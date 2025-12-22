Thứ Hai, 22/12/2025

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Lê

22/12/2025, 09:00

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa XIII diễn ra vào tháng 11/2025. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa XIII diễn ra vào tháng 11/2025. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, đó là: Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như:

Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026;

Về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác.

Kiểm tra công tác quy hoạch bảo quản Cố đô Hoa Lư

Kiểm tra công tác quy hoạch bảo quản Cố đô Hoa Lư

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa các điểm di tích quốc gia đặc biệt tại Ninh Bình, nơi đang triển khai thực hiện lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động…

Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Chiều 21/12, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Chính phủ khái quát thành tựu ngành Xây dựng với 32

Thủ tướng Chính phủ khái quát thành tựu ngành Xây dựng với 32 "chữ vàng"

"Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh - số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới" là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả công tác của Bộ và ngành Xây dựng trong thời gian qua.

