Ra mắt các đơn vị phân phối chiến lược dự án chung cư Song Hong Diamond City

Tháng 10/2025, lễ kick-off dự án chung cư Song Hong Diamond City diễn ra tại Hưng Yên, đánh dấu bước khởi đầu cho khu đô thị chiến lược phía Đông Hà Nội.

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng cùng tổng đại lý Địa Ốc SGO đã long trọng tổ chức lễ kick-off Dự án chung cư Song Hong Diamond City tại thôn Từ Hồ, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho một trong những dự án bất động sản quy mô, được quy hoạch bài bản, pháp lý đầy đủ và sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất khu vực phía Đông Hà Nội. Chung cư Song Hong Diamond City hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị hiện đại, xanh và đáng sống tại Hưng Yên.

Đáng chú ý, dự án chính thức công bố 7 đại lý F1 phân phối chiến lược, bao gồm: Địa ốc SGO, DMH Group, Thăng Long Land, Hoàng An Land, Mai Việt Land, Vạn Phúc Land và SGO Lotus. Trong đó, Địa Ốc SGO giữ vai trò tổng đại lý tiên phong, dẫn dắt chiến dịch phát triển thị trường tại khu vực Hưng Yên – một trong 5 cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Dự án đồng thời nhận được sự đồng hành từ 5 ngân hàng lớn gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MB Bank, khẳng định nền tảng tài chính vững chắc và tính minh bạch ngay từ giai đoạn đầu triển khai.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng và các đại lý.

MÔ HÌNH CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI TẠI “TỌA ĐỘ KIM CƯƠNG” HƯNG YÊN

Dự án chung cư Song Hong Diamond City được quy hoạch và phát triển theo mô hình khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ, khu vực đang trở thành điểm đến mới của làn sóng dịch chuyển dân cư và đầu tư ra vùng ven Hà Nội.

Vị trí dự án được đánh giá là tọa độ độc tôn, khi sở hữu hai mặt tiền tiếp giáp trực tiếp đường tỉnh 379 và 382 – các tuyến đường huyết mạch với quy mô 4-6 làn xe, kết nối nhanh chóng tới các trung tâm kinh tế, đô thị lớn trong khu vực:

Chỉ 5 phút kết nối tới Vành đai 4, 10 phút di chuyển đến các khu đô thị xanh hiện đại như Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2 & 3 – những đại đô thị quy mô hàng trăm héc-ta. Từ chung cư Sông Hồng Diamond City, cư dân chỉ mất 30 phút để vào trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hoặc Quốc lộ, đồng thời dễ dàng kết nối linh hoạt tới các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Phòng,…

Địa ốc SGO đóng vai trò tiên phong, không chỉ đi đầu trong việc triển khai phân phối, mà còn là đơn vị tổ chức chiến dịch truyền thông, sự kiện mở bán, tư vấn pháp lý và hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Kim Tuấn – Tổng giám đốc Địa ốc SGO chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự khi tiếp tục đồng hành cùng các chủ đầu tư uy tín để mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản pháp lý rõ ràng, giá trị thực và tiềm năng sinh lời cao. Dự án Chung cư Song Hong Diamond City hội tụ đầy đủ các yếu tố: vị trí, giá bán, tiện ích, quy hoạch đồng bộ – là lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư và người mua để ở tại khu vực phía Đông Hà Nội.”

GIÁ BÁN HẤP DẪN CHỈ TỪ 42 TRIỆU ĐỒNG/M2

Một điểm sáng đáng chú ý tại lễ kick-off chính là mức giá được công bố – chỉ từ 42 triệu đồng/m2 tùy từng vị trí căn hộ đã bao gồm VAT và chính sách bán hàng.

Trong bối cảnh giá đất khu vực lân cận Hà Nội đã vượt ngưỡng 7- 10 tỷ đồng/ căn hộ, thậm chí cao hơn tại một số đại đô thị, thì mức giá của chung cư Song Hong Diamond City được ví như "cơ hội cuối cùng" để sở hữu bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội với mức chi phí hợp lý.

Dự án đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, đủ điều kiện mở bán theo quy định pháp luật, tạo niềm tin lớn cho nhà đầu tư và người mua thực.

Dự án Chung cư Song Hong Diamond City được đánh giá là “thân thiện tài chính” với người mua, nhờ chính sách thanh toán linh hoạt chưa từng có:

Chỉ 15% giá trị sản phẩm để ký hợp đồng, tương đương chỉ từ 270 triệu đồng.

Ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% giá trị, lãi suất 0% lên tới 24 tháng, phần còn lại được chia thành nhiều đợt, phù hợp với tiến độ xây dựng.

Chính sách này giúp khách hàng có thể tối ưu hóa dòng vốn cá nhân, dễ dàng sở hữu bất động sản mà không cần áp lực tài chính quá lớn ngay từ đầu.

HỆ SINH THÁI TIỆN ÍCH ĐỒNG BỘ – TIÊU CHUẨN SỐNG XANH HIỆN ĐẠI

Dự án được quy hoạch với tầm nhìn phát triển một khu đô thị khép kín, đa chức năng và bền vững, bao gồm:

Công viên cây xanh, vườn dạo bộ, khu vui chơi trẻ em.

Trung tâm thương mại mini, shophouse dịch vụ, quán café, cửa hàng tiện lợi

Trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng khám.

Đường nội bộ rộng, hạ tầng điện âm, nước sạch, thoát nước tách biệt.

Toàn bộ không gian sống được thiết kế theo mô hình sống xanh hiện đại, chú trọng tối ưu hóa không gian xanh, tiện ích công cộng, và nâng cao chất lượng sống cho cư dân trong khu vực.

Phối cảnh 3D dự án chung cư Song Hong Diamond City.

Dự án Chung cư Song Hong Diamond City không đơn thuần là một khu dân cư – thương mại dịch vụ, mà còn là một cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản Hưng Yên, đón đầu xu hướng giãn dân từ nội đô Hà Nội ra các vùng vệ tinh trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp.

Chung cư Song Hong Diamond City hội tụ đầy đủ các yếu tố hấp dẫn để trở thành điểm sáng mới của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội: Vị trí chiến lược, giá bán hợp lý, pháp lý rõ ràng, tiện ích hoàn chỉnh, tài chính hỗ trợ tối đa, cùng sự đồng hành của các đối tác phân phối và tài chính uy tín.

Địa ốc SGO, với vai trò Tổng đại lý tiên phong, tiếp tục khẳng định vị thế trong việc dẫn dắt thị trường Hưng Yên – một trong 5 cực phát triển năng động của Thủ đô.