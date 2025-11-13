Quy định mới về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Theo quy định mới, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhiều điểm được cụ thể hóa rõ ràng, đầy đủ hơn. Trong đó, một số trường hợp ngoại lệ, họ sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam...
Liên quan đến việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, cho biết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, những người lao động nước ngoài có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. Cụ thể, người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, hoặc được doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam, mà vẫn thuộc biên chế của đơn vị cử đi, sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam
Bên cạnh đó, đối với những nước mà Việt Nam đã ký hiệp định song phương hoặc điều ước quốc tế về bảo hiểm xã hội, nếu người lao động nước ngoài (như lao động Hàn Quốc) đã có xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội tại nước họ, thì sang Việt Nam làm việc sẽ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam nữa.
Một điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 so với Luật năm 2014 là trước đây, quy định yêu cầu người lao động nước ngoài phải có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, và có giấy phép hành nghề hoặc giấy phép lao động mới được tham gia.
Nhưng theo Luật mới, đã bỏ điều kiện về giấy phép hành nghề, chỉ cần người lao động có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
“Những quy định nêu trên chỉ áp dụng trong phạm vi đóng bảo hiểm xã hội. Còn về quy định ký kết và thực hiện hợp đồng lao động với người nước ngoài, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo pháp luật về lao động, bao gồm cả yêu cầu về giấy phép lao động khi sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam”, bà Dương Thị Minh Châu lưu ý.
Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc chính thức có hiệu thi hành. Theo đó, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam có nhiều điểm được cụ thể hóa rõ ràng, đầy đủ hơn.
Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động nước ngoài sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tương tự như người lao động Việt Nam, bao gồm: Chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; hưu trí; tử tuất.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tương tự như đối với người lao động Việt Nam, với sự phân chia trách nhiệm giữa người lao động và người sử dụng lao động.
Cụ thể, mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng của người lao động nước ngoài bằng 8% tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng của người sử dụng lao động cho người lao động nước ngoài bằng 17% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ hưu trí, tử tuất (trong đó 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).
Tổng cộng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng cho người lao động nước ngoài bằng 25% tiền lương làm căn cứ đóng, trong đó người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 17%.
