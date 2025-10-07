Thứ Ba, 07/10/2025

Trang chủ Bất động sản

Quảng Trị quy hoạch 278ha đất phát triển nhà ở xã hội

Nguyễn Thuấn

07/10/2025, 11:15

Thực hiện Đề án “1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”, Quảng Trị được giao chỉ tiêu xây dựng 24.100 căn giai đoạn 2025–2030. Để đạt mục tiêu này, Bộ Xây dựng vừa có buổi làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 2, phường Đồng Hới, Quảng Trị
Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 2, phường Đồng Hới, Quảng Trị

Ngày 6/10, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”, Quảng Trị được giao chỉ tiêu hoàn thành 24.100 căn giai đoạn 2025–2030. Hiện, tỉnh đã quy hoạch 59 khu vực, dự án phát triển nhà ở xã hội, với tổng diện tích gần 278ha, trong đó, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chiếm gần 128ha, còn lại hơn 150ha bố trí cho nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp.

Đến hết quý 3/2025, một dự án với 142 căn hộ đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng; hai dự án khác đang triển khai thi công; năm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư và dự kiến khởi công trong năm 2025 và quý 1/2026; cùng với đó, hai dự án đang nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án, đặc biệt là về thủ tục đầu tư, quy hoạch đất đai, huy động vốn và xác định đối tượng thụ hưởng. Đại diện tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh lộ trình hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2025–2030 phù hợp với điều kiện thực tế sau sáp nhập. Địa phương cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn ghi nhận nỗ lực của Quảng Trị trong việc triển khai Đề án, đồng thời, đánh giá chỉ tiêu được giao cho địa phương là khá cao so với năng lực hiện tại. Ông đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rà soát nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội để triển khai dự án đúng đối tượng; trong đó, các dự án thuộc danh mục phải hoàn thành trong giai đoạn 2025–2026 cần được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ các vướng mắc theo kiến nghị của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng và cho biết thời gian qua, tỉnh đã chủ động thu hút nhà đầu tư, rút ngắn quy trình thủ tục, tạo hành lang thuận lợi để các dự án được triển khai nhanh. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, khả năng hoàn thành chỉ tiêu 24.100 căn trong giai đoạn tới vẫn là thách thức lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đề xuất một số kiến nghị đến Đoàn công tác
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đề xuất một số kiến nghị đến Đoàn công tác

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Xây dựng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong công tác quy hoạch, vốn đầu tư và chính sách ưu đãi cho nhà ở xã hội; đồng thời tổng hợp các kiến nghị của Quảng Trị trình Chính phủ xem xét, nhằm tháo gỡ các nút thắt, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Trước đó, ngày 5/10, đoàn công tác Bộ Xây dựng đã kiểm tra thực tế tại hai dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 và Bảo Ninh 2 (phường Đồng Hới), ghi nhận kết quả bước đầu cũng như những khó khăn cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

