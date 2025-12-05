Luật Báo chí (sửa đổi): Bổ sung các chính sách, nguồn lực phát triển báo chí

Giá vàng trong nước và thế giới
Đỗ Như
05/12/2025, 08:33
Tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban và cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý các quy định liên quan đến đầu tư công, cơ chế tự chủ, những quy định về nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của cơ quan báo chí.
Sáng 4/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết ngày 23/10 và 24/11/2025, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến tại tổ và hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã phối hợp tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội, tổ chức nhiều cuộc họp với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan có liên quan và chuyên gia để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật...
Về các loại hình báo chí, Thường trực Ủy ban và cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý tên gọi loại hình “báo nói, báo hình” thành “phát thanh, truyền hình”.
Về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện (Điều 15), Thường trực Ủy ban và cơ quan chủ trì soạn thảo đã thống nhất, chỉnh lý cụm từ "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" thành "cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện" để bảo đảm tính chính xác và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật.
Các nội dung liên quan đến "kinh tế báo chí", Thường trực Ủy ban và cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý các quy định liên quan đến đầu tư công, cơ chế tự chủ, những quy định về nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của cơ quan báo chí tại Điều 9, Điều 20, Điều 23 dự thảo Luật.
Ngoài ra, Thường trực Ủy ban và cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý Điều 29 dự thảo Luật theo hướng quy định biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên không gian mạng tương tự như đối với bốn loại hình báo chí truyền thống, đồng thời tích hợp dịch vụ trực tuyến, bảo đảm nguyên vẹn nội dung thông tin đã đăng, phát trên nền tảng số báo chí quốc gia.
Tại phiên họp, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là bảo đảm đồng bộ với dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết Ủy ban đã có đề nghị cần bổ sung các nội dung liên quan tới việc ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và trong báo chí truyền thông.
Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang tiếp thu theo hướng các nội dung sử dụng AI trong các lĩnh vực chuyên ngành sẽ được quy định ở trong các luật chuyên ngành. Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải đề nghị cân nhắc bổ sung một điều mang tính "khung" để bảo đảm sự đồng bộ và phối hợp giữa các luật khi đưa vào áp dụng trong thực tiễn.
Cho ý kiến về dự án luật này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần quan tâm rà soát, hoàn chỉnh quy định về: chính sách để phát triển báo chí; quản lý báo chí trên không gian mạng và vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI); bảo vệ an toàn tác nghiệp của nhà báo; điều kiện cấp phép và quản lý đối với cộng tác viên; định nghĩa và địa vị pháp lý.
Chủ tịch Quốc hội thống nhất cao việc sửa đổi quy định cụ thể, khả thi về các chính sách hỗ trợ báo chí, ưu đãi về thuế cho báo chí được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, các cơ quan báo chí được hưởng mức thuế suất 10%, thay vì như trước đây chỉ có báo chí in được hưởng mức thuế suất này, các loại hình báo chí khác phải chịu mức thuế suất 20%.
Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, để bảo đảm quyền tác giả, quyền liên quan, dự thảo luật đã bổ sung khoản 2 Điều 39 theo hướng “cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm báo chí phải thỏa thuận với cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật”.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải rà soát kỹ lưỡng, toàn diện dự thảo luật với các luật hiện hành cũng như dự án Luật đang được sửa đổi, bổ sung có liên quan, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định liên quan đến báo chí, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh thông tin, quảng cáo và sở hữu trí tuệ.
08:29, 09/10/2025
Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương khởi sắc, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.
Ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn hệ thống tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, sửa chữa và xây mới nhà cho người dân bị thiệt hại, triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu năm 2025 và chuẩn bị tốt cho năm 2026.
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng, công tác giải ngân đầu tư công, triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung điều hành quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả bão lũ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: