Nghệ An tái cơ cấu vốn đầu tư công cho các dự án chiến lược

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Nghệ An chủ động tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư công, dồn nguồn lực về cấp tỉnh để đảm bảo điều hành đồng bộ. Việc chuyển dịch này được kỳ vọng giải quyết điểm nghẽn và tăng hiệu quả sử dụng vốn...

Ngày 14/11/2025, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và phần kế hoạch vốn năm 2024 được phép kéo dài sang năm 2025.

Đây là đợt điều chỉnh nhằm tái cơ cấu toàn diện nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển về ngân sách cấp tỉnh và cấp xã để đảm bảo quản lý tập trung, tăng hiệu quả phân bổ và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Theo quyết định, nguồn vốn đầu tư công của tám đơn vị hành chính cũ gồm Diễn Châu, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Tân Kỳ, Nghi Lộc, Đô Lương và Quỳnh Lưu được điều chuyển về cấp tỉnh để phân bổ cho các dự án có chủ đầu tư thuộc các sở, ngành, ban quản lý dự án cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Cách làm này được kỳ vọng giúp thống nhất một đầu mối quản lý vốn, tránh phân tán và tạo điều kiện triển khai đồng bộ các công trình mang tính liên vùng – liên kết hạ tầng.

Trong nhóm nguồn vốn được điều chuyển, Diễn Châu cũ có tổng kế hoạch vốn năm 2025 chuyển về tỉnh tương đương 8,84 tỷ đồng, ưu tiên cho hai dự án giao thông gồm tuyến đường 205 từ Quốc lộ 7A đi Diễn Phúc – Diễn Tân – Diễn Thọ (3,265 tỷ đồng) và đường ĐH.261 nối Quốc lộ 1 với đường ven biển (3,1 tỷ đồng). Nam Đàn cũ chuyển 26,014 tỷ đồng, trong đó riêng việc nâng cấp và mở rộng một số tuyến đường quan trọng chiếm 23,5 tỷ đồng. Nghi Lộc cũ điều chuyển 43,62 tỷ đồng, nổi bật là dự án xây dựng tuyến đường kết nối Nghi Lộc cũ với thị xã Cửa Lò cũ (8 tỷ đồng). Nghĩa Đàn cũ chuyển 6,081 tỷ đồng cho hai nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 và đầu tư tuyến giao thông Nghĩa Minh – Nghĩa Yên. Tương Dương cũ điều chỉnh 4,781 tỷ đồng phục vụ các dự án giáo dục và xây dựng trụ sở làm việc tại các xã vùng khó khăn, trong khi Tân Kỳ cũ điều chuyển 1,27 tỷ đồng để sửa chữa nhà thiết bị y tế và thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Song song với điều chuyển về cấp tỉnh, Nghệ An cũng bổ sung 533,863 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển cho ngân sách cấp xã nhằm thực hiện các dự án được giao. Đây là nguồn lực lớn được phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất, hướng tới tăng tính chủ động của cấp cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ hạ tầng, dân sinh.

Trong vai trò cơ quan điều phối, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và cấp phát nguồn vốn cho các địa phương, thực hiện hạch toán, theo dõi và tổng hợp tình hình giải ngân, gửi báo cáo định kỳ tháng và quý về UBND tỉnh. Kho bạc Nhà nước khu vực XI được giao nhiệm vụ giải ngân đúng quy định đối với từng dự án và báo cáo kịp thời về Sở Tài chính.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 cũng như phần vốn của năm 2024 được kéo dài, đồng thời gửi báo cáo tiến độ trước ngày 03 hằng tháng và hằng quý. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo rà soát toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021–2025 theo nguyên tắc không triển khai dự án khi chưa được giao kế hoạch vốn, nhằm tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án dở dang hoặc chưa triển khai thi công, chủ đầu tư phải đánh giá lại mức độ cần thiết, kịp thời đề xuất dừng thực hiện hoặc xác định điểm dừng kỹ thuật phù hợp; chỉ đề xuất bố trí vốn giai đoạn 2026–2030 cho những dự án thật sự cấp bách và phù hợp cân đối ngân sách. Báo cáo rà soát phải gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/11/2025.