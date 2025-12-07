Triển lãm“Danh tính hình thành” sắp diễn ra tại Hà Nội

Triển lãm cá nhân “Danh tính hình thành” của họa sĩ Đàm Minh — một trong những tiếng nói đặc sắc của hội họa màu nước đương đại, sẽ diễn ra từ ngày 9 – 26/12/2025 tại Nhà tiền đường, Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội)...

Triển lãm quy tụ hơn 200 tác phẩm tiêu biểu mà Đàm Minh sáng tác trong nhiều giai đoạn khác nhau, từ những năm 2005 đến hiện tại. Đây là lần đầu tiên những chuỗi tranh trải dài suốt hai thập kỷ của anh được giới thiệu một cách hệ thống tại Việt Nam.

Màu nước, vốn được xem là chất liệu mong manh, nhẹ và khó kiểm soát, trở thành thế mạnh lớn nhất của Đàm Minh. Anh được đánh giá là một trong những họa sĩ hiếm hoi làm chủ hoàn toàn kỹ thuật màu nước, từ độ loang, sắc độ, hạt màu đến không gian thị giác.

Tuy nhiên, điều làm nên sức hút của tranh Đàm Minh không chỉ là kỹ thuật, mà là cách anh sử dụng kỹ thuật ấy để kể câu chuyện tinh tế về thời gian, ánh sáng, cảm xúc và ký ức.

Trong nhiều bức tranh, nhân vật chính không phải là hình tượng cụ thể mà là một sắc màu chủ đạo, một không khí, một chuyển động ánh sáng hay một lớp khói mỏng - những yếu tố khó nắm bắt, nhưng trở thành linh hồn của bức tranh dưới nét bút nghệ thuật.

Tranh của Đàm Minh không đòi hỏi người xem phải đoán đọc. Ngược lại, chúng mở ra chậm rãi, tự nhiên. Mỗi lớp màu nhẹ, mỗi mảng loang, mỗi vùng sáng – tối đều tĩnh tại, tự động gợi lên cảm xúc khi người xem ngắm nhìn đủ lâu.

Sinh ra tại Việt Nam và trưởng thành tại Ba Lan, Đàm Minh mang trong mình hai nền văn hóa với hai chiều ký ức rõ rệt. Điều này tạo nên những lớp bản sắc song song trong tranh của anh. Ở Ba Lan, anh ghi lại những góc phố, mùa đông, lâu đài, ánh sáng phương Bắc với sự tinh tế của người sống đủ lâu để hiểu và đủ lặng để quan sát.

Ở Việt Nam, anh nhìn lại Hà Nội và những cảnh sắc quen thuộc của quê hương bằng con mắt của người đã đi xa và trở về — một cái nhìn vừa quen vừa mới, vừa gần gũi vừa khách quan. Sự giao thoa giữa hai thế giới ấy là nền tảng tạo nên “danh tính” của Đàm Minh — một danh tính không đóng khung, mà luôn biến đổi theo những trải nghiệm sống, những di chuyển văn hóa và những lớp cảm xúc ngày càng sâu sắc.

“Trước đây, tôi cảm thấy bị chia rẽ giữa hai thế giới, như thể không thực sự thuộc về đâu cả. Giờ đây, tôi thấy đa văn hoá là một cây cầu — giúp tôi hiểu người khác, kết nối các nền văn hoá và hiểu rõ chính mình hơn, đa văn hoá không phải là gánh nặng — mà là sức mạnh,” họa sĩ Đàm Minh nói.

Triển lãm “Danh tính hình thành” sẽ mang đến cho người xem cơ hội quan sát rõ sự chuyển dịch trong thực hành nghệ thuật của Đàm Minh từ kỹ thuật đến cảm xúc; từ hình tượng đến màu sắc; từ không gian đến ký ức; từ những năm tháng đầu tiên đầy trong trẻo đến giai đoạn chín muồi, giàu suy tư. Đây là một lát cắt của quá trình trưởng thành của một nghệ sĩ — nơi từng bức tranh như một chương của cuốn sách tự sự bằng màu nước.

Đàm Minh là họa sĩ và kiến trúc sư mang hai quốc tịch Ba Lan và Việt Nam. Với hơn 20 năm gắn bó với hội họa màu nước và giáo dục nghệ thuật, Đàm Minh là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ họa sĩ màu nước đương đại. Anh là đồng sáng lập Hiệp hội Họa sĩ Màu nước Ba Lan, đồng thời tham gia giảng dạy, tổ chức các khóa học và triển lãm tại hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ.