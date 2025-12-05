Màu của năm 2026: Thuần khiết, cân bằng và tĩnh lặng

Khi ngành công nghiệp văn hóa xoay chuyển liên tục giữa thời đại số, việc chọn ra một gam màu đại diện cho xu hướng luôn là thách thức. Thế nhưng tháng 12 hàng năm, Pantone luôn làm điều này. Năm 2026, Viện màu sắc này đã chọn "Cloud Dancer” trở thành màu của năm...

Mã màu “PANTONE 11-4201 Cloud Dancer” được mô tả là đem lại cảm giác trôi nổi, mang sắc thái tự do, phóng khoáng, biểu tượng cho "tác động xoa dịu giữa một xã hội hỗn loạn, khao khát hướng tới một tương lai không bị chi phối bởi sự dư thừa".

Đằng sau màu trắng tưởng chừng đơn giản đó phản ánh tâm trạng của xã hội hiện đại. Laurie Pressman, Phó Chủ tịch Viện Màu sắc Pantone, chia sẻ: "Chúng ta đang kiệt sức. Ai cũng tìm kiếm sự nghỉ ngơi, thoát khỏi sự quá tải cảm xúc, quá tải hình ảnh. Chúng ta chỉ muốn được lùi lại một bước".

Trong khi đó, bà Leatrice Eiseman, Giám đốc điều hành Viện Màu sắc Pantone, cho biết “Cloud Dancer” là màu lý tưởng để làm lắng dịu tâm trí. "Âm thanh hỗn loạn xung quanh ta đang trở nên quá tải, khiến chúng ta khó lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Như một tuyên ngôn về sự tối giản, 'Cloud Dancer' giúp chúng ta tập trung, giải phóng khỏi những phiền nhiễu từ môi trường bên ngoài," bà Leatrice Eiseman nói.

Theo NBC News, “Cloud Dancer là một sắc trắng cân bằng, mềm mại như mây, mang lại cảm giác bình yên, thể hiện mong muốn tìm kiếm sự cân bằng giữa tương lai kỹ thuật số và nhu cầu nguyên bản của con người về kết nối - một khoảng không gian chuyển giao mở ra bệ phóng cho sự sáng tạo".

Mã màu “PANTONE 11-4201 Cloud Dancer” - màu của năm 2026

Kể từ năm 1999, đội ngũ chuyên gia của Pantone liên tục quan sát dòng chảy văn hóa, chính trị, thời trang và nghệ thuật, sau đó quy chiếu tất cả qua "ngôn ngữ màu sắc". Từ đó, họ chọn ra gam màu mang tính biểu tượng cho tâm trạng của thời đại. Quy trình này không chỉ dừng ở việc chọn một tông màu chủ đạo. Tên gọi cũng đóng vai trò trọng yếu. "Ngay khi nghe tên một màu sắc, bạn phải lập tức hình dung ra được một hình ảnh," bà Laurie Pressman cho biết.

Với “Cloud Dancer”, đó là sự nhẹ nhàng, cân bằng của sắc trắng có độ ấm - lạnh hài hòa, được chọn lựa kỹ càng để tránh cảm giác lạnh lẽo. Viện Màu sắc Pantone cho biết Cloud Dancer là cho thời trang, nội thất và thiết kế.

Trong thời trang, “Cloud Dancer” mở ra tinh thần chủ đạo của xu hướng thời trang 2026: tối giản nhưng tinh tế, trung tính nhưng sang trọng và đề cao sự linh hoạt. Gam màu này phù hợp với các phom dáng bồng bềnh, chất liệu organza, lụa, satin cho đến lông vũ, sợi thô, vải mềm…

Trong lĩnh vực nội thất, khó có gam màu nào linh hoạt như “Cloud Dancer”. Màu trắng luôn là sắc màu vượt thời gian. Thay vì xem đây là gam màu an toàn hay thiếu đột phá, “Cloud Dancer” gợi nhắc chúng ta về những giá trị luôn được yêu thích là sự tinh khiết, thoáng đãng và khả năng tạo cảm giác cân bằng cho không gian.

“Cloud Dancer” là sự nhẹ nhàng, cân bằng của sắc trắng có độ ấm - lạnh hài hòa.

Có thể thấy những năm gần đây, Pantone liên tục chọn những gam màu mang tính ổn định và chữa lành. Năm 2025 là "Mocha Mousse" - nâu dịu, ấm áp và gợi cảm giác dễ chịu và 2024 là "Peach Fuzz" - sắc cam đào mềm, gợi bình yên và sự vỗ về. Năm 2026, "Cloud Dancer" tiếp tục thông điệp đó, một lời mời trở về sự giản dị, tinh khiết và những khởi đầu mới.

Được thành lập vào năm 1962, ban đầu Pantone chỉ là một công ty chuyên sản xuất bảng màu cho các thương hiệu mỹ phẩm. Tuy nhiên, sau khi Lawrence Herbert mua lại thì ông nhanh chóng biến nó thành "chuyên gia hàng đầu thế giới về màu sắc". Dưới sự lãnh đạo của Herbert, Pantone không ngừng phát triển và trở thành một "thế lực" quan trọng trong ngành màu sắc như ngày nay.

Color of the Year (Màu của năm) là chiến dịch nổi tiếng nhất của Pantone, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ công chúng. Công ty đã tạo ra một "ngôn ngữ chung" về màu sắc, giúp các thương hiệu và nhà sản xuất đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến thiết kế và nhận diện sản phẩm.

Nhóm chuyên gia tìm kiếm cảm hứng từ nhiều lĩnh vực, bao gồm ngành công nghiệp giải trí, các bộ phim đang được sản xuất, nghệ thuật đương đại, các nghệ sĩ mới và xu hướng thời trang. Họ cũng xem xét những điểm đến du lịch truyền cảm hứng, phong cách sống và cách thức giải trí mới, cũng như các vấn đề nghiêm túc hơn như tình hình kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, các yếu tố công nghệ mới, vật liệu, kết cấu, hiệu ứng tác động đến màu sắc, các nền tảng truyền thông xã hội có sức ảnh hưởng và những sự kiện thể thao mang tầm quốc tế cũng có thể trở thành nguồn ảnh hưởng quan trọng.

"Màu sắc được chọn làm Color of the Year không chỉ xuất hiện trong các lĩnh vực thiết kế mà còn phản ánh tâm trạng và xu hướng của người tiêu dùng", bà Laurie Pressman chia sẻ. Ngay sau công bố, các nhà thiết kế thời trang, nội thất, quảng cáo và sáng tạo đồng loạt đón nhận màu sắc này, đưa nó vào các bộ sưu tập, sản phẩm mới nhất. Điều này giúp Pantone thu lợi từ chính những màu sắc họ lựa chọn.

Hiện nay, thư viện màu của Pantone đã có hơn 10.000 màu, phục vụ từ in ấn, thời trang đến nội thất và công nghiệp. Dù phần lớn doanh thu của Pantone vẫn đến từ việc bán bảng màu và tài liệu tham khảo, công ty không dừng lại ở lĩnh vực chuyên môn. Họ lấn sân sang thị trường tiêu dùng bằng cách hợp tác với các thương hiệu để tạo ra sản phẩm mang dấu ấn Pantone, từ ly cà phê, giày thể thao đến đồ gia dụng, tất cả đều đi kèm mã màu đặc trưng.

Pantone cũng thông báo sẽ triển khai một sáng kiến sáng tạo vào năm 2026 nhằm tôn vinh các nghệ sĩ tạo nên những diễn giải riêng của họ về gam màu này. Công ty sẽ ra mắt "những thiết kế giới hạn đầy bất ngờ từ các nghệ sĩ thuộc mọi lĩnh vực, từ đồ họa đến thời trang", những người mang đến tác phẩm phản ánh sức mạnh xoa dịu của "Cloud Dancer".