bàn xã Ái Tử phát hiện một xe ô-tô tải mang biển kiểm soát 49C-044.44 đang dừng, đỗ ven đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên thùng xe đang vận chuyển khoảng 15.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET và ESSE do nước ngoài sản xuất. Người điều khiển phương tiện là M.Đ.L không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số thuốc lá nói trên.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ phương tiện cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/1, tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô-tô mang biển kiểm soát 89C-053.25 do Lâm Ngọc Hoa, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế Lâm Ngọc Hoa cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 12.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ Lâm Ngọc Hoa về hành vi “vận chuyển hàng cấm”, đồng thời tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật theo quy định để tiếp tục xử lý.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thuốc lá tăng cao, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm khuya, các tuyến giao thông liên tỉnh để vận chuyển hàng cấm nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và công an cơ sở, tập trung kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, nhất là quốc lộ 1A và các tuyến đường liên tỉnh để đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây buôn lậu.