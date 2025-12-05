Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)

Giá vàng trong nước và thế giới
Chiều 5/12, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành.
Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, 439/443 đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 92,81% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).
Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp được giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân. Nếu có cho phép thành lập thì cân nhắc giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tiễn quy định cụ thể việc thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, để thể chế hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, dự thảo quy định theo hướng mở rộng thêm phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành.
Riêng ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân, Văn phòng giám định tư pháp chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính. Chính phủ tiếp tục quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký, kiểm soát chất lượng hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.
Theo điều 20 dự thảo, Văn phòng giám định tư pháp được tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Văn phòng giám định tư pháp được thành lập và đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực, chuyên ngành bao gồm lĩnh vực: kỹ thuật hình sự gồm các chuyên ngành tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; pháp y gồm chuyên ngành ADN, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; văn hóa gồm các chuyên ngành cổ vật, di vật, bản quyền tác giả; tài chính; ngân hàng; xây dựng; tài nguyên.
Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cũng băn khoăn về “quyền được miễn trừ trách nhiệm pháp lý của người giám định tư pháp trong hoạt động giám định tư pháp”.
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết dự thảo luật được nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng người giám định tư pháp được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan và của cấp có thẩm quyền khi đã thực hiện giám định đúng quy định trình tự, thủ tục, quy trình giám định tư pháp, quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định, vô tư, khách quan, không vụ lợi.
“Trường hợp kết luận gian dối hoặc từ chối kết luận giám định mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự”, Bộ trưởng cho biết thêm.
Về chế độ, chính sách, cơ chế thanh toán chi phí giám định tư pháp, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo luật chỉnh lý theo hướng làm rõ hơn nội dung liên quan đến cơ chế tạm ứng, thanh toán chi phí giám định tư pháp phù hợp với nguyên tắc ngân sách nhà nước.
Đồng thời, quy định chặt chẽ về quyền và nghĩa vụ của người trưng cầu; bổ sung hành vi bị nghiêm cấm để tránh việc lạm dụng việc trưng cầu giám định, thanh toán chi phí giám định.
Ngoài ra, dự thảo làm rõ người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong một số lĩnh vực, chuyên ngành giám định có tính chất nguy hiểm, độc hại, khó thu hút tham gia hoạt động giám định thì được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù, vượt trội.
Đối với các chuyên gia giỏi, tổ chức chuyên môn có năng lực tốt ở khu vực ngoài nhà nước khi tham gia hoạt động giám định tư pháp thì phải tuân thủ quy định của Luật Giám định tư pháp và các nhiệm vụ, trách nhiệm khác theo quy định của Chính phủ.
Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương khởi sắc, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.
Ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn hệ thống tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, sửa chữa và xây mới nhà cho người dân bị thiệt hại, triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu năm 2025 và chuẩn bị tốt cho năm 2026.
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng, công tác giải ngân đầu tư công, triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung điều hành quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả bão lũ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: