Phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận với số vốn hơn 36.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng vốn đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT…

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 2166/QĐ-BXD phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp đặc biệt, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Quyết định, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 36.172 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 20.770 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.087 tỷ đồng. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng từ các tỉnh Tây Nam Bộ đi TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế, cảng biển; đồng thời tạo dư địa phát triển không gian vùng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án được triển khai theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Cơ cấu vốn gồm 15% vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (khoảng 5.425 tỷ đồng) và 85% vốn huy động (khoảng 30.746 tỷ đồng).

Liên danh được chỉ định thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Tasco; Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - Công ty Cổ phần; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 96,13 km, đi qua TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp.

Về quy mô đầu tư dự án, đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, đầu tư phân kỳ đầu tư 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h, bề rộng nền đường 41m. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn An Thái Trung đến đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 32,25m.

Dự án dự kiến triển khai từ năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2028. Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 17 năm 3 tháng.

Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 1.070 ha, trong đó phải giải phóng mặt bằng thêm hơn 120 ha tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng do Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện.

Dự án bao gồm xây dựng mới và mở rộng 66 công trình cầu, lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo đảm đồng bộ với các tuyến kết nối.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát việc triển khai; Ban Quản lý dự án 7 làm bên mời thầu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ năng lực, tài chính, tổ chức đàm phán hợp đồng.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm khảo sát chi tiết, bảo đảm nguồn vật liệu, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công.