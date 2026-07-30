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Tăng trưởng 6 tháng cuối năm: Biến quyết sách thành động lực tăng trưởng

T Tuấn Khang

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai các quyết sách mới về phát triển kinh tế, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp cùng tìm lời giải để thu hẹp khoảng cách từ chủ trương đến thực thi, tạo động lực cho tăng trưởng...

TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, phát biểu khai mạc toạ đàm. Ảnh: Việt Dũng
TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, phát biểu khai mạc toạ đàm. Ảnh: Việt Dũng

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times tổ chức tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề "Từ quyết sách đến tăng trưởng".

Toạ đàm có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, đại diện hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp nhằm trao đổi các giải pháp đưa những quyết sách mới nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu khai mạc, TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố các nền tảng phát triển bền vững.

Theo TS Chử Văn Lâm, bối cảnh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng với sự điều chỉnh chính sách thương mại của nhiều nền kinh tế lớn, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh chiến lược, cùng các yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Những biến động này vừa tạo ra sức ép, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

"Điều quan trọng không chỉ là ban hành những quyết sách đúng, mà còn phải tìm được các giải pháp khả thi để các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng", TS. Chử Văn Lâm nhấn mạnh.

Khẳng định tọa đàm tập trung thảo luận các vấn đề đang được giới hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, như phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng trong nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng toạ đàm sẽ đề ra những giải pháp ứng phó với những thay đổi của chính sách thuế quan và thương mại quốc tế; đồng thời tận dụng xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng để nâng cao vị thế của Việt Nam và phát triển thị trường vốn dài hạn phục vụ đầu tư hạ tầng chiến lược.

TS. Chử Văn Lâm cho rằng chủ đề "Từ quyết sách đến tăng trưởng" phản ánh yêu cầu xuyên suốt của giai đoạn phát triển mới. Một quyết sách chỉ phát huy giá trị khi được triển khai hiệu quả, được doanh nghiệp đón nhận, thị trường hấp thụ và chuyển hóa thành những cải thiện về năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng.

Vì vậy, đối thoại giữa cơ quan hoạch định chính sách, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, góp phần hoàn thiện và lan tỏa các quyết sách phát triển.

Các tham luận và phiên đối thoại tại tọa đàm được kỳ vọng sẽ góp thêm luận cứ và khuyến nghị chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách từ quyết sách đến thực thi, qua đó khơi thông các động lực tăng trưởng mới và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

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Tọa đàm Kinh tế mùa hè 2026: "Từ quyết sách đến tăng trưởng”

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