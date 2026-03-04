Vietnam Airlines định vị đẳng cấp 5 sao từ trải nghiệm thị giác
Tuấn Sơn
04/03/2026, 08:49
Trong cuộc cạnh tranh nâng chuẩn dịch vụ của ngành hàng không tại Việt Nam và thế giới, khác biệt không còn nằm ở quy mô đội bay hay số lượng đường bay đơn thuần. Khi tiêu chuẩn “phần cứng” dần tiệm cận, lợi thế cạnh tranh đã âm thầm chuyển dịch sang trải nghiệm hành khách. Trong cấu trúc trải nghiệm ấy, thị giác được coi là nền tảng chiến lược, là "người dẫn đường" mở ra những cảm xúc đầu tiên.
Trong không gian yên tĩnh của phòng chờ Bông Sen, ánh sáng vàng dịu trải đều lên những mảng tường trung tính và hàng ghế sắp đặt gọn gàng. Tiếng bước chân được tiết chế bởi thảm sàn dày, chỉ còn lại tiếng lật trang báo khẽ khàng và tiếng cà phê nhỏ giọt phía quầy bar.
KHI ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN TRỞ THÀNH LỢI THẾ THƯƠNG HIỆU
Blogger Phan Quốc (Kẻ Du Mục) ngồi cạnh ô cửa kính lớn nhìn ra đường băng, nơi đội tàu bay của Vietnam Airlines đang chuẩn bị lăn bánh. Anh mỉm cười khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên của mình với Hãng hàng không Quốc gia.
Có những chuyến bay mình chưa cần bước lên khoang khách đã thấy thích rồi. Chỉ cần nhìn cách Hãng thiết kế, bài trí, biểu tượng trên thân máy bay… là mình đã có cảm giác đây là một hành trình được chăm chút. Với mình, ấn tượng thị giác thực sự sẽ bắt đầu cho trải nghiệm 5 sao.
Blogger Phan Quốc đã đi qua hàng trăm chuyến bay, trải nghiệm hầu hết các hãng hàng không lớn trên thế giới nhưng với anh, chuẩn 5 sao không bắt đầu từ ghế ngồi hay suất ăn, “nó bắt đầu từ điều mình nhìn thấy đầu tiên” anh nói.
Anh Quốc đưa tay chỉ nhẹ về phía khung cửa kính nơi sắc xanh đặc trưng và biểu tượng cánh sen nổi bật giữa nền trời. Trong khoảnh khắc ấy, câu chuyện về một hành trình không còn nằm ở điểm đến, mà nằm ở cách thương hiệu chạm vào cảm xúc ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
BÀI TOÁN CHIẾN LƯỢC PHÍA SAU “ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN”
Sự rung động thường bắt đầu từ một ánh nhìn và trong dịch vụ hàng không, ấn tượng ấy được định hình ngay trong vài phút ngắn ngủi khi hành khách bước chân vào không gian dịch vụ. Đó là lúc ánh sáng, màu sắc, cách bài trí cho đến phong thái phục vụ hòa quyện cùng sự đồng bộ của nhận diện thương hiệu để quyết định cảm xúc ban đầu. Nếu "điểm chạm" thị giác này đủ tinh tế và nhất quán, các giác quan khác sẽ được dẫn dắt một cách tự nhiên.
Tại Việt Nam, Vietnam Airlines đang tiếp cận chiến lược nâng chuẩn 5 sao từ chính nền tảng đó. Thay vì những nâng cấp rời rạc, Hãng chọn cách tái định nghĩa hành trình khách hàng theo cấu trúc năm giác quan, bắt đầu từ thị giác.
Từ phòng khách Bông Sen với không gian trang nhã, ánh sáng dịu và thiết kế đồng bộ đến sắc xanh đặc trưng trong khoang khách và hình ảnh tà áo dài của tiếp viên, các yếu tố thị giác được chuẩn hóa nhằm tạo nên cảm giác tin cậy ngay từ điểm chạm đầu tiên. Đây không chỉ là bài toán thẩm mỹ mà là cách thương hiệu xây dựng nhận diện cảm xúc.
Khi nền tảng thị giác đã được thiết lập, các giác quan khác lần lượt được kích hoạt. Âm nhạc trong phòng chờ và trên khoang bay được lựa chọn để duy trì trạng thái thư thái ổn định. Hương Nhã được sử dụng tiết chế nhằm tạo dấu ấn riêng nhưng không lấn át không gian.
Và ẩm thực trên không được đầu tư từ thực đơn đến cách trình bày, kết hợp giữa giá trị ẩm thực Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế cùng dịch vụ cà phê cũng được chú trọng như một phần của trải nghiệm trọn vẹn.
Ở cấp độ tiện ích, các sản phẩm như SkySofa trên tàu thân rộng hay Infant seat dành cho hành khách đi cùng trẻ nhỏ cho thấy định hướng cá nhân hóa dịch vụ. Những chi tiết này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ cung ứng đại trà sang thiết kế trải nghiệm theo nhu cầu đa dạng của khách hàng.
TRẢI NGHIỆM ĐỒNG BỘ TỪ MẶT ĐẤT ĐẾN TRÊN KHÔNG
Chìa khóa của chiến lược 5 sao không nằm ở những yếu tố riêng lẻ mà ở sự đồng bộ của cả một hệ thống. Từ quy trình làm thủ tục, trải nghiệm tại phòng khách cho đến phong cách phục vụ trên khoang và hệ thống tiện ích, tất cả đều được đặt trong một thiết kế tổng thể. Sự liền mạch từ mặt đất đến khi cất cánh giúp hành khách cảm nhận rõ ràng tính nhất quán tiêu chí cốt lõi trong các bộ chuẩn đánh giá 5 sao quốc tế.
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Mục tiêu nâng chuẩn 5 sao được triển khai song song với kế hoạch hiện đại hóa đội tàu bay và mở rộng mạng bay quốc tế. Trong trung hạn, hãng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, đồng thời đầu tư chiều sâu vào chất lượng dịch vụ như một lợi thế cạnh tranh bền vững.”
Chuẩn 5 sao vì thế không chỉ được đo bằng hạng ghế hay tiện nghi cao cấp mà bằng khả năng tạo ra hành trình nhất quán từ ánh nhìn đầu tiên đến ấn tượng cuối cùng. Khi thị giác mở đường cho toàn bộ cấu trúc năm giác quan, chuyến bay không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển mà trở thành một sản phẩm dịch vụ được thiết kế có chiến lược.
Trong bối cảnh ngành hàng không phục hồi và cạnh tranh ngày càng quyết liệt, thiết kế trải nghiệm đang trở thành yếu tố quyết định vị thế dài hạn. Và với cách tiếp cận hệ thống, Vietnam Airlines đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng chuẩn 5 sao trước năm 2030 bằng nền tảng bắt đầu từ chính ấn tượng đầu tiên.
Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam để tăng cường chuyển đổi sang xe máy điện cho đối tác tài xế Grab
Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai các dự án hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện, thể hiện cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái xe điện và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
Xung đột Trung Đông leo thang đe dọa chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Trung Đông đang nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng đáng chú ý của thủy sản Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu thủy sản sang khu vực này đạt 401 triệu USD, tăng 9,6% so với năm 2024...
Chuyên gia tư vấn giúp doanh nghiệp xuất khẩu "né" rủi ro tại Trung Đông
Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, nếu doanh nghiệp Việt chủ động nắm chắc được thông tin, xoay trở một cách linh hoạt, doanh nghiệp không chỉ giữ được tăng trưởng mà còn mở rộng thị phần trong những phân khúc mới...
Vì sao SRT Group được Sun Group vinh danh là đối tác chiến lược toàn diện năm 2025?
Từ năng lực triển khai quy mô lớn, kỷ luật vận hành đến chiến lược phát triển con người và tầm nhìn dài hạn, SRT Group đang cho thấy những yếu tố cốt lõi làm nên vị thế đối tác chiến lược của Sun Group trên thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.
Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương: Hành trình 30 năm phụng sự và kiến tạo giá trị bền vững
Bà Lê Nữ Thùy Dương, Anh hùng Lao động, dẫn dắt KN Holdings phát triển bền vững với hàng loạt dự án lớn, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: