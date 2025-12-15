Quỹ ngoại: Định giá hấp dẫn, dư địa tăng của thị trường vẫn vững chắc

Tính đến cuối tháng 11/2025, mặt bằng định giá vẫn ở mức hấp dẫn, với hệ số P/E dự phóng năm 2026 khoảng 13 lần. Nếu loại trừ bốn cổ phiếu liên quan đến Vingroup, thị trường đang giao dịch quanh vùng 11 lần, trong khi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 vẫn duy trì ở mức tích cực, khoảng 15%...

Tháng 11 ghi nhận một bước ngoặt tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam khi chỉ số VN-Allshare chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai tháng liên tiếp và tăng 1,6% trong tháng, đóng cửa tại 1.812,08 điểm.

Diễn biến này chủ yếu được thúc đẩy bởi lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh mẽ sau khi chỉ số lùi về mức thấp nhất trong gần bốn tháng vào đầu tháng, qua đó phản ánh niềm tin của nhà đầu tư trong nước đối với triển vọng dài hạn của thị trường.

Trong bối cảnh tâm lý thị trường toàn cầu dần cải thiện, chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng thuộc nhóm cao trong khối ASEAN. Tính từ đầu năm, thị trường tiếp tục duy trì hiệu suất vượt trội so với nhiều thị trường trong khu vực.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày trên cả ba sàn trong tháng 11 đạt khoảng 960,8 triệu USD. Dù thấp hơn so với tháng trước, mức thanh khoản này cho thấy áp lực chốt lời mạnh từng xuất hiện trong tháng 10 đã phần nào hạ nhiệt, qua đó góp phần hình thành nền tảng lành mạnh hơn cho diễn biến thị trường trong giai đoạn tiếp theo.

Một điểm đáng chú ý khác là áp lực bán ròng của khối ngoại đã có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Tổng giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11 giảm xuống còn 312,4 triệu USD trên toàn thị trường, so với hơn 900 triệu USD trong tháng 10. Việc bán ròng hạ nhiệt phản ánh dòng vốn ngoại đang dần ổn định hơn, đồng thời góp phần củng cố sức chống chịu của thị trường khi bước vào tháng cuối cùng của năm.

Trong bối cảnh đó, quỹ ngoại Lumen Vietnam Fund báo cáo hiệu suất giảm nhẹ 0,94%, qua đó đưa hiệu suất từ đầu năm đến nay lên mức tăng 14,47%. Hiệu suất này kém hơn Vietnam All Share Index (VNAS) tăng 1,36% trong tháng và ghi nhận mức tăng 31,08% tính từ đầu năm đến nay, xét theo USD.

Ba nhóm ngành đóng góp chính cho danh mục bao gồm Hàng tiêu dùng thiết yếu, Bất động sản và Năng lượng, với động lực đến từ sự cải thiện nền tảng cơ bản cũng như những diễn biến chính sách tích cực.

Cụ thể, ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 1,83%, duy trì đà tăng ổn định nhờ nền tảng hoạt động kinh doanh được cải thiện. Ngành Bất động sản tăng 0,68%, được hỗ trợ bởi các tín hiệu cải thiện từ môi trường chính sách. Ngành Năng lượng tăng nhẹ 0,30%, trong bối cảnh xuất hiện những tiến triển đáng chú ý liên quan đến dự thảo nghị định mới, có thể mở rộng đáng kể quyền tự chủ cho tập đoàn năng lượng quốc gia.

Hướng tới năm 2026, Lumen Vietnam Fund vẫn bày tỏ quan điểm tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên nhiều nền tảng then chốt. Tính đến cuối tháng 11/2025, mặt bằng định giá vẫn ở mức hấp dẫn, với hệ số P/E dự phóng năm 2026 khoảng 13 lần.

Nếu loại trừ bốn cổ phiếu liên quan đến Vingroup, thị trường đang giao dịch quanh vùng 11 lần, trong khi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 vẫn duy trì ở mức tích cực, khoảng 15%. Điều này cho thấy dư địa tăng giá của thị trường vẫn được củng cố tương đối vững chắc.

Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ trở nên tích cực hơn trong ngắn hạn. Sau giai đoạn bán ròng kéo dài, những tín hiệu ban đầu cho thấy nhà đầu tư nước ngoài có thể đảo chiều sang mua ròng trở lại trong tháng 12. Dòng vốn vào các thị trường ASEAN khác như Indonesia và Philippines đã phục hồi, và Việt Nam nhiều khả năng sẽ sớm hưởng lợi từ xu hướng này khi tâm lý thị trường tiếp tục cải thiện.

Ở góc độ vĩ mô, các nỗ lực chính sách nhằm đẩy nhanh giải ngân đầu tư hạ tầng và thúc đẩy tiêu dùng nội địa được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công và chi tiêu hộ gia đình. Dù các đợt thiên tai gần đây tạo ra thách thức nhất định đối với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025, mức độ ảnh hưởng được đánh giá là không quá lớn khi nông nghiệp – lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất – chỉ chiếm khoảng 8,3% GDP.

Trong kịch bản tăng trưởng năm 2025 chịu áp lực, điều này thậm chí có thể tạo nền tảng phục hồi vững chắc hơn cho năm 2026, qua đó duy trì sức hấp dẫn của các cơ hội đầu tư dài hạn, đặc biệt với những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.