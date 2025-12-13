Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris (Pháp) ghi nhiều cột mốc ấn tượng cho nền điện ảnh nước nhà

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 13/12/2025
Phương Nhi
13/12/2025, 11:40
Lễ bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” đã chính thức khép lại hành trình một tuần đầy sôi động của nền điện ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, đối tác Pháp – châu Âu và hàng nghìn khán giả quốc tế....
Ngày 12/12, tại rạp Pathé Palace (Paris), nơi gắn với cội nguồn của điện ảnh thế giới, Lễ bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” (Vietnam Cinéma – Itinéraire de Lumière) đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy cảm xúc.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Bà Phạm Thị Kim Yến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” không chỉ là một chương trình chiếu phim, mà là một hành trình và lời mời gọi khán giả khám phá và tái khám phá những phong cảnh, con người, ước mơ và thách thức của Việt Nam qua lăng kính của các nhà làm phim.
“Mỗi bộ phim, mỗi cuộc thảo luận và mỗi cuộc gặp gỡ nghệ sĩ đều là dịp để tôn vinh sức sáng tạo, sự bền bỉ và tâm hồn Việt Nam”, bà Yến bày tỏ.
Tương tự, GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), khẳng định Tuần lễ là minh chứng cho tiềm năng hợp tác bền vững giữa Việt Nam và châu Âu trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.
Với những cuộc gặp gỡ chuyên sâu và sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng quốc tế, Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” tại Paris 2025 được xem là một dấu mốc đáng nhớ của điện ảnh Việt trên bản đồ thế giới.
Sự kiện không chỉ tôn vinh nghệ thuật, mà còn mở ra định hướng dài hạn trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thông qua sức lan tỏa của điện ảnh; tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu trong lĩnh vực nghệ thuật – điện ảnh; đồng thời hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất và đào tạo mang tính quốc tế.
Không những vậy, sự kiện đã đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu, khẳng định vị thế mới của điện ảnh Việt trong dòng chảy điện ảnh thế giới
Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” đã mở ra khả năng tiếp tục đưa mô hình này đến nhiều quốc gia khác, tạo tiền đề giúp điện ảnh Việt Nam mở rộng sự hiện diện trên bản đồ điện ảnh quốc tế.
Buổi công chiếu phim “Mưa đỏ” khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris bằng một dấu ấn đặc biệt, khi tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam được giới thiệu đến đông đảo khán giả châu Âu và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar. Bộ phim cho thấy bước chuyển mình rõ nét của điện ảnh Việt Nam trong cách kể chuyện hiện đại, ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc và khả năng hội nhập quốc tế.
Dù mang câu chuyện rất Việt Nam, “Mưa đỏ” vẫn chạm đến trái tim người xem nhờ khai thác những chủ đề như nỗi đau và sự mất mát trong chiến tranh, tình yêu, hy vọng và sự hồi sinh,... những cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm. Sự đón nhận nồng nhiệt và những cuộc đối thoại sôi nổi sau buổi chiếu cho thấy điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể kể những câu chuyện của chính mình nhưng chạm được trái tim khán giả quốc tế, khẳng định vị thế mới của điện ảnh Việt trên hành trình vươn ra thế giới.
Chia sẻ tại buổi công chiếu, Đạo diễn Đặng Thái Huyền, đại diện đoàn phim Mưa đỏ, cho biết những gì được thể hiện trong phim về 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế khốc liệt của chiến tranh.
“Chúng tôi tự hào vì đã hoàn thành Mưa Đỏ và đưa bộ phim đi một chặng đường rất xa. Nhưng trên hết, chúng tôi xin được tri ân khán giả – cảm ơn những tràng pháo tay, những giọt nước mắt, sự đồng cảm và động viên của khán giả, từ Việt Nam đến Paris hôm nay”, Đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ.
Bên cạnh đó, sau khi được xem phim Mưa đỏ, chị Ache Ahmat Moustapha, Nhà xã hội học và đạo diễn, chia sẻ điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của phim trước hết là giá trị nghệ thuật của bộ phim. Nhưng vượt lên trên tất cả, chính là thông điệp về hòa bình ở phần kết – hòa bình được hình thành sau tất cả những đau thương.
Bộ phim cho thấy dù trải qua biết bao mất mát, vẫn có những con người đã ngồi lại bên bàn đàm phán, qua các Hiệp định Geneva và Paris, để đưa hòa bình trở lại. “Tôi cũng đặc biệt xúc động trước lòng dũng cảm của quân đội Việt Nam. Thông điệp mà bộ phim truyền tải thực sự rất mạnh mẽ”, chị Moustapha chia sẻ.
Tương tự, ông Tạ Mỹ Giang, Cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Quảng Trị trong giai đoạn 1972–1975, cũng có mặt tại sự kiện chiếu phim Mưa đỏ tại Paris. Vợ ông, bà Kim Chi, bày tỏ sự may mắn được tham dự Tuần phim Việt Nam tại Paris lần này, và được xem bộ phim gợi lại những ký ức mà chú đã từng trải qua trong trận Quảng Trị.
“Chỉ xem vài đoạn phim ngắn thôi mà buổi tối về nhà, chú đã ngồi kể lại những ký ức chiến tranh và bật khóc. Lần nào kể cũng khóc, vì luôn nhớ đến đồng đội, nhớ những người đã nằm lại Quảng Trị và không bao giờ trở về. Có những lần, chú chỉ có thể đến thắp hương cho họ”, bà Kim Chi chia sẻ.
Từ góc nhìn học thuật, ông Alain-Cyril Barioz, Giáo sư Lịch sử – Địa lý tại Paris, nhận xét bộ phim khép lại bằng một cảnh cuối giàu tính biểu tượng, khi chiếc khăn của cô gái – bị xé ra giữa hai người sĩ quan – tạo thành hình chữ ‘S’, hình dáng của đất nước Việt Nam. Hình ảnh kết thúc này giúp người xem có được một khoảng lùi cần thiết để suy ngẫm về câu chuyện đầy day dứt và cảm xúc gắn kết những người đàn ông với người phụ nữ ấy, đồng thời cũng gắn kết một nhóm người với nhau.
Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” (Vietnam Cinéma – Itinéraire de Lumière) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và AVSE Global đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
Tuần lễ đã thu hút hơn 6.000 lượt khán giả đến từ Pháp và gần 20 quốc gia, giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam – từ kinh điển đến đương đại, từ phim thương mại tới phim nghệ thuật và tài liệu, trong đó có rất nhiều phim từng đoạt giải tại nhiều liên hoan quốc tế. Hơn 100 diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Pháp và Việt Nam cùng hội tụ trong Tuần lễ đặc biệt này.
Đáng chú ý, sự kiện có sự hỗ trợ của hơn 200 tình nguyện viên đến từ khắp thế giới, thể hiện tinh thần gắn kết và niềm tự hào của cộng đồng trí thức, kiều bào Việt Nam tại châu Âu.
