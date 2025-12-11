Ra mắt Quỹ Đầu tư điện ảnh FUNDGO Cinema tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu về một nguồn vốn minh bạch - chuyên nghiệp - dài hạn cho các dự án phim trở nên cấp thiết. FundGo Cinema được thành lập với mục tiêu kiến tạo mô hình đầu tư bài bản, kết nối nguồn lực tài chính, công nghệ và chuyên môn, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Quỹ dự kiến có tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1) từ 5 - 10 triệu USD, cùng danh mục các dự án thương mại tiềm năng và đội ngũ cố vấn - thẩm định gồm nhiều chuyên gia uy tín như đạo diễn - nhà sản xuất Vũ Quỳnh Hà, đạo diễn Khương Ngọc, Ông Phạm Minh Toàn - CEO Vietfest…

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái đầu tư – sản xuất – phân phối dành cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và chuyên nghiệp hóa thị trường phim Việt.

FundGo Cinema đặt mục tiêu trở thành một trong những quỹ đầu tư điện ảnh dẫn đầu khu vực, xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp và đưa các câu chuyện Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua những dự án giàu giá trị nghệ thuật và có tiềm năng thương mại.

FundGo Cinema là quỹ đầu tư trực thuộc hệ sinh thái FundGo - Quỹ Đổi mới Sáng tạo Việt Nam. Quỹ tập trung vào 5 định hướng trọng tâm: Thúc đẩy sản xuất các dự án điện ảnh chất lượng cao; Kết nối nguồn lực tài chính - công nghệ cho ngành phim; Ứng dụng công nghệ như AI Studio, Web3, blockchain trong quản trị và vận hành dự án.; Phát triển tài năng trẻ, ươm tạo biên kịch, đạo diễn và ekip sáng tạo; Đưa phim Việt ra thị trường quốc tế thông qua chiến lược marketing và phát hành toàn cầu.

Việc hình thành một quỹ đầu tư vận hành theo cơ chế chuyên nghiệp, minh bạch và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng chuẩn mô hình tài trợ - đầu tư phim trong nước; tạo điều kiện để nhiều dự án điện ảnh chất lượng cao được triển khai; đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam.

Bên cạnh đó, FundGo Cinema cũng được kỳ vọng tạo dựng môi trường sáng tạo bền vững cho các tài năng trẻ, hỗ trợ hình thành lực lượng nhà làm phim kế cận. Với tầm nhìn dài hạn và hệ sinh thái hoạt động đồng bộ, quỹ hướng tới việc trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Ông Eric Vương, Chủ tịch Quỹ cho hay FundGo Cinema phát biểu tại Lễ Công bố Quỹ tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Eric Vương, Chủ tịch Quỹ, cho hay: "Sứ mệnh của FundGo Cinema là đưa điện ảnh đến với mọi người Việt Nam. Tôi muốn nhấn mạnh điều này thật rõ. Chúng ta làm quỹ không chỉ để đầu tư vào vài bộ phim lớn, không chỉ để xuất hiện trên thảm đỏ quốc tế.

Chúng ta làm quỹ để điện ảnh không còn là đặc quyền của thành phố lớn. Để những đứa trẻ ở miền núi, miền Tây, những cụ già ở vùng quê xa, những lao động nhập cư ở khu công nghiệp... ai cũng có thể tiếp cận văn hóa và cảm xúc qua điện ảnh".

Ông Eric Vương cho biết, 03 trọng tâm mà FundGo Cinema theo đuổi, đó là: Đầu tư có chọn lọc, chú trọng giá trị và bản sắc Việt; Xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong và ngoài nước; Góp phần tạo dựng một nền công nghiệp điện ảnh bền vững.

Với khát vọng dài hạn, ông Eric Vương cho biết trong 5 năm tới, FundGo Cinema hướng đến những mục tiêu rõ ràng: Đầu tư và hỗ trợ 30 đến 50 dự án điện ảnh; Đưa nhiều tác phẩm Việt Nam đến các liên hoan uy tín ở châu Á, châu Âu và Mỹ; Tạo mạng lưới sáng tạo rộng khắp, kết nối Việt Nam với thế giới. Và quan trọng nhất, đưa văn hóa điện ảnh đến cộng đồng, để người dân ở mọi tầng lớp đều được tiếp cận và truyền cảm hứng.