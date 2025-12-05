Hải Phòng xây dựng chính sách ưu đãi vượt trội nhằm thu hút nhân tài

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Trương Quốc Cường
05/12/2025, 14:50
Thành phố Hải Phòng dự kiến hỗ trợ từ 150 - 500 triệu đồng, trả lương gấp 1,5 - 4 lần mức tối thiểu vùng và cấp học phí, sinh hoạt phí cho người tài cam kết về làm việc tại địa phương. Hải Phòng dự kiến sẽ cấp 100% học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, quốc tế...
Thành phố Hải Phòng hiện đang rà soát và xây dựng chính sách ưu đãi vượt trội nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, đơn vị.
Theo dự thảo của UBND thành phố Hải Phòng, địa phương này sẽ ưu tiên thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao được mở rộng, từ học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế; người có học vị từ thạc sĩ trở lên; bác sĩ nội trú, chuyên khoa; dược sĩ chuyên khoa; chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển.
Thành phố dự kiến hỗ trợ từ 150 - 500 triệu đồng, trả lương gấp 1,5 - 4 lần mức tối thiểu vùng và cấp học phí, sinh hoạt phí cho người tài cam kết về làm việc tại địa phương.
Hải Phòng dự kiến sẽ cấp 100% học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, quốc tế, cam kết tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học và sau khi ra trường về làm việc tại các đơn vị thuộc thành phố; cấp 100% học bổng, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học tiếp bậc sau đại học, với cam kết sau khi học xong làm việc đúng ngành, nghề tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.
Thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ một lần đối với sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc, người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư sau khi được thành phố tiếp nhận và cam kết làm việc ít nhất từ 5 năm trở lên. Trong đó, sinh viên được hỗ trợ 150 triệu đồng.
Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 và tương đương được hỗ trợ 200 triệu đồng. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và tương đương được hỗ trợ 300 triệu đồng. Người có học hàm phó giáo sư và tương đương được hỗ trợ 400 triệu đồng. Người có học hàm giáo sư và tương đương được hỗ trợ 500 triệu đồng.
Không chỉ tiền lương, vấn đề xây dựng môi trường làm việc tiên tiến, văn minh khích lệ người tài phát huy năng lực riêng cũng được chú trọng. Đơn cử, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hằng năm, nhân lực chất lượng cao còn được hỗ trợ thêm thu nhập với mức từ 50% - 100% mức thu nhập.
Các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thành phố đặt hàng thực hiện các dự án, đề án (không phải nhiệm vụ khoa học theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ), giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao từ cấp thành phố trở lên sẽ được trả kinh phí theo hợp đồng, bảo đảm thu nhập bình quân từ 30 - 100 triệu đồng/tháng. Thành phố cũng quan tâm thực hiện hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại, mua nhà ở xã hội đối với những trường hợp có nhu cầu…
Trước đó, ngày 31/10, Hải Phòng cũng đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2025 – 2030.
Theo đó, các chuyên gia, nhà khoa học được xem xét hưởng hỗ trợ một lần 100 triệu đồng/người. Hỗ trợ này được chi trả thành 2 đợt, 50% sau khi có quyết định cho hưởng chính sách của UBND TP Hải Phòng và 50% còn lại sau khi hoàn thành 12 tháng làm việc theo hợp đồng.
Đồng thời, khi có thành tích nghiên cứu, phát triển, các chuyên gia, nhà khoa học được thưởng 60 triệu đồng cho mỗi bằng độc quyền sáng chế được cấp tại Việt Nam và 120 triệu đồng cho mỗi bằng độc quyền sáng chế được cấp tại Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Châu Âu.
Để các chuyên gia, nhà khoa học yên tâm cống hiến, về lưu trú, sẽ được hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tại TP Hải Phòng với mức tối đa 20 triệu đồng/tháng trong 12 tháng đầu tiên kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực.
Hằng năm, được hỗ trợ kinh phí để tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế uy tín trong lĩnh vực chuyên môn. Các trường hợp hội nghị, hội thảo đặc biệt quan trọng nhưng vượt quá số lần hỗ trợ/năm giao UBND thành phố xem xét, quyết định. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách TP Hải Phòng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân vùng sạt lở, UBND thành phố Huế phát động “Chiến dịch Quang Trung”, đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà chỉ trong thời gian ngắn trước thềm năm mới.
Với loạt giải pháp từ hỗ trợ tín dụng, đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến tăng cường kết nối cung – cầu, Quảng Trị đã hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm năm 2025 ngay từ đầu tháng 11, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao thu nhập người dân.
Bộ Y tế khẳng định việc quản lý mỹ phẩm được thực hiện theo quy định và cơ chế doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng hậu kiểm...
Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố Hà Nội tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tổ chức ngày 5/12, bốn chuyên đề trọng tâm đã được 4 đơn vị chia sẻ...
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển, Thuế thành phố Hà Nội đang triển khai giai đoạn "nước rút" để chuyển đổi phương thức quản lý thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ cá nhân kinh doanh, dự kiến áp dụng chính thức từ ngày 01/01/2026...
