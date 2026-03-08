Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Trong các buổi tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ và An Giang, nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã trình bày chương trình hành động với trọng tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân...

Chiều 7/3, tại điểm tiếp xúc cử tri các xã Vị Thủy, Vĩnh Thuận Đông và Vĩnh Tường, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ phối hợp với UBND các địa phương tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI với cử tri để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử.

Tham gia tiếp xúc cử tri có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ; ông Sơn Chanh Đa, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội…

THÚC ĐẨY LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ gắn trách nhiệm của mình với những vấn đề cụ thể của địa phương.

Theo Bộ trưởng Thắng, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như giá lúa và nông sản bấp bênh, chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao, liên kết sản xuất chưa chặt chẽ, cùng với tác động của hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng và sâu bệnh.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn". Ảnh: Khương Trung.

Chúng tôi sẽ duy trì các hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ và đột xuất để ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ dứt điểm các vấn đề còn tồn tại". Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Để khắc phục những hạn chế này, ông Thắng cho biết sẽ thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất tập trung đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề xuất các chính sách tín dụng ưu đãi và bảo hiểm nông nghiệp nhằm giảm rủi ro cho người sản xuất. Bên cạnh đó, việc đầu tư và nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng sẽ được ưu tiên nhằm giúp địa phương chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn và ngập úng.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng cam kết kiến nghị đưa các tuyến giao thông trọng điểm của ba xã vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Theo đó, các tuyến đường phục vụ sản xuất, kết nối chợ, trường học và trạm y tế sẽ được ưu tiên nâng cấp, đồng thời việc giám sát chất lượng các công trình sẽ được thực hiện chặt chẽ.

KIẾN NGHỊ HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Ngày 7/3, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Xương.

Tại buổi tiếp xúc, ông Đoàn cho biết nếu được cử tri tín nhiệm tái cử, ông sẽ tiếp tục thường xuyên lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, tâm tư và nguyện vọng của người nông dân, từ đó phản ánh đầy đủ, kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền nhằm thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Ông Lương Quốc Đoàn: "An Giang trở thành tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất cả nước". Ảnh Hưng Phạm.

Bên cạnh đó, ông Đoàn khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt quan tâm đến các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò đại diện của giai cấp nông dân trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, một số hạn chế vẫn tồn tại như khoa học kỹ thuật phục vụ chế biến sâu còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư còn khó khăn, giá vật tư đầu vào tăng cao. Đặc biệt, giá phân bón gần đây tăng khoảng 50.000 đồng/ bao đã làm thu hẹp thu nhập của người nông dân". Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, cử tri xã Vĩnh Xương đã gửi gắm nhiều ý kiến liên quan đến hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Theo ông Lương Quốc Đoàn, sau khi sáp nhập, An Giang trở thành tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất cả nước, với nhiều lợi thế trong sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy hải sản và phát triển cây ăn trái. Tuy nhiên, hạ tầng khu vực nông thôn của tỉnh vẫn chưa được đầu tư tương xứng so với tiềm năng.

Ngoài ra, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, giống cây trồng và vật nuôi chưa được kiểm soát chặt chẽ cũng ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Vấn đề thị trường tiêu thụ nông sản cũng được cử tri quan tâm, khi nhiều sản phẩm của địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc mở rộng đầu ra.

Trước những vấn đề này, ông Lương Quốc Đoàn cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, đồng thời thúc đẩy các dự án đầu tư hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản, ông Lương Quốc Đoàn đề xuất tháo gỡ những khó khăn về đất đai; thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thị trường. Đồng thời đề xuất xây dựng các chương trình đào tạo, hỗ trợ nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia thương mại điện tử và chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.