Giá vàng nhẫn diễn biến trái chiều, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ trong phiên 5/12

Kết phiên sáng 5/12, trong khi Công ty SJC và một số doanh nghiệp khác giữ nguyên giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” so với chốt phiên 4/12 thì có ba đơn vị điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn thêm từ 300 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng …

Trong phiên sáng (5/12/2025), các đơn vị kinh doanh đồng loạt điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng miếng SJC với mức tăng phổ biến là 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Công SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng ở mức 151,8 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng (mua -bán), giữ nguyên so với giá chốt phiên hôm qua (4/12).

Sau gần 2 tiếng mở cửa, các thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 152,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 4/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này tăng 400 nghìn đồng/lượng.

Tương tự, sau nhịp đi ngang trong nửa đầu phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá vàng miếng bán ra chốt phiên ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 152,7 triệu đồng/lượng và 152,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này cũng tăng 400 nghìn đồng/lượng.

Cùng mức tăng trên, Phú Quý cũng đặt giá vàng miếng bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng mua vào niêm yết ở mức 151,2 triệu đồng/lượng. Đây cũng thương hiệu có giá vàng miếng mua vào thấp nhất so với mặt bằng chung.

Tại khu vực phía Nam, mở cửa phiên sáng, Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 152,5 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua vào nhưng tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán ra.

Trong 10 phút tiếp theo, Mi Hồng tiếp tục tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán. Mức giá giao dịch 153 triệu – 154,2 triệu đồng/lượng được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Như vậy trong phiên sáng 5/12, Mi Hồng ghi nhận tổng mức tăng là 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 5/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Với vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng phân hoá ghi nhận rõ nét tại các hệ thống kinh doanh lớn. Trong khi giá mua, bán vàng nhẫn tại nhiều đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên so với phiên hôm qua (4/12) thì 3 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn, bám sát diễn biến giá vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 150,3 triệu – 153,3 triệu đồng/lượng (mua -bán).

Dù vậy, trong hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 150,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,7 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tương tự, sau nhịp đi ngang trong nửa đầu phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 150,7 triệu – 153,7 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Tại Phú Quý, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,3 triệu – 153,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 5/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,4 triệu – 151,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (4/12), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Đóng cửa phiên sáng ngày 5/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/12, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Tương tự, sau khi ghi nhận tổng mức giảm là 600 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua (4/12), mở cửa phiên sáng nay, PNJ giữ giá đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Chốt phiên sáng, thương hiệu này cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 150 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 153 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm không điều chỉnh giá trong phiên sáng 5/12.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 142 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 145 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn thấp hơn từ 7 - 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.