Liệu World Cup có thể “cứu vãn” ngành du lịch Mỹ?

Trong lúc lượng khách quốc tế đến Mỹ trong năm 2025 được cho là đã giảm mạnh, chính quyền Mỹ một lần nữa siết chặt các quy định đối với World Cup 2026, với nhiều chỉ thị hơn và mở rộng các hạn chế đi lại…

Một tuyên bố được ký hôm thứ Ba tuần trước đã bổ sung Bờ Biển Ngà và Senegal vào danh sách cấm nhập cảnh của Mỹ, mở rộng những gì Nhà Trắng gọi là “các hạn chế một phần và giới hạn nhập cảnh”. Hai quốc gia chuẩn bị tham gia World Cup này giờ đây sẽ cùng với Haiti và Iran nằm trong một danh sách bao gồm 39 quốc gia bị “khóa visa”.

World Cup sẽ khởi tranh vào ngày 11/6/2026. Trong tháng 12 này, nhóm đặc trách World Cup của chính phủ Mỹ, do Andrew Giuliani đứng đầu, đã công bố một hệ thống cấp visa nhanh chóng, hứa hẹn ưu tiên phỏng vấn cho những người đã mua vé.

FIFA nhiệt liệt ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ là hệ thống ưu tiên phỏng vấn sẽ hoạt động như thế nào khi hộ chiếu đến từ một số quốc gia bị hạn chế, và điều gì sẽ xảy ra với các tấm vé nếu những người đó bị cấm nhập cảnh.

World Cup vốn được xem là thời điểm mở cửa hoàn toàn cho bóng đá. Nhưng hiện tại, cánh cửa ấy dường như ngày càng trở nên khắt khe hơn. Đó là chưa kể, du khách đến Mỹ theo diện miễn thị thực có thể phải cung cấp lịch sử 5 năm dùng mạng xã hội, email và lý lịch gia đình cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) trước khi nhập cảnh.

Một danh sách bao gồm 39 quốc gia đang bị chính phủ Mỹ “khóa visa”.

Thông báo trên được đăng tải trên Công báo Liên bang (Federal Register) cho biết Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đang đề xuất thu thập dữ liệu mạng xã hội trong 5 năm gần nhất của khách từ các nước tham gia Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Program) khi nộp đơn qua Hệ thống cấp phép đi lại điện tử (ESTA).

Ngoài mạng xã hội, hành khách có thể phải khai báo danh sách số điện thoại đã sử dụng trong 5 năm qua, email dùng trong 10 năm, siêu dữ liệu từ ảnh gửi cùng hồ sơ, thông tin chi tiết về thân nhân gồm nơi sinh và số điện thoại.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không lo ngại biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến du lịch. "Chúng ta cần an toàn, an ninh và phải bảo đảm không để những người không phù hợp vào đất nước", ông nói. Hải quan và Biên phòng Mỹ nhắc đến vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Washington DC ngay trước Lễ Tạ ơn vừa qua như một lý do thúc đẩy siết chặt kiểm tra.

Đề xuất này sẽ áp dụng cho người dân của tất cả các quốc gia, gồm cả du khách đến từ Anh, Australia, Đức và Nhật Bản, những nước không cần phải xin thị thực du lịch trước khi đến Mỹ.

Thông báo cũng không giải thích cụ thể cơ quan muốn kiểm tra điều gì trong các tài khoản mạng xã hội hay vì sao cần bổ sung thêm dữ liệu. CBP chỉ cho biết việc đề xuất này nhằm thực hiện sắc lệnh Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 1, yêu cầu siết chặt quy trình sàng lọc người nhập cảnh để ngăn ngừa nguy cơ an ninh.

Du khách đến Mỹ theo diện miễn thị thực có thể phải cung cấp lịch sử 5 năm dùng mạng xã hội.

