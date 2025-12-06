Hàng ngàn lượt khách tham dự, không khí giao dịch bùng nổ trong ngày thứ 2 chuỗi sự kiện Nam Long 2025

Nam Long Journey 2025 tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ ngay trong ngày thứ 2 khi hàng nghìn khách hàng đã đến tham dự, tạo nên không khí sôi động và đầy năng lượng tại Thisky Hall - Sala Convention Center ngay từ sáng sớm.

Đặc biệt, phiên mở bán chính thức sáng ngày 6/12 đã tạo nên một "cơn sốt" khi giỏ hàng của hai dự án trọng điểm là Solaria Rise (Waterpoint) và Trellia Cove (Mizuki Park) được hấp thụ nhanh chóng,

Anh Vũ Hồ (khách hàng đến từ quận 2) chia sẻ: "Tôi đến sự kiện từ sớm để có lợi thế chọn được căn như ý. Thật sự bất ngờ khi mới sáng đã có đông đúc người tham gia, điều này chứng tỏ sức hút và tiềm năng thật sự của BĐS khu Tây và khu Nam TP.HCM, khiến tôi càng tin tưởng hơn vào quyết định đầu tư an cư của mình".

CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ AN CƯ

Nếu ngày khai mạc Nam Long Journey là giai đoạn tìm hiểu thông tin nền tảng, tò mò khám phá hệ sinh thái đô thị tích hợp qua các ứng dụng công nghệ thì đến ngày thứ hai, 6/12 chuỗi sự kiện càng khẳng định sức hút, đánh dấu giai đoạn giao dịch thực sự bùng nổ. Các quyết định mua, giữ chỗ, chọn sản phẩm diễn ra sôi nổi, đặc biệt tại hai phân khu cao tầng trọng điểm Solaria Rise (Waterpoint) và Trellia Cove (Mizuki Park).

Các thông tin sản phẩm và phương án tài chính được chia sẻ rõ ràng cùng với những phân tích chuyên sâu về lợi thế và tiềm năng của bất động sản khu vực Nam Sài Gòn và phía Tây TP.HCM càng giúp khách hàng dễ dàng đối chiếu và đưa ra quyết định ngay trong sự kiện.

Tiến sĩ Đinh Thế Hiển chia sẻ: “Vị thế của TP.HCM sau sáp nhập cùng loạt hạ tầng kết nối liền mạch Đông - Tây Nam Bộ đã nâng vị thế bất động sản phía Tây lên tầm cao mới”.

Solaria Rise tại Waterpoint, với chất sống "resort living" tại khu Tây TP.HCM đã nhanh chóng được chốt giỏ hàng nhờ vị thế đắc địa và chính sách tài chính linh hoạt.

Bà Mai Anh, một nhà đầu tư BĐS lâu năm chia sẻ: "Với kinh nghiệm của tôi, đây là thời điểm không thể tốt hơn để sở hữu căn hộ Solaria Rise. Giá sản phẩm khá mềm, chủ đầu tư còn đưa ra một chính sách thanh toán rất linh hoạt, giúp giảm áp lực dòng tiền đáng kể, đặc biệt cho những người trẻ lần đầu mua nhà. Hơn nữa, pháp lý đã rõ ràng và sản phẩm đã hiện hữu. Tôi đã chốt thành công 2 căn, một để ở và một để đầu tư, thấy rất tự tin về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai."

Toàn cảnh khu vực diễn ra phiên mở bán phân khu cao tầng Solaria Rise (Waterpoint) và Trellia Cove (Mizuki Park) sáng ngày 6/12.

Song song, Trellia Cove tại Mizuki Park cũng hấp dẫn người mua bởi đây là khu compound cuối cùng của khu đô thị chuẩn Nhật, nơi thiên nhiên hài hòa với tiện nghi hiện đại ngay tại khu Nam TP.HCM, đáp ứng nhu cầu sống xanh cân bằng của các gia đình trẻ và người trẻ thành đạt.

LOẠT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠO NÊN SỨC HÚT

Bên cạnh sức nóng từ việc mở bán, sự kiện Nam Long Journey 2025 còn mang đến những trải nghiệm hợp thời như khu công nghệ mô phỏng, giúp khách hàng hình dung rõ nét không gian sống tương lai. Các khu vực trải nghiệm của những đại đô thị tích hợp quy mô như Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), Izumi City (Long Hưng, Đồng Nai), Nam Long II Central Lake (Cần Thơ). Đặc biệt, khu vực của Mizuki Park, ngay từ sớm đã hút hàng trăm lượt khách tham gia workshop “Trellia Cove Terrarium” nơi họ gieo mầm xanh tượng trưng cho không gian sống tươi mới tại khu đô thị đáng sống Top 10 Việt Nam.

Chuỗi sự kiện Nam Long Journey 2025 sẽ còn tiếp tục mang đến nhiều thông tin hấp dẫn, bao gồm Diễn đàn Bất động sản Nhà ở Việt Nam 2026 do CBRE chủ trì vào chiều ngày 6/12, chuỗi sự kiện mở bán phân khu thấp tầng Izumi Canaria (Izumi City 170 hecta) - tâm điểm đầu tư phía Đông TP.HCM và tọa đàm “Chuẩn hóa nghề môi giới – Kiến tạo sự nghiệp bền vững”, góp phần chuyên nghiệp hóa lực lượng môi giới và tăng tính minh bạch của thị trường diễn ra vào ngày 7/12.

Chia sẻ trong ngày khai mạc Nam Long Journey 2025, Ông Lucas Loh - Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, nhấn mạnh: "Điều đối tác, khách hàng và nhà đầu tư cần không chỉ là sản phẩm, mà là Uy tín - được bảo chứng bằng pháp lý minh bạch, khả năng phát triển sản phẩm mang tính bền vững, độc đáo có giá trị tích sản dài hạn. Nam Long Journey 2025 ra đời như một hành trình để khách hàng tham dự có thể trải nghiệm trọn vẹn những nhu cầu đó."

Được biết, Nam Long Journey 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 07/12 từ 9h00-21h00 tại Thisky Hall - Sala.

Đăng ký tham dự miễn phí: https://living.namlongvn.com/journey-registration