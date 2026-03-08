Ổn định thị trường phân bón trước biến động tại Trung Đông
Quảng Tuệ
08/03/2026, 13:48
Doanh nghiệp kinh doanh phân bón và nông dân đang lo ngại giá phân bón có thể tăng mạnh nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc chủ động theo dõi thị trường, đa dạng hóa nguồn cung và chuẩn bị kịch bản ứng phó trở nên cấp thiết để bảo đảm sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực.
Thị trường phân bón đang đối mặt với những biến động lớn do căng
thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến
lược của năng lượng và nguyên liệu toàn cầu. Sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực
này đã đẩy giá phân bón tăng mạnh, gây lo ngại cho cả doanh nghiệp và nông dân.
Giá ure, một loại phân bón quan trọng, đã tăng khoảng 13% chỉ trong thời gian
ngắn, đạt mức 550 USD/tấn. Tại Việt Nam, tác động từ thị trường thế giới đã
nhanh chóng lan sang thị trường chứng khoán, với nhóm cổ phiếu phân bón đồng
loạt tăng giá mạnh.
Năm 2025, thị trường phân bón
Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng bước sang năm 2026, ngành
này đang phải đối mặt với những thách thức mới từ xung đột địa chính trị. Tổng
lượng phân bón nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2025 đạt 6,19 triệu tấn, với
kim ngạch hơn 2,19 tỷ USD. Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất, chiếm hơn 48%
tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, nhập khẩu phân
bón đã sụt giảm mạnh cả về lượng và kim ngạch.
Hiệp hội Phân bón Việt Nam
cảnh báo rằng rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng
31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu. Nếu vận tải bị gián
đoạn nghiêm trọng, nguồn cung toàn cầu có thể sụt giảm mạnh.
Trong bối cảnh
này, các doanh nghiệp phân bón nội địa đã chủ động triển khai các kịch bản ứng
phó, như duy trì hoạt động sản xuất ổn định và chuẩn bị nguồn hàng nhập khẩu từ
sớm. Sự chủ động của doanh nghiệp và sự điều tiết linh hoạt của các cơ quan
quản lý sẽ đóng vai trò quyết định nhằm giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm an
ninh lương thực quốc gia.
Ngoài ra, việc giá dầu và khí
tự nhiên tăng cao cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất
phân bón. Các doanh nghiệp trong nước như Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu
khí – CTCP (PVFCCo) và Tổng Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã
tận dụng lợi thế tự chủ nguồn nguyên liệu khí trong nước để giảm bớt áp lực chi
phí. Tuy nhiên, đối với các loại phân bón như SA hay Kali, Việt Nam vẫn phụ
thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn hàng.
Trước những biến động khó
lường, các doanh nghiệp phân bón nội địa đã chủ động triển khai các kịch bản
ứng phó. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc PVCFC, khẳng định đơn vị đang
duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định tại các nhà máy để bảo đảm nguồn
cung các sản phẩm chủ lực như Ure và NPK. Để đối phó với nguy cơ đứt gãy chuỗi
cung ứng quốc tế, PVCFC đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng nhập khẩu từ quý
4/2025, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm bón cho vụ Đông Xuân và chuẩn bị cho
vụ Hè Thu 2026, tránh tình trạng khan hàng, sốt giá.
