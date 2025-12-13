Thứ Bảy, 13/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Giải trí

Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris (Pháp) ghi nhiều cột mốc ấn tượng cho nền điện ảnh nước nhà

Phương Nhi

13/12/2025, 11:40

Lễ bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” đã chính thức khép lại hành trình một tuần đầy sôi động của nền điện ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, đối tác Pháp – châu Âu và hàng nghìn khán giả quốc tế....

Lễ bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” diễn ra vào ngày 12/12 tại rạp Pathé Palace (Paris).
Lễ bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” diễn ra vào ngày 12/12 tại rạp Pathé Palace (Paris).

Ngày 12/12, ti rp Pathé Palace (Paris), nơi gn vi ci ngun ca đin nh thế gii, Lbế mc Tun l“Đin nh Vit Nam – Hành trình Ánh sáng” (Vietnam Cinéma – Itinéraire de Lumière) đã din ra trong không khí trang trng, m áp và tràn đầy cm xúc. 

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CA ĐIN NH VIT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG QUC T

Phát biu ti lbế mc, Bà Phm ThKim Yến, Tham tán Công sĐi squán Vit Nam ti Pháp, nhn mnh Tun l“Đin nh Vit Nam – Hành trình Ánh sáng” không chlà mt chương trình chiếu phim, mà là mt hành trình và li mi gi khán gikhám phá và tái khám phá nhng phong cnh, con người, ước mơ và thách thc ca Vit Nam qua lăng kính ca các nhà làm phim.

Mi bphim, mi cuc tho lun và mi cuc gp gnghsĩ đều là dp để tôn vinh sc sáng to, sbn bvà tâm hn Vit Nam”, bà Yến bày tỏ.

Tương tự, GS. Nguyn Đc Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), khng định Tun llà minh chng cho tim năng hp tác bn vng gia Vit Nam và châu Âu trong lĩnh vc đin nh, đồng thi mra nhiu cơ hi phát trin cho các tài năng trVit Nam trên trường quc tế.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ hai từ trái sang) cùng các diễn viên phim “Mưa đỏ” tại Lễ bế mạc.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ hai từ trái sang) cùng các diễn viên phim “Mưa đỏ” tại Lễ bế mạc.

Vi nhng cuc gp gchuyên sâu và sự đón nhn nng nhit tcông chúng quc tế, Tun l“Đin nh Vit Nam – Hành trình Ánh sáng” ti Paris 2025 được xem là mt du mc đáng nhca đin nh Vit trên bn đồ thế gii.

Skin không chtôn vinh nghthut, mà còn mra định hướng dài hn trong vic qung bá hình nh đất nước và con người Vit Nam thông qua sc lan ta ca đin nh; tăng cường hp tác gia Vit Nam và châu Âu trong lĩnh vc nghthut – đin nh; đồng thời htrvà phát trin tài năng tr, đồng thi thúc đẩy các hot động sn xut và đào to mang tính quc tế.

Không những vậy, sự kiện đã đưa các tác phm đin nh Vit Nam tiếp cn thtrường toàn cu, khng định vthế mi ca đin nh Vit trong dòng chy đin nh thế gii

Tun l“Đin nh Vit Nam – Hành trình Ánh sáng” đã mra khnăng tiếp tc đưa mô hình này đến nhiu quc gia khác, to tin đề giúp đin nh Vit Nam mrng shin din trên bn đồ đin nh quc tế.

PHIM “MƯA ĐỎ” GHI ẤN TƯỢNG MẠNH MẼ TẠI TUẦN LỄ ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM TẠI PARIS

Buổi công chiếu phim “Mưa đỏ” khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris bằng một dấu ấn đặc biệt, khi tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam được giới thiệu đến đông đảo khán giả châu Âu và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar. Bộ phim cho thấy bước chuyển mình rõ nét của điện ảnh Việt Nam trong cách kể chuyện hiện đại, ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc và khả năng hội nhập quốc tế.

Dù mang câu chuyện rất Việt Nam, “Mưa đỏ” vẫn chạm đến trái tim người xem nhờ khai thác những chủ đề như nỗi đau và sự mất mát trong chiến tranh, tình yêu, hy vọng và sự hồi sinh,... những cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm. Sự đón nhận nồng nhiệt và những cuộc đối thoại sôi nổi sau buổi chiếu cho thấy điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể kể những câu chuyện của chính mình nhưng chạm được trái tim khán giả quốc tế, khẳng định vị thế mới của điện ảnh Việt trên hành trình vươn ra thế giới.

Đoàn làm phim “Mưa đỏ” tại buổi bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng”
Đoàn làm phim “Mưa đỏ” tại buổi bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng”

Chia sti bui công chiếu, Đạo din Đng Thái Huyn, đại din đoàn phim Mưa đ, cho biết nhng gì được thhin trong phim v81 ngày đêm Thành cQung Trchlà mt phn rt nhso vi thc tế khc lit ca chiến tranh.

Chúng tôi thào vì đã hoàn thành Mưa Đđưa bphim đi mt chng đường rt xa. Nhưng trên hết, chúng tôi xin được tri ân khán gi– cm ơn nhng tràng pháo tay, nhng git nước mt, sự đồng cm và động viên ca khán gi, tVit Nam đến Paris hôm nay”, Đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Bên cnh đó, sau khi được xem phim Mưa đỏ, chAche Ahmat Moustapha, Nhà xã hi hc và đạo din, chia sđiu gây n tượng mnh mnhất của phim trước hết là giá trnghthut ca bphim. Nhưng vượt lên trên tt c, chính là thông đip vhòa bình phn kết – hòa bình được hình thành sau tt cnhng đau thương.

 Bphim cho thy dù tri qua biết bao mt mát, vn có nhng con người đã ngi li bên bàn đàm phán, qua các Hip định Geneva và Paris, để đưa hòa bình trli. Tôi cũng đặc bit xúc động trước lòng dũng cm ca quân đội Vit Nam. Thông đip mà bphim truyn ti thc srt mnh m, chị Moustapha chia sẻ.

Lễ bế mạc có sự góp mặt của đoàn làm phim “Mưa đỏ” cùng nhiều diễn viên, đạo diễn người Việt. 
Lễ bế mạc có sự góp mặt của đoàn làm phim “Mưa đỏ” cùng nhiều diễn viên, đạo diễn người Việt. 

Tương tự, ông TMGiang, Cu chiến binh tng tham gia chiến đấu ti Qung Trtrong giai đon 1972–1975, cũng có mt ti skin chiếu phim Mưa đỏ ti Paris. Vông, bà Kim Chi, bày tỏ sự may mn được tham dTun phim Vit Nam ti Paris ln này, và được xem bphim gi li nhng ký c mà chú đã tng tri qua trong trn Qung Tr.

Chxem vài đon phim ngn thôi mà bui ti vnhà, chú đã ngi kli nhng ký c chiến tranh và bt khóc. Ln nào kcũng khóc, vì luôn nhớ đến đồng đội, nhnhng người đã nm li Qung Trvà không bao gitrv. Có nhng ln, chú chcó thể đến thp hương cho h”, bà Kim Chi chia sẻ.

Tgóc nhìn hc thut, ông Alain-Cyril Barioz, Giáo sư Lch s– Đa lý ti Paris, nhn xét bphim khép li bng mt cnh cui giàu tính biu tượng, khi chiếc khăn ca cô gái – bxé ra gia hai người sĩ quan – to thành hình ch‘S’, hình dáng ca đất nước Vit Nam. Hình nh kết thúc này giúp người xem có được mt khong lùi cn thiết để suy ngm vcâu chuyn đầy day dt và cm xúc gn kết nhng người đàn ông vi người phnữ ấy, đồng thi cũng gn kết mt nhóm người vi nhau.

Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” (Vietnam Cinéma – Itinéraire de Lumière) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và AVSE Global đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Tuần lễ đã thu hút hơn 6.000 lượt khán giả đến từ Pháp và gần 20 quốc gia, giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam – từ kinh điển đến đương đại, từ phim thương mại tới phim nghệ thuật và tài liệu, trong đó có rất nhiều phim từng đoạt giải tại nhiều liên hoan quốc tế. Hơn 100 diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Pháp và Việt Nam cùng hội tụ trong Tuần lễ đặc biệt này.

