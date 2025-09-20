Thứ Bảy, 20/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Quy định mới về xếp loại chất lượng đối với tập thể trong hệ thống chính trị

Dũng Hiếu

20/09/2025, 10:00

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 366-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định này không chỉ thay thế Quy định số 124-QĐ/TW mà còn mang đến một khung pháp lý mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh minh họa: VGP
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh minh họa: VGP

Với 4 chương và 19 điều, quy định số 366-QĐ/TW đặt ra những yêu cầu và nguyên tắc rõ ràng, nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng.

Mục tiêu chính của quy định số 366-QĐ/TW là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, quy định nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự phê bình và phê bình, khuyến khích các cá nhân và tập thể nhận diện ưu điểm để phát huy, đồng thời hạn chế khuyết điểm để khắc phục.

Quy định số 366-QĐ/TW nêu rõ 4 yêu cầu cơ bản trong công tác đánh giá: Thống nhất về nguyên tắc, khung tiêu chí, phương pháp, thẩm quyền, quy trình và thủ tục đánh giá; đánh giá phải dựa trên hiệu quả công việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; và đồng bộ với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và cải cách hành chính nhà nước. Những yêu cầu này không chỉ tạo ra một khung pháp lý rõ ràng mà còn thúc đẩy sự minh bạch và công bằng trong công tác đánh giá.

Để thực hiện được những yêu cầu này, quy định đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản.

Thứ nhất, việc đánh giá phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thứ hai, kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được thực hiện nghiêm túc, cầu thị và trên tinh thần xây dựng.

Thứ ba, đánh giá cần phải xuyên suốt, liên tục và đa chiều, kết hợp giữa tiêu chí định tính và định lượng.

Thứ tư, việc kiểm điểm và đánh giá phải được thực hiện định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu.

Thứ năm, kết quả đánh giá phải phản ánh đúng thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, quy định cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, từ đó tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa kết quả của người đứng đầu và kết quả của tổ chức.

Một điểm đáng chú ý trong quy định này là việc ban hành kèm theo 5 bản phụ lục quy định về: Khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể; Khung tiêu chí đánh giá đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Khung tiêu chí đánh giá đối với cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý; Khung tiêu chí đánh giá đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Khung tiêu chí đánh giá đối với đảng viên không làm việc trong hệ thống chính trị.

Quy định số 366-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với những yêu cầu và nguyên tắc rõ ràng, quy định này không chỉ tạo ra một khung pháp lý vững chắc mà còn góp phần xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

đánh giá chất lượng hệ thống chính trị khung tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo quy định số 366-QĐ/TW xếp loại chất lượng

Nhân lực - Việc làm

