Triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả, thu giữ 25 tấn hàng

Từ hoạt động bán mỹ phẩm giá rẻ trên mạng, lực lượng công an đã phát hiện đường dây tiêu thụ mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc...

Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá thành công một đường dây buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn, hoạt động chủ yếu trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 13/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng gồm Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát cơ động của công an các địa phương Quảng Trị, Hà Nội và Ninh Bình đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập và đấu tranh với các nghi phạm liên quan.

Ba đối tượng bị triệu tập gồm Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, Ninh Bình), Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) và Lê Hữu Minh (33 tuổi, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ mỹ phẩm giả đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Theo lời khai, thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Tuyết đã nhập các loại mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất từ một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Sau khi đưa hàng về Việt Nam, Tuyết sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để rao bán mỹ phẩm với giá rẻ, thu hút nhiều người mua.

Trong đường dây này, Nguyễn Văn Chung được xác định là người mua lại số mỹ phẩm giả từ Phạm Thị Tuyết, sau đó tạo lập nhiều tài khoản khác nhau trên sàn thương mại điện tử Shopee để đăng bán các sản phẩm mỹ phẩm giả cho người tiêu dùng trên cả nước.

Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chuyên án trực tiếp khám xét tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh, đồng thời kiểm tra các kho chứa hàng của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm các loại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng hóa này chủ yếu là mỹ phẩm chăm sóc da, làm đẹp, được đóng gói với mẫu mã bắt mắt, giả mạo nhiều nhãn hiệu phổ biến trên thị trường.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây buôn bán mỹ phẩm giả này.