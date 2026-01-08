Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể đạt 2.422 điểm trong năm 2026?

Trong kịch bản tích cực với lợi nhuận tăng 18%, PE thị trường 18x, Vn-Index có thể đạt tới 2.422 điểm trong năm 2026.

VnDirect vừa đưa ra dự báo tăng trưởng lợi nhuận của toàn thị trường duy trì tích cực trong năm 2026, với mức tăng 18% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE tăng 21,5% trong 9 tháng năm 2025 và kỳ vọng tăng 19% cho cả năm 2025. Trên đà tăng trưởng cao của năm 2025, VnDirect dự báo lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ đạt tăng trưởng 18% vào năm 2026.

Đà tăng được hỗ trợ bởi: Tăng trưởng GDP dự kiến tiếp tục tăng tốc; Triển vọng lợi nhuận nhiều nhóm ngành khả quan nhờ mở rộng chính sách tài khóa, đầu tư tư nhân, FDI và tiêu dùng; Chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát và áp lực tỷ giá giảm bớt cùng với lộ trình tháo dỡ trần tăng trưởng tín dụng từ năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số nhóm ngành có khả năng hưởng lợi rõ nét như ngân hàng, bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp, bán lẻ và năng lượng.

Ngành Ngân hàng và Bất động sản được dự báo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận thị trường trong năm 2026, với mức đóng góp lần lượt 60,6% và 10,7% vào tổng lợi nhuận toàn thị trường năm 2026, tỷ trọng dựa trên danh sách cổ phiếu được VnDirect theo dõi.

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao trong năm 2026 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành Ngân hàng được dự báo duy trì tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ 19%, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Ngành Bất động sản Khu công nghiệp và ngành Điện được dự báo ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2026, khi một số doanh nghiệp lớn của 2 nhóm ngành này ghi nhận thêm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2026. Ngoài ra, lợi nhuận ngành Bán lẻ cũng được dự báo tiếp tục cải thiện với mức tăng trưởng 2 chữ số.

Trong khi đó, các ngành như Nông nghiệp, Logictics, Hàng không sau khi tăng trưởng mạnh trong năm 2025, được dự báo sẽ chậm lại trong năm 2026.

P/E trượt 12 tháng của VN-Index ở mức 12,5 lần trường hợp loại VIC khỏi rổ chỉ số, chiết khấu 15% so với trung bình 5 năm. Dự phóng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng 18% trong năm 2026, theo đó P/E dự phóng năm 2026 sẽ ở mức 12,2 lần.

P/E trượt 12 tháng của VN-Index đang ở mức 14,4 lần. Trường hợp nếu loại cổ phiếu VIC ra khỏi rổ chỉ số và tính toán lại P/E của VN-Index thì P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện chỉ là 12,5 lần. Với mức P/E 14,4 lần (bao gồm cổ phiếu trong rổ chỉ số, định giá P/E của VN-Index hiện vẫn hấp dẫn với mức chiết khấu 8,2% so với trung bình 10 năm.

Ngoài ra, với dự báo lợi nhuận toàn thị trường sẽ duy trì tăng trưởng tích cực với mức tăng 18% trong năm 2026. Theo đó P/E dự phóng năm 2026 của VN-Index ở mức 12,2 lần.

P/B của VN-Index hiện đang ở mức 1,99 lần, cũng đang hấp dẫn với mức chiết khấu 6,5% so với mức trung bình 10 năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao trong 2025 cùng triển vọng lợi nhuận duy trì tích cực trong năm 2026 sẽ giúp định giá của VN-Index quay trở về vùng hấp dẫn. Trong kịch bản cơ sở, VnDirect dự báo thanh khoản khớp lệnh bình quân năm 2026 sẽ tăng 25% so với năm 2025, lên mức 36,4 nghìn tỉ đồng/phiên nhờ động lực nâng hạng thị trường.

Mức định giá P/E hợp lý của VN-Index sẽ ở mức 15,6x, tương đương với P/E bình quân 10 năm gần nhất. Bên cạnh đó, với nền tảng vĩ mô ổn định và các động lực đến từ câu chuyện nâng hạng thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có thể được tái định giá với mức định giá hợp lý cao hơn.

VN-Index trong kịch bản cơ sở năm 2026 sẽ đóng cửa tại 2.099 điểm, thị trường tăng 27,5% so với giá đóng cửa ngày 12/12/2025

"Chúng tôi tin rằng năm 2026 sẽ là năm bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc được FTSE chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026 cùng các thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng và những cải cách lớn sẽ đưa thị trường Việt Nam tiệm cận các thị trường phát triển trong khu vực. Các yếu tố này sẽ tạo thêm niềm tin và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn. Bên cạnh đó, các yếu tố tăng trưởng kinh tế nội địa vững chắc và dự báo lợi nhuận thị trường tăng trưởng tích cực sẽ giúp thị trường tăng trưởng vững vàng trong năm 2026", VnDirect nhấn mạnh.

