Thứ Hai, 22/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Lập 4 Ủy ban lưu vực sông khu vực trên cả nước

Đỗ Phong

22/12/2025, 12:13

Các Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, điều hòa, phân phối nguồn nước, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường lưu vực sông; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra...

Lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Ảnh minh họa
Lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập 4 Ủy ban lưu vực sông khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Theo các quyết định: Quyết định số 2756/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban lưu vực sông khu vực Bắc Bộ; Quyết định số 2758/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban lưu vực sông khu vực Bắc Trung Bộ; Quyết định số 2759/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ; Quyết định số 2760/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban lưu vực sông khu vực Đông Nam Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường là Chủ tịch 4 Ủy ban trên.

Phó Chủ tịch Thường trực là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Chủ tịch.

Các Ủy viên bao gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an. Cùng với đó là đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh (Ủy ban lưu vực sông khu vực khu vực Bắc Bộ);

Các tỉnh, thành phố: Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (Ủy ban lưu vực sông khu vực khu vực Bắc Trung Bộ); Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa (Ủy ban lưu vực sông khu vực khu vực Nam Trung Bộ); Lâm Đồng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh (Ủy ban lưu vực sông khu vực khu vực Đông Nam Bộ).

Ủy ban lưu vực sông khu vực Đông Nam Bộ thực hiện điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông Đồng Nai và các lưu vực sông khác. Ảnh minh họa
Ủy ban lưu vực sông khu vực Đông Nam Bộ thực hiện điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông Đồng Nai và các lưu vực sông khác. Ảnh minh họa

Các quyết định nêu rõ, các Ủy ban nêu trên là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, điều hòa, phân phối nguồn nước, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường lưu vực sông, việc phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra và tham gia, phối hợp giải quyết các vấn đề có tính liên ngành, liên vùng, liên địa phương trên các lưu vực sông liên tỉnh thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Cụ thể, Ủy ban lưu vực sông khu vực Bắc Bộ có nhiệm vụ thực hiện điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình, lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng và các lưu vực sông ven biển Quảng Ninh.

Ủy ban lưu vực sông khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệm vụ thực hiện điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông Mã, Cả, Hương và các lưu vực sông khác, gồm: sông Tống, sông Yên, sông Lạch Bạng, sông Gianh, sông Ô Lâu.

Ủy ban lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ có nhiệm vụ thực hiện điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Ba, Kôn - Hà Thanh và các lưu vực sông khác gồm: sông Lại Giang, sông Kỳ Lộ, sông Cái Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang.

Ủy ban lưu vực sông khu vực Đông Nam Bộ có nhiệm vụ thực hiện điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông Đồng Nai và các lưu vực sông khác gồm sông Dinh, sông Đu Đủ và sông Ray...

Chủ động giảm thiểu nguy cơ thiếu nước trên lưu vực sông Hồng- Thái Bình mùa cạn 2025-2026

11:09, 20/11/2025

Chủ động giảm thiểu nguy cơ thiếu nước trên lưu vực sông Hồng- Thái Bình mùa cạn 2025-2026

Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long

23:16, 20/10/2025

Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long

Xem xét xử lý hình sự các hành vi cố tình xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng trên các lưu vực sông

17:19, 12/04/2025

Xem xét xử lý hình sự các hành vi cố tình xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng trên các lưu vực sông

Từ khóa:

bảo vệ môi trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường Giám sát khai thác nước Kinh tế xanh lưu vực sông nguồn nước Phân phối nguồn nước Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tài nguyên nước Thủ tướng Chính phủ ủy ban lưu vực sông Ủy ban lưu vực sông Bắc Bộ Ủy ban lưu vực sông Đông Nam Bộ Ủy ban lưu vực sông Nam Trung Bộ

Đọc thêm

Ngành xây dựng Việt Nam cần tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mục tiêu Net Zero

Ngành xây dựng Việt Nam cần tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mục tiêu Net Zero

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngành xây dựng – lĩnh vực tiêu thụ nhiều tài nguyên và phát thải lớn đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc sâu rộng…

Hà Nội sẽ hoàn thành chuyển đổi phương tiện giao thông xanh chậm nhất trong năm 2030

Hà Nội sẽ hoàn thành chuyển đổi phương tiện giao thông xanh chậm nhất trong năm 2030

Thành phố Hà Nội nhất quán mục tiêu chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi xanh, trong đó cơ bản hoàn thành trong năm 2029...

Tháo “nút thắt” tín dụng xanh để thúc đẩy nông nghiệp bền vững

Tháo “nút thắt” tín dụng xanh để thúc đẩy nông nghiệp bền vững

Dù được xác định là hướng đi tất yếu cho tăng trưởng bền vững, tín dụng xanh tại Việt Nam đến nay vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng dư nợ nền kinh tế. Với khoảng 750 nghìn tỉ đồng dư nợ tín dụng xanh tính đến 30/11/2025, và tốc độ tăng trưởng bình quân trên 21%/năm, quy mô tín dụng xanh vẫn chưa theo kịp mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn 2050...

Xuất khẩu Thanh Hóa tăng tốc cuối năm, mở rộng thị trường nhờ sản xuất xanh

Xuất khẩu Thanh Hóa tăng tốc cuối năm, mở rộng thị trường nhờ sản xuất xanh

Tháng 12/2025, hoạt động xuất khẩu của Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với điểm nhấn là sự bứt lên của nhiều mặt hàng chủ lực, cùng chiến lược mở rộng thị trường và thúc đẩy sản xuất xanh, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do...

Hội nghị quốc gia về Net Zero: “Tỏa sáng di sản xanh Huế, hướng tới phát triển bền vững”

Hội nghị quốc gia về Net Zero: “Tỏa sáng di sản xanh Huế, hướng tới phát triển bền vững”

Với chủ đề “Tỏa sáng di sản xanh Huế, hướng tới phát triển bền vững”, chiều ngày 17/12 tại Huế đã diễn ra Hội nghị quốc gia về Net Zero. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy xu hướng phát triển du lịch xanh không phát thải ròng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Video

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UOB Việt Nam mở rộng cung cấp giải pháp ngân hàng đến doanh nghiệp và người lao động tại khu vực Bình Dương cũ

Tài chính

2

Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ ngày 31/12

Dân sinh

3

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Tiêu điểm

4

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Tiêu điểm

5

Khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp trạm y tế cấp xã trước 31/12/2025

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy