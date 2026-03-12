Chuỗi triển lãm công nghệ Việt Nam thu hút hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ

ProPak Vietnam 2026 sẽ trưng bày những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cập nhật xu hướng, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm giải pháp tối ưu nâng cao hiệu suất sản xuất...

Với sự bảo trợ của Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh, Informa Markets Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế ProPak Vietnam 2026 cùng với triển lãm DrinkTech Vietnam 2026 và Plastics và Rubber Vietnam 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.Hồ Chí Minh, từ 31/3 - 2/4/2026.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày trên diện tích khoảng 13.000m2.

Trong đó, ProPak Vietnam 2026 là triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói, tập trung giới thiệu các giải pháp trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh.

DrinkTech Vietnam 2026, triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghệ đồ uống, quy tụ hệ sinh thái công nghệ, thiết bị và giải pháp dành cho ngành đồ uống, từ khâu sản xuất, chiết rót đến đóng gói và nhãn mác. Sự kiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống trong nước và khu vực.

ProPak Vietnam 2025 thu hút đông đảo khách tham quan.

Plastics & Rubber Vietnam 2026 là triển lãm quốc tế lần thứ 13 về công nghệ, nguyên phụ liệu và thiết bị máy móc ngành nhựa và cao su, tập trung giới thiệu các giải pháp phục vụ sản xuất và chế biến trong ngành, bao gồm máy móc, thiết bị và vật liệu từ các nhà cung ứng trong và ngoài nước.

Trong ba ngày diễn ra, ProPak Vietnam 2026 sẽ trưng bày những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cập nhật xu hướng, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm giải pháp tối ưu nâng cao hiệu suất sản xuất.

Điểm mới của sự kiện năm nay là tập trung vào việc giúp doanh nghiệp "học để làm được". Thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu từ Viện Bao bì Úc (AIP) và Liên đoàn Bao bì Châu Á (APF), nhân sự ngành đóng gói có cơ hội chuẩn hóa năng lực chuyên môn qua chứng nhận Certified Packaging Professional (CPP).

Ban tổ chức cho biết thị trường ngành chế biến và đóng gói năm 2026 được dự báo sẽ trải qua giai đoạn “tái sàng lọc” quyết liệt. Các doanh nghiệp không còn chỉ đối mặt với áp lực về sản lượng, mà còn phải giải quyết bài toán chi phí đầu vào tăng cao và yêu cầu khắt khe về dữ liệu vận hành.

Lợi thế cạnh tranh hiện nay không nằm ở quy mô nhà xưởng mà tập trung vào khả năng vận hành ổn định. Các chỉ số như hiệu suất thiết kế tổng thể (OEE), tỷ lệ phế phẩm, mức tiêu thụ năng lượng và đặc biệt là tổng chi phí sở hữu trong suốt vòng đời thiết bị đang trở thành thước đo sống còn. Mọi quyết định đầu tư công nghệ cần chuyển dịch từ “cảm tính” sang “bằng chứng”, tập trung vào việc mua hiệu suất thay vì chỉ đơn thuần là mua máy móc.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp trong năm 2026 là việc thích ứng với các quy định mới về môi trường. Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và các khung pháp lý về kinh tế tuần hoàn yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ khâu thiết kế bao bì đến lựa chọn vật liệu tái chế.

Bên cạnh đó, để thâm nhập vào các thị trường quốc tế khó tính, doanh nghiệp Việt phải vượt qua các “hàng rào” tiêu chuẩn như Halal hay ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) trong chuỗi cung ứng. Việc thiếu hụt kiến thức về thiết kế bao bì bền vững và chuỗi lạnh thông minh cũng đang là điểm nghẽn khiến giá trị nông - thủy sản Việt Nam chưa đạt được tiềm năng tối đa khi xuất khẩu.

Trước những biến động này, sự kiện ProPak Vietnam 2026, DrinkTech Vietnam 2026 và Plastics & Rubber Vietnam 2026 là cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến giao lưu, tìm kiếm cơ hội thương mại và cập nhật thông tin mới nhất về xu hướng ngành. Đồng thời, mở ra cơ hội giao thương chiến lược, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu xu hướng thị trường và mở rộng vị thế trên trường quốc tế.