Đề xuất mở rộng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng lên 8–10 làn xe

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) vừa kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch, mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng từ 6 làn xe hiện nay lên 8–10 làn xe trên toàn tuyến dài 105 km...

Theo đó, Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được đưa vào khai thác từ năm 2015 với quy mô 6 làn xe, phù hợp quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050. Tuyến đường đóng vai trò trục giao thông huyết mạch kết nối Thủ đô với Hải Phòng, đồng thời liên thông với các tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, Cầu Giẽ – Ninh Bình, Tân Vũ – Lạch Huyện…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo VIDIFI, sau 10 năm khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng mạnh, từ khoảng 18.000 lượt xe năm 2016 lên gần 65.000 lượt xe/ngày hiện nay, tăng hơn 3,6 lần. Tính đến cuối năm 2024, lưu lượng xe đã đạt khoảng 90% năng lực thiết kế, tăng trung bình trên 10% mỗi năm và vượt dự báo ban đầu khoảng 10 năm so với phương án tài chính hợp đồng BOT.

Với quy mô 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tuyến cao tốc đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, nhất là vào các dịp lễ, Tết và cuối tuần. Trong khi đó, Quốc lộ 5 – tuyến đường song hành – hiện có lưu lượng xe gấp khoảng 3 lần khả năng thiết kế, thường xuyên quá tải.

VIDIFI dự báo lưu lượng xe trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ đạt và vượt mức thiết kế vào khoảng năm 2028, khiến việc mở rộng tuyến trở nên cấp thiết.

Theo doanh nghiệp này, việc mở rộng có nhiều thuận lợi do toàn tuyến đã được giải phóng mặt bằng với bề rộng 100 m, hiện bố trí dải cây xanh trung bình khoảng 17 m mỗi bên. Điều này giúp không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng bổ sung, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian triển khai.

Ngoài ra, tuyến đường hiện có 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp; khi mở rộng lên 8–10 làn xe có thể tận dụng một phần làn dừng khẩn cấp để tổ chức làn xe mới. Hai bên tuyến đã có đường gom, đóng vai trò gia cố nền đường, bảo đảm ổn định khi mở rộng.

Trên tuyến hiện có 30 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực cần mở rộng. VIDIFI đề xuất xây dựng các cầu độc lập song song với cầu hiện hữu, mỗi cầu bảo đảm 2 làn xe và 1 làn dừng khẩn cấp. Với công nghệ thi công hiện nay, việc mở rộng cầu được đánh giá khả thi, thời gian thi công nhanh.

VIDIFI cho rằng điều chỉnh quy hoạch và mở rộng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là cần thiết nhằm nâng cao năng lực vận tải, giảm ùn tắc, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Doanh nghiệp sẽ đề xuất đầu tư mở rộng tuyến đường vào thời điểm phù hợp sau khi quy hoạch được điều chỉnh.