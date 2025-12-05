Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều 5/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Kết quả có 437/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,39%. Như vậy, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Theo đó, tại phiên thảo luận tại tổ và hội trường, đa số các đại biểu Quốc hội đều tán thành với nội dung của dự thảo luật.

Dự thảo luật đã thể chế chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, có nhiều chính sách nêu tại dự thảo luật thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ; nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Về mục đích quản lý thông tin lý lịch tư pháp, Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng: mục đích quản lý thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp, nhằm giúp công dân biết về thông tin lý lịch tư pháp của mình để giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình dự thảo luật. Ảnh: Quốc hội.

Đồng thời, quy định rõ mục đích hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giảm thiểu tình trạng yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp trong công tác quản lý nhân sự.

Chính phủ cũng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp; chỉ được yêu cầu cung cấp phiếu số 01 trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

Đồng thời, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu sử dụng thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân, thì được khai thác, sử dụng thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp.

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP BẢN ĐIỆN TỬ VÀ BẢN GIẤY CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ NHƯ NHAU

Về phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và phiếu lý lịch tư pháp điện tử, Chính phủ tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định tiếp tục duy trì phiếu lý lịch tư pháp số 01 và số 02. Phiếu được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy có giá trị pháp lý như nhau.

Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp, thì thông tin lý lịch tư pháp của công dân được cập nhật hiển thị trên VNeID được coi là một trường thông tin sẵn có, tương tự như họ tên, ngày tháng, năm sinh.

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp. Cá nhân không cần yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu.

Đại biểu tham gia Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Từ đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi; mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc; góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế.

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID được áp dụng kỹ thuật công nghệ bảo mật, phiếu điện tử được áp dụng cơ chế xác thực bảo mật, chống làm giả.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến để thể chế hóa chủ trương về phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chỉ một số trường hợp là người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử có thể yêu cầu cấp phiếu bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu đối với cả hai loại phiếu. Thời hạn cấp phiếu được rút ngắn là 5 ngày làm việc.