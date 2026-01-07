VN-Index tăng mạnh, hướng tới mốc 1.900 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/1/2026

Kết phiên 7/1, VN-Index tăng 45,31 điểm, tương đương 2,49% lên mốc 1.861,58 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 2,88 điểm, tương đương 1,17% lên 249,9 điểm.

Nhiều khả năng chỉ số sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.890 – 1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch và thiết lập mức đỉnh cao mới với sự hỗ trợ tích cực từ các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đà tăng tiếp tục lan tỏa ở nhiều nhóm cổ phiếu khi số lượng mã tăng giá trong phiên cao gấp 3 lần số mã giảm. Dòng tiền cũng cho thấy những tín hiệu tích cực khi thanh khoản gia tăng phiên thứ 6 liên tiếp và nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng. Với sự đồng thuận của nhiều nhóm cổ phiếu và sự hỗ trợ của dòng tiền, nhiều khả năng đà tăng của thị trường sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, chỉ số sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.890 – 1.900 điểm”.

Trong giai đoạn này, VN-Index cần sự ủng hộ của thị trường chung hơn nữa để xác lập một đà tăng vững chắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng hơn 45 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.861,58 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bảo hiểm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Thị trường tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Vin. Trong giai đoạn này, VN-Index cần sự ủng hộ của thị trường chung hơn nữa để xác lập một đà tăng vững chắc”.

VN-Index vượt lên vùng giá 1.850 điểm, mở ra kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá tâm lý 1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Tiếp đà tăng trưởng, tâm lý lạc quan khi chỉ số VN-Index vượt đỉnh năm 2025 dưới ảnh hướng dẫn dắt của các cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt là các cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu Nhà nước cao. VN-Index tiếp tục có diễn biến rất tích cực trong phiên hôm nay, thanh khoản gia tăng 05 phiên liên tiếp, khối lượng giao dịch quay trở lại mốc 01 tỷ cổ phiếu. Kết phiên VN-Index tăng 45,31 điểm (+2,49%) lên mức 1.861,58 điểm, vượt đỉnh giá cao nhất năm 2025, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mới. VN30 tăng 40,80 điểm (+1,98%) lên mức 2.096,76 điểm, vượt đỉnh giá cao nhất năm 2025.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực cực với 256 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã đầu ngành các ngành bất động sản, dầu khí, bảo hiểm, cao su, khu công nghiệp, viễn thông, khoáng sản...; 79 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh ở một số mã có thông tin kém tích cực, điển hình như STB với thông tin kết quả kinh doanh kém tích cực... và 42 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 10,8% so với phiên trước, quay trở lại múc trung bình. Cho thấy dòng tiền vẫn gia tăng tốt với nhiều cơ hội ngắn hạn nổi bật, nhất là khi VN-Index vượt đỉnh năm. Khối ngoại sau 02 phiên bán ròng, mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị 522,6 tỷ đồng trên HOSE.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tích cực, tăng trưởng khi vượt lên giá cao nhất năm 2025. VN-Index vượt lên vùng giá 1.850 điểm, mở ra kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá tâm lý 1.900 điểm. Ngắn hạn sau giai đoạn tăng giá mạnh, VN-Index đang đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn. Do đó có thể xảy ra tình trạng rung lắc liên tục trong những phiên đến. Hạn chế mua giá cao.

Chúng tôi đã công bố báo cáo chiến lược năm 2026, đánh giá toàn diện tình hình vĩ mô, thị trường, nhóm ngành, doanh nghiệp triển vọng... Qua đó kỳ vọng cung cấp nguồn thông tin, phân tích chất lượng cao, định hướng chiến lược tốt cho nhà đầu tư. Sau năm 2025 tăng trưởng vượt trội dưới ảnh hưởng của các doanh nghiệp tư nhân dưới động lực tích cực của Nghị quyết 68-NQ/TW. Kinh tế Nhà nước luôn đồng hành với kinh tế tư nhân. Đầu năm 2026, thị trường đang có diễn biến rất tích cực dưới ảnh hưởng của các doanh nghiệp đầu ngành có tỉ lệ sở hữu Nhà nước cao, khi nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào Nghị quyết về kinh tế Nhà nước sẽ được sớm ban hành. Nhà đầu tư có thể theo dõi, đánh giá các cơ hội tốt ở các nhóm mã này trong các ngành là động lực chính của nền kinh tế

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Mục tiêu của chỉ số VN-Index có thể hướng đến quanh vùng 1.900-1.930 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 45.3 điểm (+2,5%), đóng cửa ở mức 1,861.6 điểm. Chỉ số có phiên tiếp tục tăng điểm với lực cầu lan toả ở hầu hết các nhóm ngành.

Thanh khoản trên sàn HOSE vượt mức 30,000 tỷ VND trong phiên hôm nay, cao hơn 36% so với bình quân 10 phiên gần nhất, trong đó GTGD chủ yếu ở nhóm vốn hoá lớn - chiếm khoảng 70% thanh khoản thị trường.

Với việc VN-Index tăng mạnh trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng trong ngắn hạn của VN-Index sẽ được duy trì trong các phiên tới. Ngoài các động lực chính của thị trường như nhóm Ngân hàng và Vingroup, dòng tiền đã lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác nhau như Chứng khoán, BĐS KCN, Vận tải, ... Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường được cải thiện cùng NĐT nước ngoài quay lại mua ròng cũng ủng hộ cho xu hướng tăng của thị trường trong ngắn hạn. Về kỹ thuật, chỉ báo RSI đã thoát khỏi mẫu hình phân kỳ âm hỗ trợ cho xu hướng tăng của VN-Index. Do đó, chúng tôi kỳ vọng mục tiêu của chỉ số VN-Index có thể hướng đến quanh vùng 1.900-1.930 điểm

trong thời gian tới. Nhà đầu tư có thể tranh thủ các phiên rung lắc để giải ngân vào nhóm Ngân hàng”.

Thị trường có thể sẽ điều chỉnh nhưng áp lực điều chỉnh này có thể chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp, nhưng áp lực điều chỉnh này có thể chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đồng thời, chúng tôi đánh giá nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có thể sẽ có diễn biến tích cực hơn trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục để tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng và mới bắt đầu tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và cơ cấu danh mục, tức là chốt lời một phần các cổ phiếu đã tăng mạnh và mua vào những cổ phiếu mới bắt đầu xác nhận xu hướng tăng”.

Xu hướng đi lên của VN-Index vẫn đang tiếp diễn với mục tiêu tiếp theo tại mốc 1.910

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên tăng mạnh hơn 45 điểm với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo chính RSI, MACD, và CMF đều trong diễn biến hướng lên thể hiện xu hướng đi lên của VN-Index vẫn đang tiếp diễn với mục tiêu tiếp theo tại mốc 1.910, tương đương mốc 1.272 của thang đo Fibonacci mở rộng. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đã vượt qua vùng quá mua và đường +DI chưa đồng thuận với đường ADX nên cần lưu ý khả năng rung lắc biên độ 15-20 điểm khi áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám sát đường biên trên dải Bollinger đi lên, cùng dải mây xanh mỏng Senkou-span A cũng tiếp tục hướng lên ủng hộ cho xu hướng tăng của thị trường trong phiên tiếp theo.

Động lực chung tiếp tục được củng cố với diễn biến lan tỏa tích cực của dòng tiền cùng sự gia tăng của thanh khoản giúp chỉ số chinh phục mốc điểm cao mới tại 1861.67 vào phiên hôm nay. Mặc dù đóng vai trò dẫn dắt chính của VN-Index là nhóm vốn hóa lớn, tuy nhiên các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng đang cho thấy sự hưởng ứng tích cực với sắc xanh hoàn toàn chiếm ưu thế trên thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng hoặc giải ngân mua mới ở cổ phiếu đang đi lên từ vùng nền tích lũy và thuộc nhóm ngành đang đón nhận sự lan tỏa của dòng tiền trong những phiên gần đây như Bán lẻ, Ngân hàng, Vận tải biển, Thép. Cùng với đó, nhà đầu tư không nên mua đuổi cổ phiếu đang ở vùng giá cao/tiệm cận các ngưỡng kháng cự hoặc đỉnh cũ để tránh rủi ro điều chỉnh khi lực cung gia tăng”.

VCSC dự báo vùng 1.890-1.900 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“VN-Index thiết lập mốc cao mới, không ghi nhận áp lực bán bất thường và mức độ phân hóa đã giảm bởi ngoài nhóm Vingroup còn có sự đóng góp về điểm số từ các nhóm ngành khác. Do đó, chúng tôi dự báo vùng 1.890-1.900 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo, đồng thời nâng mức hỗ trợ trong ngày lên khu vực 1.830 điểm. Dựa trên tín hiệu Tích cực đang có, lực cầu giá thấp quanh hỗ trợ sẽ giúp cân bằng áp lực bán giá cao (nếu có) nhằm củng cố đà tăng hiện tại, tạo điều kiện tiếp cận vùng giá trên 1.900 điểm”

Kịch bản tích cực kỳ vọng chiếm ưu thế với kháng cự kế tiếp quanh vùng 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục mở rộng đà tăng lên vùng 1.860 trong bối cảnh tâm lý chung chuyển biến lạc quan hơn cả về độ rộng và thanh khoản.

Kịch bản tích cực kỳ vọng chiếm ưu thế với kháng cự kế tiếp quanh vùng 1.900. Trong khi đó, việc các chỉ báo động lượng bước vào trạng thái quá mua ngắn hạn cũng tiềm ẩn rủi ro rung lắc kỹ thuật về vùng hỗ trợ gần 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.