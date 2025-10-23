Xử lý trực tuyến hồ sơ lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc quản lý của Sở Nội vụ TP.Hà Nội

Việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, minh bạch quy trình xử lý và hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính sau này...

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội thông tin về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ TP. Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 20/10/2025, Trung tâm chính thức tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện thống nhất qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, minh bạch quy trình xử lý và hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính sau này.

Vì vậy, Trung tâm đề nghị doanh nghiệp, tổ chức, người lao động chủ động số hóa và nộp hồ sơ điện tử hợp lệ (toàn bộ giấy tờ được ký số hoặc chứng thực điện tử) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc nộp hồ sơ trực tuyến mang lại các lợi ích thiết thực như: Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; nộp hồ sơ mọi lúc – mọi nơi – mọi thiết bị; theo dõi tiến độ xử lý trực tuyến, minh bạch 100% trạng thái giải quyết.

Kết quả điện tử trả trực tuyến. Kết quả giấy (nếu có) được trả miễn phí qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời, tạo lập dữ liệu điện tử của doanh nghiệp, phục vụ tái sử dụng, giảm giấy tờ, giảm thành phần hồ sơ trong tương lai.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội bố trí các kênh hỗ trợ cá nhân, tổ chức 24/7 trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ TP. Hà Nội trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong đó, Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, sẽ hướng dẫn, hỗ trợ miễn phí việc kê khai hồ sơ, quét tài liệu, và nộp trực tuyến; Tổng đài 1022, nhánh số 7, được hỗ trợ từ xa bởi các tổng đài viên; Tổng đài thông minh 19001009, được giải đáp 24/7; Chatbot, Callbot được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, được giải đáp 24/7.

Sau khi có kết quả, bản điện tử sẽ được trả về tài khoản của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, bản giấy (nếu có) sẽ được Trung tâm chuyển trả miễn phí về địa chỉ đăng ký cho cá nhân/tổ chức.

Đơn vị cũng cam kết cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo tiêu chí “4 không”: không giấy tờ - không tiếp xúc - không chờ đợi - không giới hạn địa giới hành chính, bảo đảm thuận tiện, minh bạch và an toàn thông tin trong toàn bộ quy trình điện tử.