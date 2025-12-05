Chủ Nhật, 07/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận với số vốn hơn 36.000 tỷ đồng

Thanh Thuỷ

05/12/2025, 14:23

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng vốn đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 2166/QĐ-BXD phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp đặc biệt, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Quyết định, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 36.172 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 20.770 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.087 tỷ đồng. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng từ các tỉnh Tây Nam Bộ đi TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế, cảng biển; đồng thời tạo dư địa phát triển không gian vùng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án được triển khai theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Cơ cấu vốn gồm 15% vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (khoảng 5.425 tỷ đồng) và 85% vốn huy động (khoảng 30.746 tỷ đồng).

Liên danh được chỉ định thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Tasco; Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - Công ty Cổ phần; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 96,13 km, đi qua TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp. 

Về quy mô đầu tư dự án, đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, đầu tư phân kỳ đầu tư 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h, bề rộng nền đường 41m. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn An Thái Trung đến đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 32,25m.

Dự án dự kiến triển khai từ năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2028. Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 17 năm 3 tháng.

Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 1.070 ha, trong đó phải giải phóng mặt bằng thêm hơn 120 ha tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng do Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện.

Dự án bao gồm xây dựng mới và mở rộng 66 công trình cầu, lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo đảm đồng bộ với các tuyến kết nối.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát việc triển khai; Ban Quản lý dự án 7 làm bên mời thầu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ năng lực, tài chính, tổ chức đàm phán hợp đồng.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm khảo sát chi tiết, bảo đảm nguồn vật liệu, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công.

Quyết tâm hoàn thành 4 dự án cao tốc Bắc – Nam đúng thời hạn 19/12/2025

10:16, 05/12/2025

Quyết tâm hoàn thành 4 dự án cao tốc Bắc – Nam đúng thời hạn 19/12/2025

Phê duyệt nhà đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

08:37, 05/12/2025

Phê duyệt nhà đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Đồng Nai tiếp tục ra “tối hậu thư” hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

00:14, 11/11/2025

Đồng Nai tiếp tục ra “tối hậu thư” hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Từ khóa:

Bộ Xây dựng BOT Cao tốc cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận Đầu tư công dự án hạ tầng giao thông PPP

Đọc thêm

Nghệ An

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Sở hữu chiều dài 85,5 km tuyến đường sắt tốc độ cao chạy qua 18 xã, phường, Nghệ An đang đứng trước áp lực lớn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư...

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Với 49 cụm công nghiệp đang triển khai và tổng vốn đăng ký hơn 12.850 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hoá đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư thứ cấp...

Khai mạc tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” tại Paris (Pháp)

Khai mạc tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” tại Paris (Pháp)

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong trên thị trường quốc tế, đồng thời nhận được sự đánh giá rất cao từ công chúng và giới truyền thông Pháp...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Ấn phẩm

5

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy