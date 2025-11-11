Ra mắt GippsNature và Nutifood Australia - Bước ngoặt trên hành trình nâng chuẩn dinh dưỡng vươn tầm quốc tế của Nutifood

Ngày 31/10 vừa qua tại Hà Nội, Nutifood tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu dinh dưỡng cao cấp toàn cầu GippsNature với chủ đề “A gift of nature from Gippsland”.

Buổi lễ ra mắt là cột mốc quan trọng của hãng sau 25 năm phát triển tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình trong vai trò đơn vị liên doanh với ViPlus Dairy (Australia), đồng sáng lập và phát triển thương hiệu dinh dưỡng quốc tế.

Sự kiện có sự góp mặt của đại diện Chính phủ Việt Nam và Australia, bao gồm Bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam, và Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, cùng các quan chức cấp cao khác của Chính quyền Bang Victoria. Sự ủng hộ này không chỉ ghi nhận nỗ lực hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia mà còn khẳng định uy tín của thương hiệu GippsNature.

Sự kiện ra mắt GippsNature và Nutifood Australia nhận được sự ủng hộ từ đại diện chính phủ hai nước Việt - Úc, người nổi tiếng và các khách mời.

HAI DÒNG SẢN PHẨM MỚI TỪ LIÊN DOANH VIỆT - ÚC

GippsNature là thành quả của liên doanh ViPlus Nutritional Australia - đồng sáng lập bởi Nutifood và ViPlus Dairy, được phát triển dựa trên triết lý dinh dưỡng “thuận tự nhiên”, kết hợp nguồn nguyên liệu hữu cơ tinh khiết từ vùng Gippsland (Australia) và nền tảng nghiên cứu khoa học hiện đại.

Sự ra mắt của GippsNature Organic A2 tại thị trường Việt Nam chính là “phát súng” tiên phong, mở đầu cho hành trình đưa các sản phẩm của thương hiệu đến với người tiêu dùng toàn cầu.

Các sản phẩm của GippsNature kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng tinh khiết từ thiên nhiên và nền tảng khoa học hiện đại.

GippsNature Organic A2 - sản phẩm sữa hữu cơ cao cấp sử dụng nguồn đạm A2 hữu cơ quý hiếm từ Gippsland - “thủ phủ bò sữa” của Úc. Sản phẩm đạt chứng nhận chứng nhận hữu cơ uy tín toàn cầu (ACO), nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn hữu cơ, giữ nguyên sự tinh khiết từ nguồn nước, đồng cỏ đến quy trình sản xuất và bảo quản sữa.

Chia sẻ tại sự kiện, Lâm Thành Kim - Đại sứ Sản phẩm GippsNature Organic A2, bày tỏ: “Tôi rất may mắn được đồng hành cùng Nutifood trong Buổi ký kết liên doanh chiến lược tại Úc. Tôi càng bị thu hút bởi sự tận tâm và chuẩn mực trong từng chi tiết, từ nguồn sữa hữu cơ A2 được tuyển chọn khắt khe tại vùng Gippsland, đạt chứng nhận hữu cơ Úc danh giá cho đến triết lý dinh dưỡng ‘thuận tự nhiên’ mà Nutifood và ViPlus cùng hướng tới.”

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Nutifood Australia GrowPLUS+ A2 được giới thiệu là sản phẩm sữa bột pha sẵn có chứa đạm A2 và mật ong Manuka cao cấp của Australia. Cả hai sản phẩm đều được nghiên cứu, phát triển và kiểm định chất lượng bởi đội ngũ chuyên gia của Nutifood và ViPlus Dairy, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong từng khâu: nghiên cứu, sản xuất và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

TẦM NHÌN MANG CHUẨN DINH DƯỠNG GIPPSLAND, PHỤC VỤ NGƯỜI DÙNG MỌI LỨA TUỔI

Gippsland (Australia) là vùng nguyên liệu chính, tạo nên các sản phẩm chuẩn quốc tế của GippsNature và Nutifood Australia. Với triết lý dinh dưỡng "thuận tự nhiên", bò sữa nơi đây được chăn thả trên những đồng cỏ tươi tốt nhờ khí hậu ôn hòa quanh năm, lượng mưa thuộc hàng cao nhất cả nước và không khí trong lành từ đại dương bao quanh.

Nhằm giúp người dùng Việt Nam cảm nhận rõ nét hơn về vùng nguyên liệu Gippsland, sự kiện đã đầu tư khu vực trải nghiệm thực tế ảo (Immersive Room), tái hiện lại không khí trong lành, thảm cỏ xanh mướt và nguồn nước tinh khiết của vùng đất lý tưởng cho chăn nuôi bò sữa hữu cơ này. Việc trải nghiệm này cho phép người tiêu dùng cảm nhận triết lý "thuận tự nhiên" của thương hiệu. Đây cũng là lời cam kết về nguồn gốc và sự tinh khiết của sản phẩm, củng cố niềm tin vào chất lượng chuẩn quốc tế của GippsNature.

Khu vực trải nghiệm thực tế ảo (Immersive Room) cho phép người tham quan khám phá các cánh đồng ở GippsNature - vùng nguyên liệu của GippsNature.

Có mặt tái sự kiện với vai trò Gia đình Đại sứ Sức khỏe Nutifood Lucie Nguyễn - Tuấn Dương chia sẻ: “Gia đình chúng tôi tin rằng, đây là cơ hội để góp phần lan tỏa lối sống tích cực hướng đến một thế hệ khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc hơn. Chúng tôi thật sự tự hào khi được đồng hành trong hành trình đó, là một phần của ‘Gia đình Đại sứ Sức khỏe’ Nutifood, và mong muốn lan tỏa tinh thần sống lành mạnh để mỗi gia đình Việt có thể lựa chọn điều tốt nhất cho sức khỏe của mình mỗi ngày.”

Thông qua thành công của sự kiện ra mắt thương hiệu GippsNature, Nutifood tiếp tục khẳng định tầm nhìn “nâng chuẩn dinh dưỡng” không chỉ bằng nội lực nghiên cứu và sản xuất, sự thấu hiểu nhu cầu người dùng bản địa, mà còn thông qua những hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế uy tín. Đồng thời, cùng với sự đồng hành của các đại sứ có sức ảnh hưởng, thương hiệu lan tỏa hiệu quả giá trị sống lành mạnh, bền vững và thể hiện vai trò dẫn dắt trong việc thiết lập các tiêu chuẩn dinh dưỡng tại thị trường sữa Việt Nam.