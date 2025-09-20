Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Ngày 30/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 365-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, mà còn phản ánh sự cần thiết phải có những tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể. Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài, tâm, tầm và sức mạnh là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quy định số 365-QĐ/TW đã xác định rõ 6 tiêu chuẩn chung đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bao gồm: chính trị, tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ, năng lực; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; kết quả công tác; sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm.

Những tiêu chuẩn này không chỉ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ mà còn tạo ra một khung pháp lý vững chắc để đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đặc biệt, quy định này đã chỉ rõ tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ diện Trung ương quản lý, bao gồm 19 nhóm chức danh từ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố. Mỗi chức danh đều phải đảm bảo đầy đủ 6 tiêu chuẩn chung, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh.

Một điểm đáng chú ý trong Quy định số 365 là việc nhấn mạnh vai trò của phẩm chất đạo đức và lối sống trong việc lựa chọn cán bộ. Theo đó, "đức" và "tài" phải được coi trọng ngang nhau, trong đó phẩm chất đạo đức, lối sống được xem là gốc rễ. Điều này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy về công tác cán bộ, khi mà không chỉ năng lực chuyên môn mà còn cả đạo đức, lối sống của cán bộ được đặt lên hàng đầu.

Quy định cũng nêu rõ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Mỗi chức danh này đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực đặc thù.

Ví dụ, Tổng Bí thư cần có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và Nhân dân, đồng thời phải là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị… Ngoài ra, quy định cũng đưa ra một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quy định số 365-QĐ/TW không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là một định hướng quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng. Việc thực hiện quy định này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, tạo ra một đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Để thực hiện được điều này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội, việc xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực là vô cùng cần thiết. Quy định số 365-QĐ/TW sẽ là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác cán bộ, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.