Theo The Guardian, kế hoạch này sẽ gây xáo trộn lớn cho World Cup 2026, trong khi lượng khách du lịch đến Mỹ đã giảm mạnh trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Giới chức du lịch của bang California dự đoán lượng khách quốc tế đến tiểu bang sẽ giảm 9% trong năm nay, trong khi đại lộ Hollywood ở Los Angeles ghi nhận lượng người đi bộ giảm 50% trong mùa hè. Las Vegas cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm lượng khách du lịch.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Canada, số lượng người Canada trở về Mỹ bằng ô tô đã giảm 36,9% trong tháng 7/2025 so với cùng kỳ năm 2024, trong khi lượng khách du lịch bằng đường hàng không thương mại từ Canada giảm 25,8% trong tháng 7 so với năm trước, do quan hệ giữa hai nước xấu đi.

Mỹ thậm chí còn siết chặt du lịch nước ngoài bằng những biện pháp khác, như áp thêm phí 100 USD/người/ngày để tham quan các công viên quốc gia, ngoài phí vào cửa thông thường. Các công viên quốc gia cũng sẽ không còn miễn phí vé vào cửa vào Ngày Martin Luther King Jr. nữa mà chỉ miễn phí vé vào cửa vào ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump.

Du lịch Mỹ sẽ có ít hơn 4,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay so với năm 2024.

Theo ước tính của ngành du lịch Mỹ, tăng trưởng du lịch hậu đại dịch đã chững lại và dự kiến sẽ có ít hơn 4,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay so với năm 2024. Số liệu thống kê cho thấy lượng khách du lịch đến từ hầu hết các khu vực trên thế giới đều giảm. Lượng khách đến từ Đức giảm gần 12% tính đến tháng 11 so với năm ngoái. Số lượng khách đến từ Pháp giảm mạnh gần 7%. Lượng khách đến từ Hàn Quốc giảm gần 6%...

“Đây có thể coi là một năm mất mát,” Jan Freitag, giám đốc quốc gia về phân tích thị trường khách sạn tại CoStar, một tổ chức nghiên cứu bất động sản, cho biết. Ông ước tính rằng số lượng phòng khách sạn bán ra năm nay ít hơn 11 triệu phòng so với năm ngoái. “Mỗi quý, chúng tôi đều điều chỉnh dự báo xuống”.

Khách du lịch quốc tế chi tiêu hàng tỷ USD tại Mỹ mỗi năm, và số tiền đó lan tỏa đến các nhà hàng, cửa hàng và các doanh nghiệp nhỏ khác. Năm ngoái, ngành du lịch đã tạo ra 2,9 nghìn tỷ USD sản lượng kinh tế, tương đương 2,5% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước và hỗ trợ 15 triệu việc làm.

Việc mất đi nguồn ngoại tệ đó đã khiến nhiều người trong ngành du lịch lo ngại. Trung bình, khách du lịch quốc tế lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn so với khách du lịch nội địa, điều này khiến họ trở thành đối tượng khách du lịch được săn đón. Năm ngoái, khách du lịch quốc tế đã chi gần 179 tỷ USA cho du lịch tại Mỹ, song dự kiến sẽ giảm 6 tỷ USD vào năm 2025, theo dữ liệu của Tourism Economics.

Các chính sách mới sẽ gây xáo trộn lớn cho World Cup 2026.

Các chuyên gia trong ngành và chủ sở hữu các doanh nghiệp du lịch cho rằng tâm lý tiêu cực về Mỹ, sự bất ổn kinh tế, thời gian chờ cấp visa kéo dài và thái độ ít thân thiện hơn là những yếu tố chính khiến du khách tránh xa nước này. Họ cũng dự đoán World Cup 2026 không đủ mạnh để cứu vãn và quá trình phục hồi của du lịch Mỹ có thể phải kéo dài đến năm 2029.

Geoff Freeman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Du lịch Mỹ, cho biết năm 2025 là một trong những “năm đáng thất vọng nhất mà Mỹ từng phải đối mặt” đối với ngành du lịch quốc tế.