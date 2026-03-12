Vietnam Post mở rộng khả năng kết nối logistics chuyển phát quốc tế

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu và thương mại điện tử xuyên biên giới đang tăng trưởng mạnh mẽ, sự kết hợp giữa doanh nghiệp bưu chính quốc gia và Tập đoàn chuyển phát hàng đầu quốc tế sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chuyển phát quốc tế cho khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu giao thương quốc tế..

Ngày 11/3, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty DHL Express (Bưu chính Đức) ký gia hạn hợp đồng liên doanh nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển phát quốc tế, góp phần thúc đẩy kết nối logistics và thương mại xuyên biên giới.

Việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp bưu chính quốc gia với tập đoàn chuyển phát hàng đầu quốc tế được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực dịch vụ chuyển phát và mở rộng mạng lưới vận chuyển của Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Vietnam Post và DHL Express sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên để cung cấp tới khách hàng các dịch vụ dịch vụ chuyển phát quốc tế chất lượng cao.

Vietnam Post và Công ty DHL Express ký hợp tác. Ảnh: Vietnam Post

Đánh giá cao sự hợp tác giữa Vietnam Post và DHL, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh đây là biểu tượng của sự hợp tác thành công giữa hai đất nước và giữa hai tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu.

Thứ trưởng Hoàng Minh kỳ vọng “liên doanh sẽ không chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ đơn thuần, mà phải trở thành đơn vị tiêu biểu đi đầu trong việc phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực bưu chính, logistics. Liên doanh sẽ trở thành một “điểm sáng” và sẽ có thêm nhiều dịch vụ mới chiếm lĩnh thị phần lớn tại Việt Nam”.

Tại sự kiện, lãnh đạo hai doanh nghiệp cũng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của hợp tác trong bối cảnh chuỗi cung ứng và thương mại điện tử toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho rằng “trong bối cảnh thương mại toàn cầu và thương mại điện tử xuyên biên giới đang tăng trưởng mạnh mẽ, sự kết hợp giữa mạng lưới phục vụ rộng khắp của Bưu điện Việt Nam và năng lực logistics toàn cầu của DHL Express sẽ mang lại nhiều giá trị cho khách hàng và cả hai doanh nghiệp.

“Thông qua hợp tác, Bưu điện Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong việc đưa hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế”, ông Giang khẳng định.

Còn ông John Pearson, Tổng Giám đốc DHL Express, đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng thương mại mạnh trong khu vực. DHL Express mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác để cùng phát triển các dịch vụ chuyển phát quốc tế hiệu quả hơn.

Theo ông John Pearson, sự hợp tác giữa doanh nghiệp bưu chính quốc gia và một nhà cung cấp logistics toàn cầu sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối của khách hàng tại Việt Nam với thị trường quốc tế.

Số liệu của Cognitive Market Research cho thấy, quy mô thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu đạt 791,5 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng trưởng kép 30,5%/năm giai đoạn 2024 - 2031.

Xuất khẩu qua thương mại điện tử đang trở thành xu hướng trong thương mại toàn cầu, mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Theo thống kê, năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trực tuyến đạt 4,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu trực tuyến đạt 1,7 tỷ USD. Sang năm 2025, xuất khẩu trực tuyến ước tăng 18%, đạt khoảng 2 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trực tuyến lên 4,45 tỷ USD.

Tại Việt Nam, thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ là xu hướng quan trọng trong bài toán kinh doanh của doanh nghiệp mà trở thành chiến lược cho xuất khẩu quốc gia.