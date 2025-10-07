Quảng Trị quy hoạch 278ha đất phát triển nhà ở xã hội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Nguyễn Thuấn
07/10/2025, 11:15
Thực hiện Đề án “1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”, Quảng Trị được giao chỉ tiêu xây dựng 24.100 căn giai đoạn 2025–2030. Để đạt mục tiêu này, Bộ Xây dựng vừa có buổi làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Ngày 6/10, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”, Quảng Trị được giao chỉ tiêu hoàn thành 24.100 căn giai đoạn 2025–2030. Hiện, tỉnh đã quy hoạch 59 khu vực, dự án phát triển nhà ở xã hội, với tổng diện tích gần 278ha, trong đó, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chiếm gần 128ha, còn lại hơn 150ha bố trí cho nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp.
Đến hết quý 3/2025, một dự án với 142 căn hộ đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng; hai dự án khác đang triển khai thi công; năm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư và dự kiến khởi công trong năm 2025 và quý 1/2026; cùng với đó, hai dự án đang nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án, đặc biệt là về thủ tục đầu tư, quy hoạch đất đai, huy động vốn và xác định đối tượng thụ hưởng. Đại diện tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh lộ trình hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2025–2030 phù hợp với điều kiện thực tế sau sáp nhập. Địa phương cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn ghi nhận nỗ lực của Quảng Trị trong việc triển khai Đề án, đồng thời, đánh giá chỉ tiêu được giao cho địa phương là khá cao so với năng lực hiện tại. Ông đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rà soát nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội để triển khai dự án đúng đối tượng; trong đó, các dự án thuộc danh mục phải hoàn thành trong giai đoạn 2025–2026 cần được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ các vướng mắc theo kiến nghị của địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng và cho biết thời gian qua, tỉnh đã chủ động thu hút nhà đầu tư, rút ngắn quy trình thủ tục, tạo hành lang thuận lợi để các dự án được triển khai nhanh. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, khả năng hoàn thành chỉ tiêu 24.100 căn trong giai đoạn tới vẫn là thách thức lớn.
Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Xây dựng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong công tác quy hoạch, vốn đầu tư và chính sách ưu đãi cho nhà ở xã hội; đồng thời tổng hợp các kiến nghị của Quảng Trị trình Chính phủ xem xét, nhằm tháo gỡ các nút thắt, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
Trước đó, ngày 5/10, đoàn công tác Bộ Xây dựng đã kiểm tra thực tế tại hai dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 và Bảo Ninh 2 (phường Đồng Hới), ghi nhận kết quả bước đầu cũng như những khó khăn cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 157/UBND-VP8 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản được yêu cầu trước khi ký kết hợp đồng bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án phải công khai đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin theo quy định…
Cả nước đã rà soát được khoảng 49 triệu thửa đất, trong đó hơn 15 triệu thửa đất đã được làm “đúng- đủ- sạch- sống” và sẵn sàng đồng bộ về trung ương. Mục tiêu tổng thể của chiến dịch là cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin của 49,6 triệu thửa đất trên toàn quốc...
Hoàn thiện văn bản pháp lý; phát triển đồng bộ về hạ tầng; quản lý tốt thị trường bất động sản; đột phá về khoa học công nghệ… là một số trong 10 nội dung của Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2025 – 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/10/2025.
Thành phố Hà Nội xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Multimedia
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: