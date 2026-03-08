Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn
Chu Khôi
08/03/2026, 13:31
Trong các buổi tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ và An Giang, nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã trình bày chương trình hành động với trọng tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân...
Chiều 7/3, tại điểm tiếp xúc cử tri các xã Vị Thủy,
Vĩnh Thuận Đông và Vĩnh Tường, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ phối hợp với UBND các địa phương tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI với cử tri để trình bày chương trình hành động
và vận động bầu cử.
Tham gia tiếp xúc cử
tri có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Môi trường Trần Đức Thắng; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng
đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ; ông Sơn Chanh Đa, Ủy viên Ủy ban Khoa học,
Công nghệ và Môi trường của Quốc hội…
THÚC ĐẨY LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu
Quốc hội, ông sẽ gắn trách nhiệm của mình với những vấn đề cụ thể của địa
phương.
Theo Bộ trưởng Thắng, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn
đối mặt với nhiều khó khăn như giá lúa và nông sản bấp bênh, chi phí vật tư
nông nghiệp tăng cao, liên kết sản xuất chưa chặt chẽ, cùng với tác động của hạn
hán, xâm nhập mặn, ngập úng và sâu bệnh.
Để khắc phục những hạn chế này, ông Thắng cho biết sẽ
thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và
doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất tập trung đạt tiêu chuẩn chất
lượng cao. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề xuất các chính sách tín dụng ưu đãi và bảo hiểm
nông nghiệp nhằm giảm rủi ro cho người sản xuất. Bên cạnh đó, việc đầu tư và nâng cấp hệ thống thủy lợi nội
đồng sẽ được ưu tiên nhằm giúp địa phương chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập
mặn và ngập úng.
Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng
cam kết kiến nghị đưa các tuyến giao thông trọng điểm của ba xã vào kế hoạch đầu
tư công trung hạn. Theo đó, các tuyến đường phục vụ sản xuất, kết nối chợ, trường
học và trạm y tế sẽ được ưu tiên nâng cấp, đồng thời việc giám sát chất lượng
các công trình sẽ được thực hiện chặt chẽ.
KIẾN NGHỊ HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN
KINH TẾ
Ngày 7/3, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa
XVI của đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại
xã Vĩnh Xương.
Tại buổi tiếp xúc, ông Đoàn cho biết nếu được
cử tri tín nhiệm tái cử, ông sẽ tiếp tục thường xuyên lắng nghe các ý kiến, kiến
nghị, tâm tư và nguyện vọng của người nông dân, từ đó phản ánh đầy đủ, kịp thời
tới các cơ quan có thẩm quyền nhằm thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề cử tri
quan tâm.
Bên cạnh đó, ông Đoàn khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại
biểu Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát những vấn đề quan trọng
của đất nước, đặc biệt quan tâm đến các chính sách liên quan đến nông nghiệp,
nông dân và nông thôn. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò đại diện của giai cấp
nông dân trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát huy vai
trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tại buổi gặp gỡ, cử tri xã Vĩnh Xương đã gửi gắm nhiều ý
kiến liên quan đến hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp và đời sống của
người dân khu vực nông thôn. Theo ông Lương Quốc Đoàn, sau khi sáp nhập, An
Giang trở thành tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất cả nước, với nhiều lợi
thế trong sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy hải sản và phát triển cây ăn trái. Tuy
nhiên, hạ tầng khu vực nông thôn của tỉnh vẫn chưa được đầu tư tương xứng so với
tiềm năng.
Ngoài ra, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, giống
cây trồng và vật nuôi chưa được kiểm soát chặt chẽ cũng ảnh hưởng đến sản xuất
của người dân. Vấn đề thị trường tiêu thụ nông sản cũng được cử tri quan tâm,
khi nhiều sản phẩm của địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc mở rộng đầu ra.
Trước những vấn đề này, ông Lương Quốc Đoàn cho biết sẽ
kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ban hành các cơ chế, chính sách
phù hợp, đồng thời thúc đẩy các dự án đầu tư hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản, ông Lương Quốc Đoàn đề xuất tháo gỡ những khó khăn về đất đai; thúc đẩy hình thành các
vùng sản xuất nông nghiệp tập trung nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của
thị trường. Đồng thời đề xuất xây dựng các chương trình đào tạo, hỗ
trợ nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia thương mại điện tử và
chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.
Hà Nội: 100% cử tri nơi cư trú phường Đại Mỗ nhất trí giới thiệu 4 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND
20:47, 08/02/2026
MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
16:47, 13/01/2026
Tăng cường kiểm toán chuyên đề, tập trung vào những vấn đề “nóng” cử tri quan tâm
Ổn định thị trường phân bón trước biến động tại Trung Đông
Doanh nghiệp kinh doanh phân bón và nông dân đang lo ngại giá phân bón có thể tăng mạnh nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc chủ động theo dõi thị trường, đa dạng hóa nguồn cung và chuẩn bị kịch bản ứng phó trở nên cấp thiết để bảo đảm sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực.
Xuất khẩu sang EU: Cuộc chuyển đổi bắt buộc của nông sản Việt
Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) được nhìn nhận là động lực giúp nông, lâm sản Việt Nam chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao quản trị. Đáp ứng tiêu chuẩn EU không chỉ giúp vượt rào cản thương mại, mà còn tạo đà thuận lợi để sản phẩm Việt Nam chinh phục các thị trường cao cấp khác thuận lợi hơn.
Xung đột tại Trung Đông gây áp lực lớn lên nông, thủy sản
Xung đột Trung Đông đang gây “nghẽn mạch” tuyến vận tải Á - Âu, khiến cước phí vận tải tăng mạnh, bảo hiểm siết chặt và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng đang tạo sức ép lớn lên doanh nghiệp xuất khẩu nông, thủy sản Việt Nam.
Nâng tầm giá trị hàng Việt từ những sản phẩm bản địa
Chiều ngày 7/3, tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026 đã chính thức khai mạc...
Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường giao dịch hàng hóa và phái sinh
Từ năm 2026, Việt Nam dự kiến thí điểm giao dịch hàng hóa vật chất trên sàn đối với một số nông sản chủ lực, tích hợp các loại hợp đồng giao ngay, kỳ hạn và phái sinh nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái giao dịch hàng hóa toàn diện...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: