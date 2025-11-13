Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Quy định mới về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam

Nhật Dương

13/11/2025, 11:02

Theo quy định mới, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhiều điểm được cụ thể hóa rõ ràng, đầy đủ hơn. Trong đó, một số trường hợp ngoại lệ, họ sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan đến việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, cho biết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, những người lao động nước ngoài có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. Cụ thể, người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, hoặc được doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam, mà vẫn thuộc biên chế của đơn vị cử đi, sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

Bên cạnh đó, đối với những nước mà Việt Nam đã ký hiệp định song phương hoặc điều ước quốc tế về bảo hiểm xã hội, nếu người lao động nước ngoài (như lao động Hàn Quốc) đã có xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội tại nước họ, thì sang Việt Nam làm việc sẽ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam nữa.

Một điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 so với Luật năm 2014 là trước đây, quy định yêu cầu người lao động nước ngoài phải có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, và có giấy phép hành nghề hoặc giấy phép lao động mới được tham gia.

Nhưng theo Luật mới, đã bỏ điều kiện về giấy phép hành nghề, chỉ cần người lao động có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

“Những quy định nêu trên chỉ áp dụng trong phạm vi đóng bảo hiểm xã hội. Còn về quy định ký kết và thực hiện hợp đồng lao động với người nước ngoài, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo pháp luật về lao động, bao gồm cả yêu cầu về giấy phép lao động khi sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam”, bà Dương Thị Minh Châu lưu ý.

Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc chính thức có hiệu thi hành. Theo đó, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam có nhiều điểm được cụ thể hóa rõ ràng, đầy đủ hơn.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động nước ngoài sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tương tự như người lao động Việt Nam, bao gồm: Chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; hưu trí; tử tuất.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tương tự như đối với người lao động Việt Nam, với sự phân chia trách nhiệm giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Cụ thể, mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng của người lao động nước ngoài bằng 8% tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng của người sử dụng lao động cho người lao động nước ngoài bằng 17% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ hưu trí, tử tuất (trong đó 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Tổng cộng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng cho người lao động nước ngoài bằng 25% tiền lương làm căn cứ đóng, trong đó người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 17%.

Xử lý trực tuyến hồ sơ lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc quản lý của Sở Nội vụ TP.Hà Nội

16:17, 23/10/2025

Xử lý trực tuyến hồ sơ lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc quản lý của Sở Nội vụ TP.Hà Nội

Lao động nước ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ được miễn giấy phép lao động

13:30, 12/08/2025

Lao động nước ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ được miễn giấy phép lao động

Quy định mới về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài vào Việt Nam

09:25, 08/08/2025

Quy định mới về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài vào Việt Nam

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội Lao động nước ngoài Luật Bảo hiểm xã hội

Đọc thêm

Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Trong đó, Bộ Nội vụ cho rằng việc quy định hệ số lương đặc thù cho nhà giáo hiện nay là chưa có cơ sở chính trị, pháp lý...

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sau hơn một năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã khẳng định vai trò nòng cốt trong gìn giữ bình yên từ mỗi thôn, bản, khu phố. Hội nghị sơ kết toàn quốc diễn ra chiều 12/11 có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ghi nhận những kết quả bước đầu và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Bắc Ninh thúc đẩy số hóa, giúp nông dân phát triển chăn nuôi

Bắc Ninh thúc đẩy số hóa, giúp nông dân phát triển chăn nuôi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Ninh, hiện nay tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt hơn 1,1 triệu con; đàn gia cầm khoảng 26 triệu con, đàn bò hơn 112.000 con… Từ nay đến cuối năm, sản lượng tiếp tục tăng mạnh do giá bán các sản phẩm ổn định…

Vụ đánh bạc nghìn tỷ tại King Club: Tòa án tuyên phạt đối với 141 bị cáo

Vụ đánh bạc nghìn tỷ tại King Club: Tòa án tuyên phạt đối với 141 bị cáo

Trong số các bị cáo bị truy tố tội Đánh bạc, bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) - người đánh bạc 95 lần với số tiền hơn 7 triệu USD bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù.

Vụ án Nhật Nam: Kê biên bất động sản tại nhiều tỉnh thành

Vụ án Nhật Nam: Kê biên bất động sản tại nhiều tỉnh thành

Cơ quan điều tra đã kê biên các bất động sản của bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam bao gồm: các bất động sản tại biệt thự Nhật Nam, các nhà đất ở Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

Thị trường

2

Bán khống sẽ hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán?

Chứng khoán

3

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Tiêu điểm

4

Tiền đánh mạnh ở cổ phiếu đầu cơ, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán

5

Đơn hàng dệt may khả năng sẽ giảm trong đầu năm 2026 do tồn kho cao

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy