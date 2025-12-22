Thanh khoản rất thấp, thị trường tăng trong nghi ngờ

Mặc dù sức mạnh của nhóm trụ vẫn là động lực chính kéo VN-Index tăng mạnh sáng nay, nhưng độ rộng tích cực xác nhận thị trường đang tốt. Duy nhất thanh khoản chưa theo kịp diễn biến giá, với giá trị khớp lệnh HoSE chỉ hơn 9.000 tỷ đồng.

VN-Index chốt phiên sáng tăng 30,01 điểm tương đương +1,76%, lên mức 1734,32 điểm. VIC tăng 5,39%, VHM tăng 2,07%, VPL tăng 2,03% đem về khoảng 17 điểm. Rõ ràng là sức mạnh của nhóm Vin tuy nhiều nhưng cũng chưa đủ để lấn át hoàn toàn như những phiên trước.

Thực vậy, độ rộng rổ VN30 vẫn rất khá với 26 mã tăng/2 mã giảm, chỉ số đại diện tăng 1,72%. Nhóm này cũng có tới 15 mã tăng vượt 1%. STB kịch trần, HDB tăng 3,28%, DGC tăng 2,42%, TCB tăng 2,38%, VJC tăng 2,25%, MBB tăng 2,02% đều là các cổ phiếu rất khỏe. Đó là chưa kể trong Top 10 vốn hóa còn có BID tăng 1,59%, CTG tăng 1,45%.

Một điều khá bất ngờ là giá cổ phiếu tăng mạnh trong nhóm này nhưng thanh khoản lại giảm 18% so với sáng phiên trước, chỉ đạt 5.345 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Điều này cho thấy bên bán đang có dấu hiệu “rút quân”, mở đường cho bên mua chiếm các mức giá cao thuận lợi.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tình hình cũng tương tự với mức thanh khoản không có gì nổi bật. Tổng giá trị khớp lệnh sàn này tăng nhẹ 5% đạt gần 9.054 tỷ đồng. Tuy vậy diễn biến độ rộng cho thấy khả năng đẩy giá lên là dễ dàng. Lúc kém nhất sàn HoSE chỉ có 130 mã tăng/131 mã giảm nhưng kết phiên là 175 mã tăng/114 mã giảm. Giá cải thiện nhưng thanh khoản không tăng mạnh cho thấy khối lượng bán là hạn chế.

Một thống kê khác cũng cho thấy sự thuận lợi này: Một phần ba số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index (32,8%) đạt biên độ phục hồi quá 1% so với giá thấp nhất phiên. Chỉ khoảng 15% số cổ phiếu còn đang chốt ở mức giá thấp nhất và dưới tham chiếu. Nói một cách đơn giản, đa số cổ phiếu đã trải qua một nhịp tăng trong ngày (intraday) và tạm kết ở kết quả cao hơn đáng kể. Trong diễn biến đó nếu thanh khoản không lớn tức là lượng bán cản đường thấp.

Dù vậy sức mạnh vẫn chưa có sự lan tỏa tốt, rổ VN30 đang ghi dấu ấn rõ nét hơn cả với một nửa tăng hơn 1%. Toàn sàn HoSE có 83 cổ phiếu đang tăng từ 1% trở lên cũng chưa tương xứng với biên độ mạnh mẽ của VN-Index. Ngoài các blue-chips, nhóm midcap cũng đóng góp khá nhiều cổ phiếu ấn tượng như VIX tăng 3,14% với 457,3 tỷ đồng; GEX tăng 3,19% với 231,3 tỷ; CII tăng 2,35% với 165,6 tỷ; GEE tăng 6,96% với 157,3 tỷ; PDR tăng 1,81% với 133,7 tỷ; POW tăng 2,87% với 120,9 tỷ; BSR tăng 1,25% với 109,2 tỷ…

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Ở phía giảm, tình hình cũng rất khả quan khi đại đa số mã giảm sâu nhất là không có thanh khoản. Cụ thể, HoSE có 46 mã giảm hơn 1% thì chỉ có 4 cổ phiếu duy nhất đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng là VNM giảm 1,25% với 74,2 tỷ; PVD giảm 1,45% với 63,2 tỷ; TCX giảm 2,52% với 40,8 tỷ và QCG giảm 4,73% với 30,9 tỷ. Tính chung nhóm giảm sâu nhất giao dịch còn chưa tới 260 tỷ đồng, tương đương 2,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận một vài giao dịch thỏa thuận quy mô lớn, ví dụ hơn 6.000 tỷ đồng tại VNM. Tuy vậy đây là thỏa thuận nội bộ nên chỉ làm tăng tổng quy mô giao dịch của khối này, còn vị thế ròng không ảnh hưởng. Giá trị bán ròng trên HoSE sáng nay ghi nhận 281,8 tỷ đồng, khá nhỏ so với các phiên sáng trước đó. FPT bị bán ròng lớn nhất với -103 tỷ, SSI -54,2 tỷ, CII -37,9 tỷ, DGC -36,5 tỷ… Phía mua ròng có POW +36,2 tỷ, VIC +28,5 tỷ, GEX +23,6 tỷ…

Việc VN-Index tiếp tục leo lên vùng đỉnh cũ quanh 1800 điểm vẫn có sự ảnh hưởng đáng kể của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy vậy thị trường cũng đang chuyển động tích cực hơn, mà cụ thể là nhóm VN30 cũng tăng khá đều chứ không chỉ riêng nhóm Vin. Thanh khoản chậm một phần do bên bán khá yếu. Đây là các đặc điểm thường thấy trong giai đoạn “tăng trong nghi ngờ”, khi không bên nào dám hành động quyết liệt, nhưng giá vẫn từ từ leo dốc.