Đáng chú ý, sự kiện có sự hỗ trợ của hơn 200 tình nguyện viên đến từ khắp thế giới, thể hiện tinh thần gắn kết và niềm tự hào của cộng đồng trí thức, kiều bào Việt Nam tại châu Âu.

Khai mạc tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” tại Paris (Pháp)

11:01, 07/12/2025

Khai mạc tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” tại Paris (Pháp)

Hợp tác điện ảnh Việt – Pháp bước sang giai đoạn mới

12:32, 06/12/2025

Hợp tác điện ảnh Việt – Pháp bước sang giai đoạn mới

Gặp gỡ và giao lưu đoàn làm phim Việt Nam tại Pháp

18:34, 08/12/2025

Gặp gỡ và giao lưu đoàn làm phim Việt Nam tại Pháp

Từ khóa:

Bế mạch tuần lễ điện ảnh Việt Nam Điện ảnh Việt Nam Nền điện ảnh Việt Nam Tuần lễ điện ảnh Việt Nam

Đọc thêm

Ra mắt Quỹ Đầu tư điện ảnh FUNDGO Cinema tại Đà Nẵng

Ra mắt Quỹ Đầu tư điện ảnh FUNDGO Cinema tại Đà Nẵng

Sáng ngày 10/12, tại WINK Icon Danang Riverside (Đà Nẵng), Quỹ Đầu tư điện ảnh FundGo Cinema tổ chức Lễ công bố Quỹ Đầu tư điện ảnh thành phố Đà Nẵng...

Gặp gỡ và giao lưu đoàn làm phim Việt Nam tại Pháp

Gặp gỡ và giao lưu đoàn làm phim Việt Nam tại Pháp

Trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, ngày 7/12/2025, buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn làm phim Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm cúng và sôi nổi tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (Quận 13, Paris). Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo cộng đồng người Việt tại châu Âu mà còn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Pháp và bạn bè quốc tế…

Triển lãm“Danh tính hình thành” sắp diễn ra tại Hà Nội

Triển lãm“Danh tính hình thành” sắp diễn ra tại Hà Nội

Triển lãm cá nhân “Danh tính hình thành” của họa sĩ Đàm Minh — một trong những tiếng nói đặc sắc của hội họa màu nước đương đại, sẽ diễn ra từ ngày 9 – 26/12/2025 tại Nhà tiền đường, Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội)...

Hợp tác điện ảnh Việt – Pháp bước sang giai đoạn mới

Hợp tác điện ảnh Việt – Pháp bước sang giai đoạn mới

Các chuyên gia trong ngành điện ảnh của Việt Nam và Pháp cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nền điện ảnh vẫn còn rất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội để mở rộng kết nối và phát triển trong thời gian tới...

Màu của năm 2026: Thuần khiết, cân bằng và tĩnh lặng

Màu của năm 2026: Thuần khiết, cân bằng và tĩnh lặng

Khi ngành công nghiệp văn hóa xoay chuyển liên tục giữa thời đại số, việc chọn ra một gam màu đại diện cho xu hướng luôn là thách thức. Thế nhưng tháng 12 hàng năm, Pantone luôn làm điều này. Năm 2026, Viện màu sắc này đã chọn "Cloud Dancer” trở thành màu của năm...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đảo Châu Âu Eco Central Park được vinh danh là “Dự án nhà ở phong cách nhất châu Á”

Bất động sản

2

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/12/2025: Giá bạc lập kỷ lục, Fed hạ lãi suất

Thế giới

3

Lăn kim tại nhà có thực sự hiệu quả?

Đẹp +

4

Nga đâm đơn kiện vì bị châu Âu đóng băng tài sản

Thế giới

5

Chuyên gia khí hậu Filippo Giorgi: Hai hướng quan trọng để giải quyết các vấn đề môi trường Hà Nội

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy